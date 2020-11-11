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«Режут бараньими ножницами». Минфин хочет сократить расходы на уральских аграриев на 20%

«Режут бараньими ножницами». Минфин хочет сократить расходы на уральских аграриев на 20%
Иллюстрация: pixabay.com

В следующем году планируется сократить субсидии на закупку молока и рыбы у населения, на возмещение процентной ставки по кредитам и урезать компенсации на покупку техники.

#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#НОВОСТИ

Проект закона Свердловской области об областном бюджете на 2021 г. предполагает сокращение финансирования уральских аграриев на 20% по сравнению с 2020 г. Член комитета по аграрной политике областного парламента Вячеслав Вегнер на странице в Facebook сообщил, что расходы на агропромышленный комплекс могут быть урезаны на 800 млн руб.

Наши сельчане «летят»: они вложились в хозяйство, поскольку мы, государство, обещали им до 30% компенсации, а сейчас их режут бараньими ножницами. Они не смогут расплатиться, банки отзовут свои кредиты, хозяйства обанкротятся. А ведь в Свердловской области действует закон о продовольственной безопасности, в котором записано, что поддержка сельского хозяйства в бюджете следующего года не может быть меньше, чем в предыдущем, — сообщил он журналисту издания «Новый день».

В пояснительной записке к проекту бюджета в частности сказано, что субсидии сельхозпроизводителям на закупку молока и рыбы у населения в 2021 г. составят 47,8 млн руб., что на 5,3 млн руб. меньше, чем в 2020 г.

Возмещение части процентной ставки по кредитам малым хозяйствам урежут в 2,4 раза или на 1,7 млн руб. Компенсация за покупку сельскохозяйственной техники на 2021 г. уменьшится на 73,9 млн руб.

Председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов заявил, что окончательное решение о сокращении финансирования еще не принято:

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка негативно влияет на экономическую ситуацию. В проекте бюджета на следующий год необходимо учесть те положения, без которых будет невозможна текущая деятельность сельских товаропроизводителей, природоохранных ведомств, без которых невозможна текущая жизнь на селе. Потребуется много мудрости и житейского опыта для того, чтобы принять сбалансированный бюджет региона на следующий год и плановый период. Это непростая задача, ведь предстоит учесть ряд проблемных вопросов, которые были озвучены, в том числе сегодня в ходе заседания комитета. Мы вернемся к их рассмотрению на рабочих группах, созданных согласительной комиссией по бюджету.

Урезание поддержки уральских аграриев связано с дефицитом бюджета, который прогнозируют из-за пандемии коронавируса.

Ранее налоговики и чиновники неоднократно заявляли, что из-за введенных льгот для бизнеса, а также из-за больших и незапланированных расходов в связи коронавирусом бюджет региона рискует недосчитаться 65-70 млрд руб., сообщал DK.RU.

Управление федеральной налоговой службы России по Свердловской области прогнозировало, что бюджет региона недосчитается 41 млрд руб. только из-за налоговых льгот, которые ввели для малого и среднего бизнеса.

На этом фоне активизировалась работа налоговой службы. Как рассказывал DK.RU, с начала пандемии налоговики собрали с предпринимателей дополнительно 3,1 млрд руб. 

Автор: Екатерина Тарханова
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