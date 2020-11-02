«В Канаде небоскребы не редкость, но на такой высоте мне жить еще не приходилось»

Легионер хоккейного клуба «Автомобилист» Джеф Платт живет в апартаментах Башни Исеть. Спортсмен признается: здесь ему очень комфортно, и глаз радует открывающаяся перспектива города.

По словам Джеффа Платта, «Башня Исеть» — лучшее место, где ему доводилось жить в России и Беларуси.

Уровень качества, которого добилась Башня Исеть, потрясающий. Отличная работа проделана с центральной лужайкой. Здесь сделали площадку для детей и пространство для тренировок. Очень здорово жить в апартаментах, пусть и без балкона, но со всеми преимуществами прогулок на свежем воздухе, — отмечает хоккеист.

Понять загадочную русскую душу и привыкнуть к местности спортсмену помогла Служба Заботы «Башни Исеть».

Я никогда до этого не пользовался консьерж-службой, но местная Служба Заботы всегда рада уделить мне время. Я получил полный комплекс сервисных услуг, когда заехал сюда. Мне помогли освоиться в здании и в его окружении. Для меня это была очень комфортная адаптация. В Канаде небоскребы не редкость, но на такой высоте мне жить еще не приходилось, — резюмирует Джефф.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ценят в «Башне Исеть» филантроп и просветитель Мария Зашляпина, мастер мужской стрижки Алексей Дубовик и основатель студии красоты Kudri Brovi Евгений Зиновьев.

Подробнее о всех «фишках» «Башни Исеть» можно узнать в спецпроекте DK.RU по ссылке.

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