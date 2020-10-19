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«Я живу там, где работаю. Работаю там, где живу»

«Я живу там, где работаю. Работаю там, где живу»
Иллюстрация: Iset HomeAway Residence

Мастер мужской стрижки Алексей Дубовик живет и работает в одном из самых заметных зданий города — в Башне «Исеть». О том, почему выбор Алексея пал именно на эту локацию — в нашем материале.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Парикмахерским искусством Алексей Дубовик занимается с 1995 года. В своей работе он использует авторский метод стрижки, который называется cutONEtouch. Эта техника помогла Алексею победить на чемпионате мира по мужской стрижке в Италии.

Алексей говорит, что его работа неразрывно связана с повседневной жизнью, ведь он превратил хобби в профессию.

В моем случае жить и работать лучше всего в одной локации, именно поэтому я выбрал для себя Башню «Исеть». Здесь живут люди, которые ценят свой комфорт, свое время. По сути, чтобы воспользоваться моими услугами, им надо всего-навсего подняться на лифте, — рассказывает Алексей Дубовик.

Алексей признается, он выставляет высокие требования к месту проживания: комфорт и еще раз комфорт — вот, что он действительно ценит.

Это как с такси. Кто-то может посчитать неуместным ездить на бизнес-классе, а я считаю мещанством не доплатить 100 рублей за собственный комфорт, — говорит герой публикации.

В Башне «Исеть» Алексей ценит не только комфорт и удобство проживания. Признается, когда только заехал в апартаменты, появилось ощущение, что находится в горах — здесь нет лишних шумов, лишней суеты.

Стоит отметить, премиальный проект девелопера «УГМК-Застройщик» — Iset HomeAway Residence в «Башне Исеть» стал единственным в Екатеринбурге апартотелем, прошедшим аккредитацию с присвоением категории «Пять звезд».

Подробнее о всех «фишках» проекта можно узнать в спецпроекте DK.RU по ссылке.

Забронировать номер в Iset Home Away можно здесь.

Выбрать и купить апартаменты в Башне Исеть можно по ссылке.

Автор: Андрей Каяк
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