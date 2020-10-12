«Мне не хватало ощущения высоты, полета. Здесь я его получаю»

Мария Зашляпина каждый год собирает тысячи горожан на «Венском фестивале музыкальных фильмов». Сделать так, чтобы люди оторвались от дивана и начали проводить свои вечера более разнообразно, достаточно трудная задача, признается Мария.

Как и чем привлечь народ на массовое мероприятие, как сделать действительно незабываемое шоу — ответы на эти вопросы приходят к героине, когда она смотрит на город с высоты «Башни Исеть». Сама атмосфера здесь настраивает на нестандартное мышление.

«Я люблю летать, люблю путешествовать. «Башня Исеть» дает мне ощущение высоты. Мне нравятся широкие подоконники. Сидя на них, я смотрю с высоты на город или читаю любимые книги. Очень приятно, что к резидентам Башни относятся с уважением», — рассказывает Мария Зашляпина.

Стоит отметить, премиальный проект девелопера «УГМК-Застройщик» — Iset HomeAway Residence в «Башне Исеть» стал единственным в Екатеринбурге апартотелем, прошедшим аккредитацию с присвоением категории «Пять звезд».

Подробнее о всех «фишках» проекта можно узнать в спецпроекте DK.RU по ссылке.