Мэр Высокинский подписал программу расселения аварийных домов

В 2021-2025 гг. на расселение и снос аварийных и ветхих домов власти Екатеринбурга направят почти 2,4 млрд руб. Соответствующий документ подписал глава города Александр Высокинский.

Муниципальную программу «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан», подписанную мэром Екатеринбурга, опубликовали на официальном сайте администрации города. Согласно документу, в 2021-2025 гг. на расселение «аварийного жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим нормам», выделят 2 314 600 тыс. рублей. Большая часть средств придет из бюджета Екатеринбурга — 1 564 600 тыс. руб. Еще 750 000 тыс. руб должны выделить внебюджетные источники. За счет этих средств планируется улучшить условия проживания 1 165 семей — в общей сложности им предоставят 22 тыс. кв. м жилых помещений. Общая площадь сносимого аварийного фонда составит 28,2 тыс. кв. м.

В документе подчеркивается, что указанные объемы финансирования — прогнозные, точные суммы будет утверждать городская дума.

Отметим, проблема расселения ветхого и аварийного жилого фонда актуальна как в целом для России, так и для нашего региона. Как ранее рассказывал DK.RU, в Свердловской области расселению подлежат 320 тыс. кв. м, а переезда ждут 20 тыс. потенциальных новоселов. Ранее глава региона Евгений Куйвашев заявлял о необходимости решить эту задачу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до конца 2024 г. В Екатеринбурге над проблемой работают многие крупные застройщики. Активно расселяются и застраиваются новым жильем Юго-Западный и Пионерский микрорайоны города, Уралмаш, Эльмаш.

Способствовать решению проблемы должны и изменения в законодательстве. В июле 2020 г. глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин рассказывал о готовящихся поправках в правила выселения жильцов из аварийных домов. По его словам, рассматривается возможность принятия решения о расселении дома, если 2/3 жильцов согласны на переезд.

Это сегодня проблема. Большинство жильцов готово уехать из аварийного дома, а одна-две семьи говорят: мы не уедем. Сейчас для таких ситуаций готовятся поправки в закон, — пояснил Сергей Степашин.

Ранее об этой задаче неоднократно высказывался Валерий Ананьев, председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, глава крупнейшего на Урале строительного холдинга «Атомстройкомплекс» (АСК).

Нередки ситуации, когда компания вкладывает большие деньги в расселение, но не может завершить этот процесс и выйти на строительную площадку из-за принципиального отказа последнего собственника переезжать или запрашиваемой им необоснованно большой суммы. Если генпланом города территория определена под развитие, должны вступать в силу однозначные механизмы определения условий выкупа, которые защищали бы интересы собственников, застройщиков и города в целом. Поэтому любое законодательное движение вперед в решении этого вопроса будет во благо, — отметил Валерий Ананьев.

Отметим, Ананьев и другие девелоперы не раз заявляли о том, что поправки должны касаться не только ветхого и аварийного жилья, но и любой частной собственности, находящей на территории, предназначенной под развитие.