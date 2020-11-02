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Мэр Высокинский подписал программу расселения аварийных домов

Мэр Высокинский подписал программу расселения аварийных домов
Иллюстрация: pxhere.com

В 2021-2025 гг. на расселение и снос аварийных и ветхих домов власти Екатеринбурга направят почти 2,4 млрд руб. Соответствующий документ подписал глава города Александр Высокинский.

#ГОРОД#ЖИЛЬЕ#СТРОЙКА

Муниципальную программу «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан», подписанную мэром Екатеринбурга, опубликовали на официальном сайте администрации города. Согласно документу, в 2021-2025 гг. на расселение «аварийного жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим нормам», выделят 2 314 600 тыс. рублей. Большая часть средств придет из бюджета Екатеринбурга — 1 564 600 тыс. руб. Еще 750 000 тыс. руб должны выделить внебюджетные источники. За счет этих средств планируется улучшить условия проживания 1 165 семей — в общей сложности им предоставят 22 тыс. кв. м жилых помещений. Общая площадь сносимого аварийного фонда составит 28,2 тыс. кв. м.

В документе подчеркивается, что указанные объемы финансирования — прогнозные, точные суммы будет утверждать городская дума.

Отметим, проблема расселения ветхого и аварийного жилого фонда актуальна как в целом для России, так и для нашего региона. Как ранее рассказывал DK.RU, в Свердловской области расселению подлежат 320 тыс. кв. м, а переезда ждут 20 тыс. потенциальных новоселов. Ранее глава региона Евгений Куйвашев заявлял о необходимости решить эту задачу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до конца 2024 г. В Екатеринбурге над проблемой работают многие крупные застройщики. Активно расселяются и застраиваются новым жильем Юго-Западный и Пионерский микрорайоны города, Уралмаш, Эльмаш.

Способствовать решению проблемы должны и изменения в законодательстве. В июле 2020 г. глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин рассказывал о готовящихся поправках в правила выселения жильцов из аварийных домов. По его словам, рассматривается возможность принятия решения о расселении дома, если 2/3 жильцов согласны на переезд.

Это сегодня проблема. Большинство жильцов готово уехать из аварийного дома, а одна-две семьи говорят: мы не уедем. Сейчас для таких ситуаций готовятся поправки в закон, — пояснил Сергей Степашин.

Ранее об этой задаче неоднократно высказывался Валерий Ананьев, председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, глава крупнейшего на Урале строительного холдинга «Атомстройкомплекс» (АСК).

Нередки ситуации, когда компания вкладывает большие деньги в расселение, но не может завершить этот процесс и выйти на строительную площадку из-за принципиального отказа последнего собственника переезжать или запрашиваемой им необоснованно большой суммы. Если генпланом города территория определена под развитие, должны вступать в силу однозначные механизмы определения условий выкупа, которые защищали бы интересы собственников, застройщиков и города в целом. Поэтому любое законодательное движение вперед в решении этого вопроса будет во благо, — отметил Валерий Ананьев.

Отметим, Ананьев и другие девелоперы не раз заявляли о том, что поправки должны касаться не только ветхого и аварийного жилья, но и любой частной собственности, находящей на территории, предназначенной под развитие.

Сейчас практически в каждом дворе в центре города остались «приветы из прошлого» — склады, гаражи, нежилые объекты, которым не место в современной городской ткани. Нам необходимо сформулировать закон, позволяющий компенсировать собственнику его имущество по рыночной стоимости, — считает глава АСК.

Автор: Инна Вейн
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