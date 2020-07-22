Риск финансовой пирамиды и поправки в закон о ветхом жилье. Дайджест рынка недвижимости

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Лимит средств, предусмотренных правительством РФ на льготную ипотеку, исчерпан уже на четверть

К середине июля россияне оформили ипотеку по льготной программе, предложенной российскими властями в качестве одной из антикризисных мер, почти на 200 млрд руб.

С 20 апреля начала работать эта программа. В банки поступило 295 тыс. заявок, из них рассмотрено 254,5 тыс., одобрено 197 тыс. Очень высокий процент одобрения, заметьте. Выдано уже сегодня кредитов на 182 млрд руб. , то есть четверть лимита от запланированного на данный момент уже практически пришла в стройку, — рассказал Владимир Якушев в эфире радиостанции «Комсомольская правда» .

Глава российского минстроя добавил, что в правительстве продолжается дискуссия о том, надо ли продлевать программу. Также идут споры о понижении процентной ставки.

Все будет зависеть от макроэкономических показателей. Надо смотреть, что будет в целом происходить со спросом на рынке, все это анализировать. В зависимости от этого, я думаю, и будет принято решение правительством, с которым мы пойдем с докладом к президенту, и в дальнейшем будет определена судьба этой программы, — добавил Якушев.

Отметим, что в Свердловской области за первые шесть месяцев текущего года объем выданной ипотеки вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как писал DK.RU, за это время жители области заключили 17,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 37,7 млрд руб. В 2019 г. показатели были ниже: 16,1 тыс. сделок на сумму 31,9 млрд руб. Общая сумма выданной в 2020 г. ипотеки превысила 35 млрд руб.

Несмотря на высокие показатели в сфере покупательского спроса, экономический блок кабмина выступает против продления сроков льготной ипотеки. Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что это может грозить федеральному бюджету образованием финансовой пирамиды.

Когда рынок [недвижимости] останавливается, надо просто дать что-то такое, чтобы позволить и строителям достроить, и людям реализовать свои планы, которые были у них на этот год. Но это, на наш взгляд, ни в коем случае не может носить характер долгосрочной меры, которая будет оказывать системную поддержку. Потому что это будет финансовая пирамида для федерального бюджета, риски очень высоки, — считает г-н Моисеев (цитата по ТАСС).

По мнению представителя Минфина, рыночные ставки в ближайшие годы и так могут дойти до уровня льготных. Этот аргумент кажется вполне обоснованным: крупнейшие банки уже начали предлагать жилищные кредиты по более выгодной для россиян ставке. Первым это сделал Сбербанк — с 7 июля здесь снизили стоимость ипотеки на 0,5 п.п. Теперь минимальная ставка кредита на покупку готового жилья в крупнейшем банке страны составляет 7,3% годовых — это кредит на общих условиях на покупку жилья в новостройках. С учетом различных программ с застройщиками и госпрограмм поддержки стоимость кредита на покупку жилья оказывается еще ниже. Эксперты уверены, что следом о снижении ставок объявят и другие банки.

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что сегодня, впервые за историю страны, у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан.

5 млн семей могут получить жилье к 2026 г. Это реалистичная цифра, но можно добиться и большего, надо только ставить перед собой амбициозные цели, — уверен глава государства.

Между тем доля россиян, считающих текущий момент благоприятным для покупки жилья, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному по заказу «Дом.РФ», составила 38%. Соответственно 62% россиян оценили текущий момент как «скорее плохой» и «очень плохой» для покупки жилья или затруднились ответить.

Стимулировать стройку можно не только ипотекой. Власти готовят поправки к закону о расселении аварийного фонда

Глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин рассказал в интервью «Российской газете» о готовящихся поправках в правила выселения жильцов из аварийных домов. По его словам, рассматривается возможность принятие решения о расселении дома, если 2/3 жильцов согласны на переезд.

Это сегодня проблема. Большинство жильцов готово уехать из аварийного дома, а одна-две семьи говорят: мы не уедем. Сейчас для таких ситуаций готовятся поправки в закон, — пояснил Сергей Степашин.

Ранее об этой задаче неоднократно высказывался Валерий Ананьев, председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, глава крупнейшего на Урале строительного холдинга «Атомстройкомплекс» (АСК).

Нередки ситуации, когда компания вкладывает большие деньги в расселение, но не может завершить этот процесс и выйти на строительную площадку из-за принципиального отказа последнего собственника переезжать или запрашиваемой им необоснованно большой суммы. Если генпланом города территория определена под развитие, должны вступать в силу однозначные механизмы определения условий выкупа, которые защищали бы интересы собственников, застройщиков и города в целом. Поэтому любое законодательное движение вперед в решении этого вопроса будет во благо, — отметил Валерий Ананьев.

Он также добавил, что поправки должны касаться не только ветхого и аварийного жилья, но и любой частной собственности, находящей на территории, предназначенной под развитие.

Сейчас практически в каждом дворе в центре города остались «приветы из прошлого» — склады, гаражи, нежилые объекты, которым не место в современной городской ткани. Нам необходимо сформулировать закон, позволяющий компенсировать собственнику его имущество по рыночной стоимости, — считает глава АСК.

Свои предложения о том, как можно изменить законодательство, Валерий Ананьев высказал областным властям во время заседания совета по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области, которое прошло с участием губернатора Евгения Куйвашева. В ответ на вопрос главы региона о выработке единых правил игры по условиям и срокам строительства инвестпроектов, г-н Ананьев предложил стандартизировать процесс переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья.

Для комплексного развития застроенных территорий нам необходим единый проект и, в первую очередь, проработка на законодательном уровне механизма переселения граждан из устаревшего жилого фонда. В частности, целесообразно включить в статью 49 Земельного кодекса РФ дополнительное основание для изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. На федеральном уровне подготовить методические рекомендации, предусматривающие четкий правовой механизм возмещения застройщикам понесенных расходов при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечить оплату реновации энергосетей за счет инвестиционных программ.

По информации областного правительства, сейчас в Свердловской области расселению подлежат 320 тыс. кв. метров, а переезда ждут 20 тыс. потенциальных новоселов. Ранее глава региона Евгений Куйвашев заявлял о необходимости решить эту задачу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до конца 2024 г. Над этой задачей работают многие крупные девелоперы Екатеринбурга. Только лишь «Атомстройкомплекс» в прошлом году переселил из ветхого и устаревшего жилья порядка 200 семей. Активно расселяются и застраиваются новым жильем Юго-Западный и Пионерский микрорайоны города, Уралмаш, Эльмаш.

Квартал Энтузиастов на Эльмаше построили на месте бывшего аварийного жилья

В настоящее время в администрации города проходят общественные обсуждения проекта застройки территории на Эльмаше в границах улиц Лобкова — Шефская — Войкова — Таганская. Как писал DK.RU, до 2030 г. здесь должны снести 38 малоэтажных и частных домов и возвести жилые здания: как среднеэтажные — до 6 этажей, так и высотки в 24 этажа. Проект планировки разработала компания «Гестор», заказчиком выступило ООО «Дюна-Строй». Планируется, что на этом участке возведут 140 тыс. кв. м жилья, в котором будут проживать 4 667 человек. Предусмотрены проектом и социальные объекты: детский сад на 350 мест и школа на 1100 учеников.

«Атомстройкомплекс» уже участвует в нацпроекте: компания начала строительство детского сада в Солнечном

Развитие территорий невозможно без строительства современных, качественных соцобъектов: детских садов, школ, поликлиник, а также зеленых зон и общественных пространств, которые должны стать точками притяжения новых микрорайонов. В этом уверены и власти, и девелоперы: первые предусмотрели средства на возведение таких объектов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», вторые готовы эти деньги освоить.

В частности, одно из подразделений АСК — компания «УКС Каменскстрой» — начало возведение детского сада на 250 мест в микрорайоне Солнечный.

Строительство ведется в рамках федеральной программы «Стимул», которая является частью нацпроекта «Жилье и городская среда» и направлена на развитие социальной и дорожной инфраструктуры в региональных проектах комплексной застройки, — пояснили в пресс-службе строительной компании.

Детский сад строится по проекту, разработанному специалистами «Атомстройкомплекса». В трехэтажном здании помимо основных помещений предусмотрены большой спортивный и музыкальный залы, пищеблок. Этот проект включен в «Реестр типовой проектной документации» Минстроя РФ — это значит, что ему присвоен статус рекомендованного к тиражированию по всей стане. Использование типовых проектов позволяет сократить как время на проектирование, так и средства на реализацию проекта, оптимизировать расходы.

Отметим, что детский сад в Солнечном стал уже четвертым подобным соцобъектом, который АСК возводит в Екатеринбурге и Свердловской области в рамках нацпроекта. Два из них планируется сдать в этом году. Садик в Солнечном должны достроить к июню 2021 г. В нем будет действовать 10 групп, две из которых ясельные. В общей сложности садик рассчитан на 250 мест.

Не только реновация. На востоке Екатеринбурга появится аналог Академического

Параллельно с развитием ранее застроенных территорий в центре города, девелоперы Екатеринбурга готовят новые проекты комплексного освоения окраин. На прошлой неделе инвестсовет при губернаторе Свердловской области одобрил застройку территория Октябрьского района Екатеринбурга — на участке, расположенном между Тюменским трактом, ЕКАД, промзоной Ново-Свердловской ТЭЦ и границей города.

Новый микрорайон пока носит название Истокский. Общая территория застройки — свыше 4 тыс. га, число будущих жителей — 150 тыс. человек. Жилая часть будет состоять из многоэтажных и коттеджных кварталов. До 2040 г. планируется построить 4 млн кв. м жилья и свыше 2 млн кв. м индустриальной и логистической недвижимости, что даст 30 тыс. рабочих мест.

Так будет выглядеть Истокский с высоты птичьего полета

Реализацией проекта займется компания Prinzip совместно с Корпорацией развития Среднего Урала.

Ожидается, что научно-техническая часть проекта будет включать в себя инфраструктуру для научных исследований и разработок. В этот кластер войдут научно-технологический центр «Татищев», технопарк «Университетский» и другие промышленные, научные и образовательные организации. В промышленную часть проекта планируется включить агрокластер и производственно-логистический кластер. В нем разместится индустриальный парк «Новосвердловский». Территория первой очереди расположена в восточной части Екатеринбурга, вблизи Ново-Свердловской ТЭЦ.

По словам главы компании Prinzip Геннадия Черных, проект планировки территории готов, проведены комплексные изыскания и идет проектирование жилых кварталов. К возведению первой очереди (коттеджного поселка), компания приступает в ближайшее время.

Общий объем инвестиций в проект, рассчитанный на 20 лет, оценивается более чем 250 млрд руб.