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Частный сектор на Эльмаше снесут, чтобы построить многоэтажки

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Частный сектор на Эльмаше снесут, чтобы построить многоэтажки
Иллюстрация: сайт Орджоникидзевского района

До 2030 г. здесь должны снести 38 малоэтажных и частных домов и возвести жилые здания от 6 до 24 этажей. Проект застройки для общественного обсуждения появился на официальном сайте мэрии.

#БУДУЩЕЕ ГОРОДА#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Новые кварталы должны появиться на месте существующей малоэтажной застройки в границах ул. Лобкова – Шефская – Войкова – Таганская. Планируется, что на этом участке возведут 140 тыс. кв. м жилья, в котором будут проживать 4 667 человек. Предусмотрены проектом и социальные объекты: детский сад на 350 мест и школа на 1100 учеников.

Проектируемый жилищный фонд представлен многоквартирной многоэтажной застройкой. Тип застройки «комфорт», «эконом». Новое жилищное строительство будет размещаться на месте предназначенных к сносу малоэтажных жилых домов 50-60х гг. постройки, — говорится в документах, размещенных на сайте городской администрации.

Разработала проект планировки разработала компания «Гестор», заказчиком выступило ООО «Дюна-Строй».

Судя по документам, строить новый микрорайон будут в три этапа. На первом предусмотрены работы в квадрате ул.  Красных Командиров — Донская — Лобкова — Шефская. На втором этапе будут застраивать территорию в границах ул. Войкова — Донская — Красных Командиров — Шефская. Здесь запланированы среднеэтажные дома «со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения». На третьем этапе, во время застройки участка Войкова — Таганская — Красных Командиров — Донская и территории вдоль ул. Энтузиастов, должны возвести детский сад и школу.

Помимо собственно жилых домов и общественных зданий, на территории должны разместить несколько паркингов. Они будут располагаться как под домами, так и вблизи запроектированных зданий для общественных нужд. В общей сложности здесь смогут разместиться 1750 автомобилей.

Проектировщики предусмотрели и такие элементы инфраструктуры, как парк — он расположится вдоль улицы Кобозева, и велосипедные дорожки.

Высказать свое мнение о проекте можно на сайте администрации Екатеринбурга до 7 августа 2020 г.

Как писал DK.RU еще осенью 2019 г., расселение частного сектора и малоэтажных домов, возведенных до 1975 года, и застройка этих территорий многоквартиным жильем, вошли в Генплан развития города. Помимо Эльмаша и Уралмаша, реновации также подлежит частная застройка во Втузгородке и на Юго-Западе. Отметим, что такая перспектива устраивает не всех жителей частных домов. В феврале 2020 г. собственники жилья в так называемых цыганских поселках на Юго-Западе устроили акцию протеста — они выступали против застройки этой территории. Поддержать их приехали и жители Орджоникидзевского района, которые также недовольны планами властей по сносу их жилья.

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