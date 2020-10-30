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Дистант для студентов до 1 февраля и штрафы для таксистов. Главное о COVID-19 в регионе

Дистант для студентов до 1 февраля и штрафы для таксистов. Главное о COVID-19 в регионе
Автор фото: Анастасия Агафонова. Иллюстрация: УрФУ

Студентов крупнейшего вуза Урала отправили на дистанционное обучение на три месяца, а министр транспорта пообещал штрафовать таксистов на 50 тыс. руб. из-за отсутствия защитных экранов.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В Уральском федеральном университете приняли окончательное решение по переходу на удаленку. Как рассказали в пресс-службе вуза, весь учебный процесс, включая предстоящую экзаменационную сессию, переходит в дистанционный формат со 2 ноября 2020 г. до 1 февраля 2021 г.

Исключение составят лабораторные работы для инженерных и естественно-научных направлений подготовки магистрантов и аспирантов, требующие использования исследовательского оборудования, с обеспечением необходимых санитарных норм.

Ранее о переходе на дистанционное обучение сообщили в колледже УрГЭУ, также на удаленку ушла часть групп УИУ РАНХиГС.

Переход на дистанционку связан с ростом числа новых случаев коронавируса и неблагоприятной эпидобстановкой по ОРВИ.  

Кроме того, сегодня прошло специальное совещание с участием директоров автопарков такси, ГИБДД и правительства Свердловской области, на котором решался вопрос об установке защитных экранов. Ранее таксисты направили жалобу в прокуратуру на указ губернатора оснастить все машины такси защитными экранами, а затем вышли на протест к зданию мэрии, рассказывал DK.RU.

Министр транспорта Василий Старков сообщил, что на совещании удалось договориться о том, чтобы дать таксистам неделю на установку перегородок, кроме того, им разрешили оборудовать машины пленками из недорогих материалов:

Конструкции могут быть просто пленкой, которая исключает прямонаправленный поток воздуха. В четверг мы встретимся еще раз. От предупреждений, помощи и наставлений перейдем к самым серьезным мерам. Штрафы за нарушение существенные — до 50 тыс. руб.

Как сообщает JustMedia.ru, В Свердловской области 30 октября зарегистрировано 284 новых случая COVID-19. 79 из них в Екатеринбурге. Общее количество заболевших — 35 934.

Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжелое, 222 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 138 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1005.

Также зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число умерших — 766 человек.

Автор: Екатерина Тарханова
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