На очереди школы? На фоне роста случаев COVID-19 студенты колледжей уходят на дистант

Студенты колледжей и техникумов уйдут на дистанционное обучение уже 26 октября, такая форма обучения продлится до 5 ноября. Школам тем временем рекомендуют продлить каникулы.

Министерство образования Свердловской области выпустило указ о дистанционном обучении в профессиональных образовательных учреждениях. Согласно документу, студенты всех колледжей и техникумов будут учиться дома с 25 октября по 5 ноября. Такое решение региональные власти приняли «в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации, вызванным распространением сезонных респираторных заболеваний и новой коронавирусной инфекцией»:

Решение позволит, как говорят эпидемиологи, разорвать цепь социальных контактов как учащихся, так и педагогов, что позволит сохранить контроль над заболеваемостью ОРВИ, пневмониями и новой коронавирусной инфекцией в этих социальных и возрастных группах, — сообщили в оперштабе.

Более того, региональное министерство образования направило письмо в муниципальные органы управления образования, в котором рекомендует школам «дополнить период традиционных осенних каникул» днями с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. Это письмо пока что носит лишь рекомендательный характер. Также школы могут сами принять решение о продлении каникул на срок до 10 дней.

В Свердловской области за последние сутки подтвердилось 268 случаев заражения коронавирусом, сообщает JustMedia.ru. 155 из них — жители Екатеринбурга. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 33 952.

Состояние 217 госпитализированных оценивается как тяжелое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 704. Также зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число умерших — 733 человека.

Ранее DK.RU сообщал, что в регионе занято 5628 из 7124 коек, подготовленных для размещения больных с COVID-19. Это 78,4% коечного фонда. При этом растет общее число пациентов, у которых болезнь протекает тяжело — за последние 10 дней таких стало больше примерно на 15%.