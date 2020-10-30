Таксисты устроили акцию протеста под окнами мэрии Екатеринбурга. К ним вышел министр

Накануне водители обратились в прокуратуру с жалобой на губернатора из-за требования установить в машинах защитные экраны. Сегодня таксисты вышли на протест.

Водители такси различных операторов утром 30 октября собрались на протестную акцию на площади 1905 года в центре Екатеринбурга. Около 20 машин заняли парковку перед окнами мэрии, пишет Е1.

Главное требование водителей — отменить указ губернатора Свердловской области, который обязывает устанавливать защитные экраны в машинах такси. Ранее DK.RU рассказывал, что участники рынка направили в прокуратуру жалобу на это требование.

Водители настаивают, что 90% пассажиров сейчас ездит в масках, и установка экранов, стоимость которых высока, нецелесообразна:

Мы считаем, что должно быть субсидирование со стороны государства, должно быть время на реализацию проекта, а не просто чтобы давали на это всего одну ночь. Экран стоит от 1000 до 10 500 руб. Плюс нет никакого ГОСТа на этот счет. Мы сегодня поставим экраны, а после этого в ДТП экран убьет пассажира и таксист будет виноват, — рассказал изданию один из водителей.

Позже к водителям вышел министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков. Он договорился с протестующими, что в скором времени пройдет совещание, в котором примут участие руководители крупнейших сервисов-агрегаторов, Госавтоинспекции и общественного совета по развитию такси.

В оперштабе сообщили, что введение требования об организации защитных перегородок в автомобилях такси продиктовано исключительно заботой о безопасности пассажиров:

Воздушно-капельный путь является ключевым при распространении новой коронавирусной инфекции, а результаты отдельных исследований, имеющиеся в публичном доступе, свидетельствуют о том, что именно сидящие напротив люди особенно подвержены воздействию частиц, передающихся по воздуху.

Напомним, 28 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который обязывает установить защитные экраны в ресторанах между столиками и в машинах такси между пассажиром и водителем.

В региональном оперштабе поясняли, что жестких требований к материалу, из которого будет сделана перегородка, нет: «Главная цель — создать препятствие на пути распространения вируса», рассказывал DK.RU.

Водители полагают, что данная мера — бессмысленная, ее уже обсуждали в Госдуме в сентябре, однако отказались от требования установки защитных экранов в такси из-за сложностей с реализацией:

Если я поставлю перегородку, это получится внесение изменений в конструкцию автомобиля, я техосмотр не пройду. Либо на техосмотрах должны закрывать глаза. Типа, время такое, ковид, все всё понимают. Иначе как доказать, что при ДТП пассажир не разобьется об эту перегородку? Хорошо, есть вариант с перегородкой из мягкой пленки. Это просто пластиковая пленка с щелями по краям, рублей 500 стоит. Возникает несколько затруднений. Все эти кармашки, окошки, зачем? Пассажир чихнет на наличные деньги и меня заразит, — комментировал указ один из водителей такси.

Юристы сервиса такси «Максим» добавляли, что невыполнимые требования могут остановить работу такси, но тогда пассажиры пересядут в общественный транспорт и почти гарантированно будут заражены.