Постковидный рынок труда. 5 вопросов, которые важно задать работодателю в 2020 году

Многие компании кардинально изменили стиль работы в 2020 году. Пандемия изменила многое, от расписания до способов взаимодействия. О чем теперь обязательно нужно спрашивать на собеседовании.

Пандемия 2020 года серьезно изменила мир, повлияв, в том числе, и на рынок труда. Работодатели теперь требуют от работников умений работать на удаленке и с гибким графиком, но и у сотрудников компаний и кандидатов на должность возникли новые вопросы и требования.

Дарья Ефремова, руководитель направления Response рекрутинговой компании Hays, рассказала Rusbase, как изменилось отношение сотрудников к компаниям, и уточняет, какие вопросы сегодня обязательно нужно задавать потенциальному работодателю. DK.RU выбрал главное.

Вопрос 1. Какой опыт вы вынесли из коронакризиса?

Многих изменили последние шесть месяцев. За время самоизоляции у нас была возможность прислушаться к себе и своим желаниям. Многие поняли, что им хочется работать в социально ответственном бизнесе. Другие осознали, как важна корпоративная культура и приверженность ей. Появились разочарованные действиями руководителей и менеджеров.

Многим компаниям пришлось полностью менять свою стратегию, цели, задачи, ключевые показатели эффективности, выходить на новые рынки, выпускать новые продукты. И все это в рекордно короткие сроки.

Ошибки были у всех. Умение их признать, проанализировать, сделать выводы и учиться на них — вот какой опыт сейчас важен больше всего. Именно это характеризует потенциального руководителя и показывает, насколько компания будет готова к другому возможному кризису.

Вопрос 2. Какие у организации стратегические приоритеты? Изменились ли они? Какую роль буду играть я?

Перед тем как соглашаться на новую работу, необходимо понять, как именно за последние шесть месяцев у компании изменились стратегические приоритеты. И продолжают ли они меняться.

Весь мир понял, что основной фактор, который помог выживать большинству компаний, — это гибкость и адаптивность.

Если компания, в которую вы хотите устроиться, за последние полгода вообще никак не поменялась и не собирается — это должно насторожить.

Ваша роль в достижении стратегических приоритетов расскажет, насколько вы важны и ценны для компании.

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Вопрос 3. Поддерживает ли организация обучение своих сотрудников?

В последние годы все говорят об «обучении длиною в жизнь» — lifelong learning. Пандемия только подтвердила, что мы должны уметь моментально меняться и адаптироваться. Именно поэтому необходимо убедиться, что компания, в которой вы собираетесь работать, поддерживает такой подход к обучению сотрудников.

Сегодня необходимо быть уверенным, что потенциальный работодатель относится к тем компаниям, которые вкладывают ресурсы в обучение своих специалистов.

Вопрос 4. Если будет вторая волна пандемии, какую поддержку получат люди на удаленке?

Многие организации вновь уходят на удаленную работу. А те, кто этого до сих пор не сделал, могут объявить удаленку в любой момент. Большинство компаний научились работать удаленно с технической точки зрения. Установлены программы, выданы компьютеры, назначено время совещаний в Zoom. Но поддерживаются ли сами сотрудники? Меняется ли их система мотивации? Как компания работает с угрозой выгорания своих сотрудников? Эти вопросы точно стоит задать.

Вопрос 5. Как вы управляете гибридными командами?

Большинство компаний, даже те, кто вышел обратно в офисы, оставили часть команд на удаленном доступе. Сейчас вместе с разными волнами заболеваемости компании будут уходить и выходить в офис. Каждому руководителю приходится управлять гибридными командами: кто-то в офисе, кто-то дома. Именно поэтому сейчас важно понять, как ведет себя ваш потенциальный руководитель со своими сотрудниками, какого стиля управления он придерживается.

Неважно, в офисе находится сотрудник или на удаленном доступе, — у каждого должна быть возможность лично поговорить с руководителем, выразить свое беспокойство, задать вопросы. Если вы понимаете, что потенциальный руководитель готов к регулярной коммуникации, можно рассчитывать, что в этой компании менеджмент придает большое значение мотивации сотрудников, следит за их эмоциональным состоянием и возможным выгоранием в непростых коронаусловиях.

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