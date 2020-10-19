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Какие специальности сегодня в зоне риска и что делать тем, для кого это основная работа

Какие специальности сегодня в зоне риска и что делать тем, для кого это основная работа
Иллюстрация: pixabay.com

Хотим мы того или нет, но профессии умирают. Цивилизация не стоит на месте, технологии меняют требования к людям, создают новые по своей сути рабочие места. Пандемия этот процесс ускорила.

#КАДРЫ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Основные тренды нынешнего рынка труда сформированы не только ковидом, но и переходом на цифровые технологии, роботизацией и сменой парадигмы «личное — общественное». Большинство рутинных операций и процессов автоматизируются, у людей появляется больше времени для творчества и саморазвития — и этот тренд также влияет на формирование новых профессий. Какие сферы в ближайшие время станут донорами рынка труда в плане новых соискателей, а в каких будет кадровый дефицит, DK.RU спросил у профессионалов из Ассоциации рекрутинговых агентств Урала.

Справка

 

Ассоциация рекрутинговых агентств Урала (АРАУ) появилась в 1998 году, когда руководители ведущих кадровых агентств региона договорились о создании сообщества с целью сделать услугу рекрутинга популярной, профессиональной и востребованной. Миссия Ассоциации — сформировать цивилизованный рынок рекрутинговых и кадровых услуг. 

Компании, которые, по сути, выступают конкурентами, ведут совместную деятельность: исследуют рынок труда, проводят мероприятия по повышению качества рекрутинговых услуг, обучают рекрутеров у передовых тренеров и практиков, проводят профильные HR-конференции и профессиональные конкурсы, тем самым повышают свою экспертность.
 

В состав АРАУ также входит Ассоциация карьерных консультантов Урала (АККУ). Выделены три основных вида услуг: карьерное консультирование, профориентация для взрослых и подростков,  карьерный коучинг. Все участники — практики с многолетним опытом консультирования в рекрутинге и в HR.

 
Рифат Амиров
Рифат Амиров
генеральный директор Кадрового агентства «Карьера»
Пандемия поменяла содержание многих видов деятельности. И работать так, как это было раньше, мы уже не будем. Многие поняли, что можно трудиться эффективно, не приезжая в офис. Туристический, ресторанный, образовательный или event-бизнес уже навсегда приобрели новые схемы работы. По этой причине рабочие места сокращаются. Что делать тем, кто сегодня вынужден искать работу?

Главный совет один — надо меняться: заняться профориентированием, образованием, получением новых компетенций. Сегодня появилось огромное количество профессий, которые точно будут востребованы многие годы.

В первую очередь, конечно, ожидается взрывной спрос на специалистов в IT-индустрии. Это и программисты, разработчики, веб-дизайнеры и огромное количество профессий в сферах по созданию, продвижению и обслуживанию всего того, что связано с компьютерами. Далее идут специалисты по автоматизации, роботизации практически во всех отраслях деятельности. На подъеме будет все, что связано с энергетикой, транспортом, логистикой, медицинской техникой.

Молодым проще — они привыкли к технологиям. А что делать тем, кому за сорок, или более старшему поколению? В первую очередь, принять философскую концепцию времени, в которое мы живем. Раньше человек в 50 лет уже был стариком, готовился к покою, к пенсии — по сути, переходил в режим «дожития». Теперь же, чтобы называться стариком, надо иметь хотя бы 75-летний жизненный опыт.

Медицинские технологии увеличили срок жизни и подарили нам дополнительных 15-20 лет. Неужели мы не можем их потратить на переформатирование себя, на переобучение? Многие люди старшего поколения, выполняя всю жизнь одну трудовую миссию, мечтали заниматься чем-то еще, но «потом, на пенсии, в другой жизни». Так вот, эта другая жизнь уже наступила!

И старикам, и молодым надо понимать, что у нас есть возможность менять свое предназначение несколько раз в жизни. И это можно делать кардинально — каждый раз с чистого листа! Да, это новое состояние, которое человечество не испытывало никогда. Значит, придется это делать нам.

Екатерина Карпенко
Екатерина Карпенко
директор рекрутинговой компании «Тирс»
В октябре, после летнего спада, опять начался рост заболеваемости COVID, что сразу отразилось на настроениях предпринимателей. Собственники заведений общепита, владельцы салонов красоты, фитнес-залов, бутиков одежды тревожатся, они готовы выполнять любые предписания и профилактические меры, лишь бы власти снова не объявили тотальный карантин. Тем более что новых поддержек малому и среднему бизнесу никто не обещает.

Эксперты от медицины прогнозируют, что кризис пойдет на спад не раньше лета 2021 г., когда будет привита и переболеет большая часть населения. А за это время «вымрут» некоторые функции, профессии и способы коммуникации.

В зоне риска остаются специалисты и руководители сферы туризма. Останутся в рынке лишь те, кто сможет предложить наиболее интересные и выгодные внутренние туры. Активно развивается кооперация рынков, например, организация совместного туристического, гастрономического и артистического тура. Поэтому рекомендуем искать партнеров для того, чтобы сформировать комплексные многофункциональные туры.

Объединяйтесь с компаниями в сфере здорового образа жизни — мастерскими йоги, творческими студиями и создавайте совместные программы. В перспективе  это путь к выживанию и процветанию. 

Специалистам сферы коммуникаций, организации деловых мероприятий рекомендуем активно внедрять смешанные технологии, объединяя дистант и очные мероприятия (естественно, весь офлайн — с усилением мер профилактической безопасности).

Нестабильность рынка труда вынуждает людей переходить на работу у нескольких работодателей, иметь гибкий график, зачастую формируя его по принципу «выхожу на работу, когда удобно». Поэтому рождаются агрегаторы вакансий для самозанятых и совместителей.

В зоне развития и острой нехватки кадров — квалифицированные рабочие, инженеры, IT–разработчики, а также сектор медицины, диагностические центры, частные скорые и передвижные лаборатории. Растут рынки лекарств, пищевых добавок, в целом мир находится в начале долгосрочного тренда на формирование здорового образа жизни, соответственно, будут востребованы специалисты, связанные с этой сферой: фитнес-тренеры, создание и продажа спортивных товаров, здорового питания. Все эти сферы также требуют управленческих кадров. Поэтому обновите свое резюме и запишитесь на консультацию специалистов по карьере. Сейчас время полифункциональности и изменений, используйте его в свою пользу.

Лариса Богданова
Лариса Богданова
директор кадрового агентства IBC Human Resources
Сегодня наиболее других подвержены трансформации отрасли международного туризма и индустрии развлечений. Советуем специалистам из данных сфер осваивать профессии в информационных технологиях, страховании (можно работать с целевыми клиентами по туризму) или переходить в интернет-маркетинг и продажи, логистику, e-commerce.

Сейчас наблюдается бум спроса на IT-специалистов: тим-лидов, разработчиков, аналитиков, руководителей проекта. Здесь налицо большой дефицит профессионалов с опытом. На рынке встречаются отличные предложения по заработной плате от 80 тыс. до 350 тыс. рублей и выше. Число вакансий даже превышает количество достойных резюме и кандидатов. Программистов ждут везде и приглашают в разные города России с предоставлением служебных квартир и финансовых пакетов для переезда. Мы отмечаем повышение спроса на 20% в заявках на IT-таланты с релокацией или на условиях удаленной работы для компаний из США и Европы.

Самая востребованная вакансия сегодня — менеджер по продажам. В этой должности можно заработать от 50 тыс. до 300 тыс. руб. Главное — работать на результат и делать удивительные продажи.

Мой совет: если сегодня у вас нет внутренней нацеленности сменить работу и уволиться, все равно «готовьте сани летом». Рекомендуем составить резюме по стандартам 2020 г. и прокачать навыки прохождения тестового собеседования с экспертами IBC Human Resources.

Екатерина Сподина
Екатерина Сподина
руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «Апрайт»
Мы живем в эпоху перемен. То, что вчера казалось футуристическими прогнозами, сегодня происходит вокруг нас. К примеру, 25 лет назад профессия «рекрутер» была инновационной, а сейчас это типовая позиция в сфере HR. Сегодня мало кто знает о «дизайнерах виртуальной реальности», но скоро VR-архитекторы станут такими же рядовыми специалистами как, например, сисадмины. Рост числа вакансий в этой сфере тому подтверждение.

Рынок труда саморегулируется, изменяются требования к кандидатам. Сегодня крупные работодатели культивируют и развивают именно «человеческие» качества у своих сотрудников и, прежде всего, руководителей. Кем бы вы ни были по профессии, самая главная компетенция, которая потребуется в перспективе, — умение эффективно взаимодействовать в социуме.

Если говорить о практических рекомендациях «здесь и сейчас», то алгоритм следующий:

  1. Развивайтесь по горизонтали. Беритесь за решение задач, дополняющих ваш профессиональный опыт. С одной стороны, такую полифункциональность оценит текущий работодатель, с другой — вы создадите надежную платформу для дальнейшего карьерного роста.
  2. Учите иностранные языки. Глобализация рынков уже наступила, не ограничивайте себя работодателями только одной страны.
  3. Гибко подходите к формам занятости. Трудоустройство в штат и запись в трудовой книжке — далеко не единственный формат взаимодействия с работодателем. Проектное сотрудничество, договоры гражданско-правового характера, самозанятость — используйте все открывающиеся возможности.
  4. Улыбайтесь. Сохраняя позитивный настрой, вы можете трезво оценивать происходящие перемены и принимать наилучшее для себя решение относительно работы.
Юлия Аверина
Юлия Аверина
директор Кадрового центра «Метрополис»
Первый шок от пандемии прошел. Сегодня большинство компаний восстановили свою деятельность — это касается магазинов, ресторанов, туристических агентств и прочих бизнесов из наиболее пострадавших отраслей. Правда, не все вернулись к работе в той форме, что была еще в начале 2020-го. Многие модернизировались, переориентировались, внедрили новые форматы.

Разные жизненные ситуации влияют на решения конкретных людей. У меня перед глазами пример: два человека пришли одновременно в одну и ту же компанию, уже во время пандемии. Работа не оправдала их ожиданий. В итоге один ушел через два месяца, другой продолжает работать, потому что семья и нужно кормить детей. С радостью бы ушел, но пока не может найти что-то лучшее. Единого решения для всех нет.

Мои советы:

  • Я не рекомендую менять сферу деятельности тем, кто чувствует, что нынешняя работа — это его призвание. Ситуация успокоится, подстроится под новые реалии. Даже если ваше предприятие закрылось, значит, можно искать работу в этой же отрасли, но в другой компании, не бояться. Да, с течением времени многие кинотеатры, торговые центры, туристические компании будут закрываться, но это произойдет точно не в ближайшие десять лет. Конечно, специалисты, которые обладают уникальным опытом, например, летчики или авиадиспетчеры, вряд ли смогут быстро сменить сферу деятельности. Я очень надеюсь, что их работодатели смогли позаботиться о своих уникальных специалистах и поддержать их в период вынужденного простоя.
  • Для тех, кого кризис застал на этапе обдумывания смены работы, сегодняшняя ситуация — шанс найти хорошее место. Здесь важно знать и оценить свои навыки. В этом помогут карьерные консультанты — обращайтесь.
Елена Киселева
Елена Киселева
директор агентства рекрутинга «Люди Дела»
На рынке труда сейчас неоднозначная ситуация. С одной стороны, мы видим банкротства, сокращения и оптимизацию ряда компаний, что приводит к выходу на рынок массы людей. С другой стороны, мы фиксируем высокий спрос от работодателей на специалистов в области продаж, ИТР, IT-персонал, узких  специалистов в сфере финансов, юриспруденции, HR и других сферах, и сталкиваемся с огромным дефицитом таких профессионалов на рынке труда. Если посмотреть статистику job-сайтов, то, например, в сфере продаж на одну вакансию приходится всего лишь два резюме, при этом качество кандидатов при детальном рассмотрении часто не соответствует требованиям, ожиданиям клиента. За последний месяц в нашем агентстве был большой спрос от работодателей на «прямой поиск», «headhunting», когда необходимо переманить сотрудников из конкурирующих компаний, поскольку нужны готовые профессионалы.

Вот несколько советов тем, кто сейчас в поиске и тем, кто сомневается, стоит ли менять работу.

  • Проанализируйте ситуацию на рынке труда по вашей сфере: есть ли вакансии, какие зарплаты, какие требования к кандидатам, подходите ли вы под описание.
  • Посмотрите, какие знания, навыки и компетенции сейчас в приоритете. Если необходимых компетенций нет, пройдите обучение, прокачайте новый навык на каком-либо проекте, задумайтесь о том, что еще сделать, чтобы быть востребованным на рынке труда.
  • Составьте перечень своих навыков, знаний, сильных сторон и посмотрите, в каких сферах  может пригодиться ваш опыт. Например, если вы были сильным менеджером в туризме, есть опыт работы с клиентами, у вас получается выявлять потребности и осуществлять продажи, вам открыты двери во многие компании, которые нуждаются в эффективных менеджерах. Но можно оставаться в сфере туризма, просто переориентироваться на новые направления — сегодня активно развивается внутренний туризм. Найдите компании, работающие на этом рынке, отправьте им резюме, максимально выгодно презентуя свой опыт.
  • Принимайте решение, выходить на рынок труда или нет, исходя из ключевых для себя факторов и ваших карьерных возможностей в той компании, где вы сейчас трудитесь. Поговорите с HR или руководителем о возможных внутренних перемещениях, дополнительных задачах, если у вас нет достаточного объема работы, а заработная плата соответственно снизилась. Если вы понимаете, что ожидание может быть очень долгим, стоит рассмотреть другие варианты.
  • Не отказывайтесь от временной или проектной работы: вы не растеряете навыки, уверенность в себе, это не будет минусом в дальнейшем при устройстве на постоянную работу. Многие вакансии сейчас можно рассматривать независимо от места нахождения, выполнять задачи удаленно — это также новая возможность, и нужно ее активно использовать. 
Галина Веричева
Галина Веричева
директор по развитию компании «Кадровые технологии»
Начиная с апреля, мы каждый месяц анализируем изменения, происходящие вокруг нас, а именно на рынке труда. Вторая волна ограничений нарастает. Итак, тренды начала осени:
  • Устойчивость, стабильность ценится в такие периоды особенно. Работающие кандидаты снова начали отказываться от офферов, как это было весной, предпочитая оставаться на текущем месте работы, не хотят рисковать.
  • В зарплатных ожиданиях кандидатов особое внимание уделяется фиксированной составляющей, важен не столько общий уровень дохода, сколько оклад.
  • В пожеланиях к новому месту работы все чаще заявляется возможность работать на удаленке.
  • Соискатели начинают вспоминать о своем первоначальном опыте. Например, технические специалисты, поработав в продажах, снова готовы рассматривать инженерные вакансии.
  • Вернувшиеся в город дачники пополнили ряды желающих трудоустроиться, и, если они действительно хотят работать, находят работу быстро: как и весной, сегодня высок спрос на комплектовщиков, курьеров, водителей.
  • Наблюдается изменение в структуре спроса на специалистов в сфере продаж. Наряду с высокой, как всегда, потребностью в менеджерах активных продаж, стало больше запросов на интернет-маркетологов, аналитиков, SEO-специалистов, SMM-менеджеров, таргетологов, контент-менеджеров, копирайтеров  — то есть тех, кто реально может повлиять на увеличение продаж.

Второй волной не смоет тех, кто в любых изменениях видит новые возможности, не опускает рук перед обстоятельствами и постоянно учится. Сегодняшние условия дают отличную возможность для всех, кто готов развиваться, обучаться новому, быстро перестраиваться. Например, для тех, кто работал ранее в сфере туризма. Эти специалисты обладают хорошими коммуникативными навыками, широким кругозором, умеют работать с большими объемами информации, анализировать ее. Для людей с такими компетенциями есть место на многих рынках.

 

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Автор: Инна Вейн
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