Какие специальности сегодня в зоне риска и что делать тем, для кого это основная работа

Основные тренды нынешнего рынка труда сформированы не только ковидом, но и переходом на цифровые технологии, роботизацией и сменой парадигмы «личное — общественное». Большинство рутинных операций и процессов автоматизируются, у людей появляется больше времени для творчества и саморазвития — и этот тренд также влияет на формирование новых профессий. Какие сферы в ближайшие время станут донорами рынка труда в плане новых соискателей, а в каких будет кадровый дефицит, DK.RU спросил у профессионалов из Ассоциации рекрутинговых агентств Урала.

Справка Ассоциация рекрутинговых агентств Урала (АРАУ) появилась в 1998 году, когда руководители ведущих кадровых агентств региона договорились о создании сообщества с целью сделать услугу рекрутинга популярной, профессиональной и востребованной. Миссия Ассоциации — сформировать цивилизованный рынок рекрутинговых и кадровых услуг. Компании, которые, по сути, выступают конкурентами, ведут совместную деятельность: исследуют рынок труда, проводят мероприятия по повышению качества рекрутинговых услуг, обучают рекрутеров у передовых тренеров и практиков, проводят профильные HR-конференции и профессиональные конкурсы, тем самым повышают свою экспертность.

В состав АРАУ также входит Ассоциация карьерных консультантов Урала (АККУ). Выделены три основных вида услуг: карьерное консультирование, профориентация для взрослых и подростков, карьерный коучинг. Все участники — практики с многолетним опытом консультирования в рекрутинге и в HR.

Рифат Амиров генеральный директор Кадрового агентства «Карьера» Пандемия поменяла содержание многих видов деятельности. И работать так, как это было раньше, мы уже не будем. Многие поняли, что можно трудиться эффективно, не приезжая в офис. Туристический, ресторанный, образовательный или event-бизнес уже навсегда приобрели новые схемы работы. По этой причине рабочие места сокращаются. Что делать тем, кто сегодня вынужден искать работу?

Главный совет один — надо меняться: заняться профориентированием, образованием, получением новых компетенций. Сегодня появилось огромное количество профессий, которые точно будут востребованы многие годы.

В первую очередь, конечно, ожидается взрывной спрос на специалистов в IT-индустрии. Это и программисты, разработчики, веб-дизайнеры и огромное количество профессий в сферах по созданию, продвижению и обслуживанию всего того, что связано с компьютерами. Далее идут специалисты по автоматизации, роботизации практически во всех отраслях деятельности. На подъеме будет все, что связано с энергетикой, транспортом, логистикой, медицинской техникой.

Молодым проще — они привыкли к технологиям. А что делать тем, кому за сорок, или более старшему поколению? В первую очередь, принять философскую концепцию времени, в которое мы живем. Раньше человек в 50 лет уже был стариком, готовился к покою, к пенсии — по сути, переходил в режим «дожития». Теперь же, чтобы называться стариком, надо иметь хотя бы 75-летний жизненный опыт.

Медицинские технологии увеличили срок жизни и подарили нам дополнительных 15-20 лет. Неужели мы не можем их потратить на переформатирование себя, на переобучение? Многие люди старшего поколения, выполняя всю жизнь одну трудовую миссию, мечтали заниматься чем-то еще, но «потом, на пенсии, в другой жизни». Так вот, эта другая жизнь уже наступила!

И старикам, и молодым надо понимать, что у нас есть возможность менять свое предназначение несколько раз в жизни. И это можно делать кардинально — каждый раз с чистого листа! Да, это новое состояние, которое человечество не испытывало никогда. Значит, придется это делать нам.

Екатерина Карпенко директор рекрутинговой компании «Тирс» В октябре, после летнего спада, опять начался рост заболеваемости COVID, что сразу отразилось на настроениях предпринимателей. Собственники заведений общепита, владельцы салонов красоты, фитнес-залов, бутиков одежды тревожатся, они готовы выполнять любые предписания и профилактические меры, лишь бы власти снова не объявили тотальный карантин. Тем более что новых поддержек малому и среднему бизнесу никто не обещает.

Эксперты от медицины прогнозируют, что кризис пойдет на спад не раньше лета 2021 г., когда будет привита и переболеет большая часть населения. А за это время «вымрут» некоторые функции, профессии и способы коммуникации.

В зоне риска остаются специалисты и руководители сферы туризма. Останутся в рынке лишь те, кто сможет предложить наиболее интересные и выгодные внутренние туры. Активно развивается кооперация рынков, например, организация совместного туристического, гастрономического и артистического тура. Поэтому рекомендуем искать партнеров для того, чтобы сформировать комплексные многофункциональные туры.

Объединяйтесь с компаниями в сфере здорового образа жизни — мастерскими йоги, творческими студиями и создавайте совместные программы. В перспективе это путь к выживанию и процветанию.

Специалистам сферы коммуникаций, организации деловых мероприятий рекомендуем активно внедрять смешанные технологии, объединяя дистант и очные мероприятия (естественно, весь офлайн — с усилением мер профилактической безопасности).

Нестабильность рынка труда вынуждает людей переходить на работу у нескольких работодателей, иметь гибкий график, зачастую формируя его по принципу «выхожу на работу, когда удобно». Поэтому рождаются агрегаторы вакансий для самозанятых и совместителей.

В зоне развития и острой нехватки кадров — квалифицированные рабочие, инженеры, IT–разработчики, а также сектор медицины, диагностические центры, частные скорые и передвижные лаборатории. Растут рынки лекарств, пищевых добавок, в целом мир находится в начале долгосрочного тренда на формирование здорового образа жизни, соответственно, будут востребованы специалисты, связанные с этой сферой: фитнес-тренеры, создание и продажа спортивных товаров, здорового питания. Все эти сферы также требуют управленческих кадров. Поэтому обновите свое резюме и запишитесь на консультацию специалистов по карьере. Сейчас время полифункциональности и изменений, используйте его в свою пользу.

Лариса Богданова директор кадрового агентства IBC Human Resources Сегодня наиболее других подвержены трансформации отрасли международного туризма и индустрии развлечений. Советуем специалистам из данных сфер осваивать профессии в информационных технологиях, страховании (можно работать с целевыми клиентами по туризму) или переходить в интернет-маркетинг и продажи, логистику, e-commerce.

Сейчас наблюдается бум спроса на IT-специалистов: тим-лидов, разработчиков, аналитиков, руководителей проекта. Здесь налицо большой дефицит профессионалов с опытом. На рынке встречаются отличные предложения по заработной плате от 80 тыс. до 350 тыс. рублей и выше. Число вакансий даже превышает количество достойных резюме и кандидатов. Программистов ждут везде и приглашают в разные города России с предоставлением служебных квартир и финансовых пакетов для переезда. Мы отмечаем повышение спроса на 20% в заявках на IT-таланты с релокацией или на условиях удаленной работы для компаний из США и Европы.

Самая востребованная вакансия сегодня — менеджер по продажам. В этой должности можно заработать от 50 тыс. до 300 тыс. руб. Главное — работать на результат и делать удивительные продажи.

Мой совет: если сегодня у вас нет внутренней нацеленности сменить работу и уволиться, все равно «готовьте сани летом». Рекомендуем составить резюме по стандартам 2020 г. и прокачать навыки прохождения тестового собеседования с экспертами IBC Human Resources.

Екатерина Сподина руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «Апрайт» Мы живем в эпоху перемен. То, что вчера казалось футуристическими прогнозами, сегодня происходит вокруг нас. К примеру, 25 лет назад профессия «рекрутер» была инновационной, а сейчас это типовая позиция в сфере HR. Сегодня мало кто знает о «дизайнерах виртуальной реальности», но скоро VR-архитекторы станут такими же рядовыми специалистами как, например, сисадмины. Рост числа вакансий в этой сфере тому подтверждение.

Рынок труда саморегулируется, изменяются требования к кандидатам. Сегодня крупные работодатели культивируют и развивают именно «человеческие» качества у своих сотрудников и, прежде всего, руководителей. Кем бы вы ни были по профессии, самая главная компетенция, которая потребуется в перспективе, — умение эффективно взаимодействовать в социуме.

Если говорить о практических рекомендациях «здесь и сейчас», то алгоритм следующий:

Развивайтесь по горизонтали. Беритесь за решение задач, дополняющих ваш профессиональный опыт. С одной стороны, такую полифункциональность оценит текущий работодатель, с другой — вы создадите надежную платформу для дальнейшего карьерного роста. Учите иностранные языки. Глобализация рынков уже наступила, не ограничивайте себя работодателями только одной страны. Гибко подходите к формам занятости. Трудоустройство в штат и запись в трудовой книжке — далеко не единственный формат взаимодействия с работодателем. Проектное сотрудничество, договоры гражданско-правового характера, самозанятость — используйте все открывающиеся возможности. Улыбайтесь. Сохраняя позитивный настрой, вы можете трезво оценивать происходящие перемены и принимать наилучшее для себя решение относительно работы.

Юлия Аверина директор Кадрового центра «Метрополис» Первый шок от пандемии прошел. Сегодня большинство компаний восстановили свою деятельность — это касается магазинов, ресторанов, туристических агентств и прочих бизнесов из наиболее пострадавших отраслей. Правда, не все вернулись к работе в той форме, что была еще в начале 2020-го. Многие модернизировались, переориентировались, внедрили новые форматы.

Разные жизненные ситуации влияют на решения конкретных людей. У меня перед глазами пример: два человека пришли одновременно в одну и ту же компанию, уже во время пандемии. Работа не оправдала их ожиданий. В итоге один ушел через два месяца, другой продолжает работать, потому что семья и нужно кормить детей. С радостью бы ушел, но пока не может найти что-то лучшее. Единого решения для всех нет.

Мои советы:

Я не рекомендую менять сферу деятельности тем, кто чувствует, что нынешняя работа — это его призвание . Ситуация успокоится, подстроится под новые реалии. Даже если ваше предприятие закрылось, значит, можно искать работу в этой же отрасли, но в другой компании, не бояться. Да, с течением времени многие кинотеатры, торговые центры, туристические компании будут закрываться, но это произойдет точно не в ближайшие десять лет. Конечно, специалисты, которые обладают уникальным опытом, например, летчики или авиадиспетчеры, вряд ли смогут быстро сменить сферу деятельности. Я очень надеюсь, что их работодатели смогли позаботиться о своих уникальных специалистах и поддержать их в период вынужденного простоя.

. Ситуация успокоится, подстроится под новые реалии. Даже если ваше предприятие закрылось, значит, можно искать работу в этой же отрасли, но в другой компании, не бояться. Да, с течением времени многие кинотеатры, торговые центры, туристические компании будут закрываться, но это произойдет точно не в ближайшие десять лет. Конечно, специалисты, которые обладают уникальным опытом, например, летчики или авиадиспетчеры, вряд ли смогут быстро сменить сферу деятельности. Я очень надеюсь, что их работодатели смогли позаботиться о своих уникальных специалистах и поддержать их в период вынужденного простоя. Для тех, кого кризис застал на этапе обдумывания смены работы, сегодняшняя ситуация — шанс найти хорошее место. Здесь важно знать и оценить свои навыки. В этом помогут карьерные консультанты — обращайтесь.

Елена Киселева директор агентства рекрутинга «Люди Дела» На рынке труда сейчас неоднозначная ситуация. С одной стороны, мы видим банкротства, сокращения и оптимизацию ряда компаний, что приводит к выходу на рынок массы людей. С другой стороны, мы фиксируем высокий спрос от работодателей на специалистов в области продаж, ИТР, IT-персонал, узких специалистов в сфере финансов, юриспруденции, HR и других сферах, и сталкиваемся с огромным дефицитом таких профессионалов на рынке труда . Если посмотреть статистику job-сайтов, то, например, в сфере продаж на одну вакансию приходится всего лишь два резюме, при этом качество кандидатов при детальном рассмотрении часто не соответствует требованиям, ожиданиям клиента. За последний месяц в нашем агентстве был большой спрос от работодателей на «прямой поиск», «headhunting», когда необходимо переманить сотрудников из конкурирующих компаний, поскольку нужны готовые профессионалы.

Вот несколько советов тем, кто сейчас в поиске и тем, кто сомневается, стоит ли менять работу.

Проанализируйте ситуацию на рынке труда по вашей сфере: есть ли вакансии, какие зарплаты, какие требования к кандидатам, подходите ли вы под описание.

есть ли вакансии, какие зарплаты, какие требования к кандидатам, подходите ли вы под описание. Посмотрите, какие знания, навыки и компетенции сейчас в приоритете . Если необходимых компетенций нет, пройдите обучение, прокачайте новый навык на каком-либо проекте, задумайтесь о том, что еще сделать, чтобы быть востребованным на рынке труда.

. Если необходимых компетенций нет, пройдите обучение, прокачайте новый навык на каком-либо проекте, задумайтесь о том, что еще сделать, чтобы быть востребованным на рынке труда. Составьте перечень своих навыков, знаний, сильных сторон и посмотрите, в каких сферах может пригодиться ваш опыт. Например, если вы были сильным менеджером в туризме, есть опыт работы с клиентами, у вас получается выявлять потребности и осуществлять продажи, вам открыты двери во многие компании, которые нуждаются в эффективных менеджерах. Но можно оставаться в сфере туризма, просто переориентироваться на новые направления — сегодня активно развивается внутренний туризм. Найдите компании, работающие на этом рынке, отправьте им резюме, максимально выгодно презентуя свой опыт.

Например, если вы были сильным менеджером в туризме, есть опыт работы с клиентами, у вас получается выявлять потребности и осуществлять продажи, вам открыты двери во многие компании, которые нуждаются в эффективных менеджерах. Но можно оставаться в сфере туризма, просто переориентироваться на новые направления — сегодня активно развивается внутренний туризм. Найдите компании, работающие на этом рынке, отправьте им резюме, максимально выгодно презентуя свой опыт. Принимайте решение, выходить на рынок труда или нет, исходя из ключевых для себя факторов и ваших карьерных возможностей в той компании, где вы сейчас трудитесь. Поговорите с HR или руководителем о возможных внутренних перемещениях, дополнительных задачах, если у вас нет достаточного объема работы, а заработная плата соответственно снизилась. Если вы понимаете, что ожидание может быть очень долгим, стоит рассмотреть другие варианты.

Поговорите с HR или руководителем о возможных внутренних перемещениях, дополнительных задачах, если у вас нет достаточного объема работы, а заработная плата соответственно снизилась. Если вы понимаете, что ожидание может быть очень долгим, стоит рассмотреть другие варианты. Не отказывайтесь от временной или проектной работы: вы не растеряете навыки, уверенность в себе, это не будет минусом в дальнейшем при устройстве на постоянную работу. Многие вакансии сейчас можно рассматривать независимо от места нахождения, выполнять задачи удаленно — это также новая возможность, и нужно ее активно использовать.

Галина Веричева директор по развитию компании «Кадровые технологии» Начиная с апреля, мы каждый месяц анализируем изменения, происходящие вокруг нас, а именно на рынке труда. Вторая волна ограничений нарастает. Итак, тренды начала осени: Устойчивость, стабильность ценится в такие периоды особенно. Работающие кандидаты снова начали отказываться от офферов, как это было весной, предпочитая оставаться на текущем месте работы, не хотят рисковать.

В зарплатных ожиданиях кандидатов особое внимание уделяется фиксированной составляющей, важен не столько общий уровень дохода, сколько оклад.

В пожеланиях к новому месту работы все чаще заявляется возможность работать на удаленке.

Соискатели начинают вспоминать о своем первоначальном опыте. Например, технические специалисты, поработав в продажах, снова готовы рассматривать инженерные вакансии.

Вернувшиеся в город дачники пополнили ряды желающих трудоустроиться, и, если они действительно хотят работать, находят работу быстро: как и весной, сегодня высок спрос на комплектовщиков, курьеров, водителей.

Наблюдается изменение в структуре спроса на специалистов в сфере продаж. Наряду с высокой, как всегда, потребностью в менеджерах активных продаж, стало больше запросов на интернет-маркетологов, аналитиков, SEO-специалистов, SMM-менеджеров, таргетологов, контент-менеджеров, копирайтеров — то есть тех, кто реально может повлиять на увеличение продаж.

Второй волной не смоет тех, кто в любых изменениях видит новые возможности, не опускает рук перед обстоятельствами и постоянно учится. Сегодняшние условия дают отличную возможность для всех, кто готов развиваться, обучаться новому, быстро перестраиваться. Например, для тех, кто работал ранее в сфере туризма. Эти специалисты обладают хорошими коммуникативными навыками, широким кругозором, умеют работать с большими объемами информации, анализировать ее. Для людей с такими компетенциями есть место на многих рынках.

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