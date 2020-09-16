Нанимать ли на работу предпринимателя, который решил завязать с бизнесом? Блиц-опрос

За последний год в России закрылось каждое пятое предприятие в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ). Такие данные опубликовала в августе 2020 г. аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Конечно, открывались и новые компании — их за исследованный период насчитали 848,5 тыс. Однако статистика не в пользу бизнеса: за год общее количество сектора сократилось на 4,2%. Не последнюю роль в этом сыграла пандемия: оставшиеся без клиентов и без поддержки предприниматели вынуждены были закрыть бизнес и искать работу по найму.

Сложно ли найти работу экс-бизнесменам, с какими трудностями они могут столкнуться и как выстроить процесс поиска новой работы максимально выгодно для себя? Об этом DK.RU спросил экспертов кадрового рынка из компаний, входящих в Ассоциацию рекрутинговых агентств Урала.

Справка Ассоциация рекрутинговых агентств Урала (АРАУ) появилась в 1998 году, когда руководители ведущих кадровых агентств региона договорились о создании сообщества с целью сделать услугу рекрутинга популярной и востребованной.

Миссия Ассоциации — сформировать цивилизованный рынок рекрутинговых и кадровых услуг. Компании, которые, по сути, выступают конкурентами, сегодня ведут совместную деятельность: проводят конференции, мастер-классы, тренинги, профессиональные конкурсы, исследуют рынок труда и тем самым повышают свою экспертность.

Год назад в составе АРАУ появился новый ассоциированный участник — Ассоциация карьерного консультирования и коучинга Урала (АККУ). Выделены три основных вида услуг: профориентация для взрослых и подростков, карьерное консультирование, карьерный коучинг. Все участники — практики с многолетним опытом консультирования в рекрутинге и в HR.

Юлия Аверина директор Кадрового центра «Метрополис» До последнего времени это была одна из проблемных зон в подборе персонала — многие работодатели не хотели брать предпринимателей на работу. Основные стереотипы: в найм идут либо неуспешные предприниматели, либо те, кому надоело развивать свое дело. В большинстве случаев действительно речь идет о кандидатах, у которых не получилось. Но это касается не только малых предпринимателей. Я бы говорила в целом о руководителях, которые попробовали вести свой бизнес и закрыли его. Причины закрытия могут называться разные, и у кого-то это будут действительно объективные причины, но чаще всего — именно «не получилось» и пропал интерес.

Когда такой сотрудник приходит в найм, у него есть собственное понимание ведения бизнеса, сложности с подчинением. Поэтому всем бывшим предпринимателям, кто по тем или иным обстоятельствам выходит на рынок труда, вынужденно или осознанно, я обязательно советую четко все взвесить, обратиться за помощью к консультантам (при необходимости), оценить свои плюсы и минусы и четко уметь их подать.

Какие плюсы есть у таких кандидатов:

понимание, как строится бизнес; нацеленность на результат и умение мыслить категориями результата и прибыли; умение и желание брать ответственность на себя; умение и готовность принимать решения, умение рисковать; хорошие коммуникативные навыки; энтузиазм и энергия.

Но если соискатель чувствует упадок, есть ощущение, что все зря, я бы сначала рекомендовала поработать с психологом, а потом выходить на рынок труда.

Пока еще нет статистики, сколько предприятий закрылось в этом году. Часть их владельцев, конечно, не выйдет на рынок труда, а просто откроет новый бизнес. Но кто-то действительно решит начать жизнь заново и пойти в найм. И я им искренне желаю удачи и верю, что все получится.

Рифат Амиров генеральный директор Кадрового агентства «Карьера» Наиболее ценными специалистами являются те, кто обладает опытом, нужными компетенциями и не требует постоянного управленческого воздействия на них. Принимая на работу таких сотрудников, компания экономит много ресурсов и получает шанс значительно продвинуть свой бизнес. Подходят ли в качестве кандидатов на работу бывшие предприниматели? Это те, кто не справился со своим собственным бизнесом и готов выйти в найм. Какие есть плюсы такого выбора? Во-первых, не надо такому человеку прививать так называемое коммерческое мышление, он уже знает, что значит думать комплексно и достигать поставленных целей. Во-вторых, в любой компании требуется креатив и творческий подход для продвижения вперед.

Но как раз наличие этих плюсов и пугает большинство собственников: ведь, по сути, ты «пускаешь в свой огород» тех, кто может «испортить» бизнес. Есть риск, что новичок будет предлагать какие-то идеи для развития, и они, вероятнее всего, будут рисковыми. Тем более, опыт провалов налицо. Ну и, естественно, самый главный страх — будет воровать, выводить деньги, клиентов, будет подкармливать свой бывший бизнес в надежде его воскресить. Такие перспективы отталкивают.

С другой стороны, сами провалившиеся предприниматели в большинстве случаев уверены, что их вряд ли куда-то возьмут в найм, потому что они сами совсем недавно были на месте собственника, который ищет себе креативных сотрудников. Что называется, круг замкнулся.

Чтобы выйти из этой ситуации, важно преподнести потенциальному работодателю выгоды от сотрудничества с бывшим предпринимателем. Необходимо договориться о правилах поведения и обозначить цели каждой из сторон, определить особые схемы контроля и ответственности.

Количество бывших предпринимателей будет расти сильно. Не все могут быть собственниками бизнеса, но попробовать могут все. Такое понимание в обществе будет усиливаться. И с годами это не будет чем-то необычным, и тем более — отталкивающим.

Лариса Богданова директор кадрового агентства IBC Human Resources Структурированным организациям не нужны предприниматели. Работодатели хотят видеть в команде эффективных директоров, владеющих технологиями регулярного менеджмента и имеющих опыт построения бизнес-процессов. В крупном федеральном бизнесе вчерашние предприниматели уровня микро могут найти себе применение только на должностях руководителей среднего звена, ведущих специалистов, а не топ-менеджеров, как они хотели бы в большинстве случаев. Например, владелец небольшой оптовой компании по продаже продуктов питания может претендовать на должность директора продуктового магазина или руководителя оптовых продаж с уровнем дохода значительно ниже прежнего.

Но не стоит бояться одного или двух шагов назад. Вернувшись в найм, бывший предприниматель получает доступ к обучению технологиям, развитию адаптивности и гибкости для работы в коллективе и в новых правилах с жестким подчинением руководителю.

Альтернативой трудоустройству может стать переход в консалтинг. Первый тренд, который мы отчетливо наблюдаем сегодня как по всей стране, так и в столице Урала, — развивать собственную профессиональную экспертизу. Второй тренд — использование наработанного ранее в предпринимательстве нетворкинга, обращение к знакомому более удачливому инвестору и получение в управление других малых бизнесов, подконтрольных ему.

Чтобы понять, какое направление для движения будет правильным и что выбрать — перейти в найм или во временный проект, можно воспользоваться карьерной консультацией. Эта услуга несколько месяцев назад ворвалась в топ самых востребованных. В рамках консультации составляется стратегия карьерного пути «с нуля», определяются сильные стороны и преимущества перед другими классическими кандидатами. В результате многие обнаруживают у себя нераскрытые способности и находят новый вектор для развития, который в будущем сможет вывести их обратно в предпринимательство, но уже на другом, более качественном уровне.

Галина Веричева директор по развитию компании «Кадровые технологии» Мы пережили шоковый апрель, вспоминает моя вчерашняя собеседница. Пришлось уволить половину сотрудников, наш юрист «надраконился» на судах. Этот кризис не похож на предыдущие. Это совершенно новый опыт. Полная перезагрузка. И кайф. От того, что мы вырулили. Возвращаются сотрудники. Возвращаются клиенты. Даже те, с которыми суды еще не закончились, говорят: «Мы не можем без вас».

Что-то произошло, что-то щелкнуло. Что? В какой момент? А была всего одна сессия карьерного коучинга с последующим сопровождением в течение двух недель. Запрос от клиента: «хочу уйти в найм, никогда не искала работу».

Совместно со специалистом по карьерному коучингу составили конкретный план действий, дальше — при его поддержке — последовательный поиск себя в новом качестве, анализ своих плюсов и минусов как будущего сотрудника для своего будущего работодателя, хождение по собеседованиям. Большой труд, сложная задача — понять свое место на рынке труда, свою ценность и стоимость, чтобы получать удовольствие от работы, понимать перспективы и новые горизонты.

Результат этой консультации мне также озвучила собеседница — четкое выверенное решение: «Я остаюсь в бизнесе. Я поняла, что делать дальше, наш бизнес будет другим, мое место на рынке труда — работодатель».

Елена Киселева директор Агентства рекрутинга «Люди Дела» На мой взгляд, выход на рынок труда — непростая задача для предпринимателя, поскольку чаще всего бывших предпринимателей не ждут в крупном и среднем бизнесе. При всех их преимуществах и талантах перед другими кандидатами работодатели видят много рисков. С одной стороны, будет плюсом предпринимательское мышление, высокая работоспособность, идейность, умение принимать нестандартные решения и мыслить категориями выгод для бизнеса. Для развития новых направлений, start up проектов порой готовы рассматривать таких кандидатов. С другой стороны, работодатели видят риски ухода вновь в свой бизнес (возможно, даже составив конкуренцию), сложности в управлении, отсутствие гибкости. Также встречается возражение: «раз не смог свой бизнес спасти, наверное, не такой уж хороший управленец».

Частая ошибка в том, что предприниматель плохо описывает свой опыт, подразумевая, что все и так понятно — «я же управлял бизнесом»; не учитывает запросы рынка труда; не понимает, как и куда он сможет встроиться, имея за плечами той или иной опыт.

Самостоятельно или с карьерным консультантом нужно: определить возможные векторы приложения своего опыта и компетенций, определив сильные стороны;

оценить рынок труда, заработных плат и выявить реальные возможности работы по найму.

Кроме найма, в настоящее время ряд предпринимателей уходит в консалтинг, особенно если их компетенции востребованы и узки. Плюс на условиях проектной деятельности, партнерства экс-предприниматели могут решать определенные задачи бизнеса.

Наталья Воронова директор рекрутингового направления консалтинговой компании «Апрайт» Рынка труда предпринимателей не существует. Предприниматель — это «кошка, которая гуляет сама по себе». Только в исключительных ситуациях предприниматель решает пойти в найм. И как только меняются обстоятельства, он уходит из компании в личный проект.

Настоящих предпринимателей немного. По данным Росстата, количество зарегистрированных предпринимателей в Свердловской области менее 5% от всего трудоспособного населения. Предпринимателями и не спешат становиться. Статистика компании Апрайт говорит о том, что только 15% специалистов, прошедших карьерный коучинг, приняли решение сделать следующий шаг в профессии как бизнесмены.

Предприниматель — особая категория инициативных людей, готовых брать на себя ответственность за результат своих действий, способных находить и осуществлять новые идеи. По-моему, это отличный набор компетенций и для наемного руководителя! Но есть ли работодатели, готовые нанимать и способные управлять бывшими предпринимателями? Есть, но их единицы. Очень часто у собственника есть страх потерять управляемость процессами компании или получить в перспективе нового конкурента на отраслевом рынке.

В последнее время мы наблюдаем интересный тренд — предприниматели, закрывшие собственную компанию, не пытаются уйти в найм, а становятся бизнес-партнерами для более крупных отраслевых игроков. Такие партнерства, как правило, довольно эффективны, особенно в нестабильной экономической ситуации и на быстрорастущих рынках.

Екатерина Карпенко директор рекрутинговой компании «Тирс» Достаточно часто в последние годы мы в рекрутинговом агентстве Тирс встречались с запросами предпринимателей помочь им найти наемные должности в средних и крупных бизнесах. Эта тенденция — переход из собственников бизнеса в наемные менеджеры — связана с усилением давления со стороны государства на бизнес, глобализацией рынков, поглощением более крупными игроками мелких. Пандемия «забирает в найм» владельцев кофеен и ресторанов, небольших ремонтных мастерских, сетей такси и перевозок, туристических агентств и компаний, организующих праздники и мероприятия.

С чего мы рекомендуем начать предпринимателям, решившимся пойти в найм?

С осознания и четкой проработки своих сильных компетенций и навыков, своего многофакторного опыта.

Многие собственники, обладая рядом сильных компетенций в организации процессов, слабо презентуют свой опыт на собеседованиях, и связано это с тем, что они думают, что «и так всё ясно из моего резюме», или «все посмотрят на масштаб того, что я делал, и всё сразу понятно». Но думать так — ошибка. Поэтому необходимо развивать навык самопрезентации.

У потенциального работодателя могут быть разные опасения. Самые частые:

«вам у нас будет неинтересно, так как вы решали более широкий круг вопросов»;

«сможете ли вы подчиняться»;

«а если ваш рынок снова будет расти, не захотите ли восстановить своё дело, а мы потеряем вас как сотрудника»;

«будете ли вы вкладываться так же активно в наше предприятие, как вкладывались усилиями в своё дело»;

«умеете ли вы работать в чужой команде, ведь у вас была своя» и так далее.

Чтобы аргументированно ответить работодателю, для начала ответьте себе на вопросы: умеете ли вы служить делу своим лучшим опытом, знаниями, отдаваясь ему на 100%, можете ли вы быть гибким, универсальным, понимать и принимать разные этапы своей биографии и стараться использовать все эти этапы себе на пользу и во благо дела? Если да, тогда смело объясните свои преимущества своим новым работодателям.

Если есть сомнения, есть смысл уделить себе время и пообщаться с карьерным консультантом или опытным рекрутером. Они смогут структурировать ваш опыт, выделить сильные качества и зоны развития, помочь найти новые вдохновляющие горизонты. И помните, всё развивается «по спирали», и ваш опыт пригодится на каждом этапе развития рыночной среды.

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