Нанимать ли на работу предпринимателя, который решил завязать с бизнесом? Блиц-опрос
Сотни небольших компаний находятся на грани ликвидации, и многие предприниматели уже рассматривают возвращение в найм. Но классические работодатели их не ждут, говорят эксперты.
За последний год в России закрылось каждое пятое предприятие в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ). Такие данные опубликовала в августе 2020 г. аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Конечно, открывались и новые компании — их за исследованный период насчитали 848,5 тыс. Однако статистика не в пользу бизнеса: за год общее количество сектора сократилось на 4,2%. Не последнюю роль в этом сыграла пандемия: оставшиеся без клиентов и без поддержки предприниматели вынуждены были закрыть бизнес и искать работу по найму.
Сложно ли найти работу экс-бизнесменам, с какими трудностями они могут столкнуться и как выстроить процесс поиска новой работы максимально выгодно для себя? Об этом DK.RU спросил экспертов кадрового рынка из компаний, входящих в Ассоциацию рекрутинговых агентств Урала.
Справка
Ассоциация рекрутинговых агентств Урала (АРАУ) появилась в 1998 году, когда руководители ведущих кадровых агентств региона договорились о создании сообщества с целью сделать услугу рекрутинга популярной и востребованной.
Миссия Ассоциации — сформировать цивилизованный рынок рекрутинговых и кадровых услуг. Компании, которые, по сути, выступают конкурентами, сегодня ведут совместную деятельность: проводят конференции, мастер-классы, тренинги, профессиональные конкурсы, исследуют рынок труда и тем самым повышают свою экспертность.
Год назад в составе АРАУ появился новый ассоциированный участник — Ассоциация карьерного консультирования и коучинга Урала (АККУ). Выделены три основных вида услуг: профориентация для взрослых и подростков, карьерное консультирование, карьерный коучинг. Все участники — практики с многолетним опытом консультирования в рекрутинге и в HR.
Когда такой сотрудник приходит в найм, у него есть собственное понимание ведения бизнеса, сложности с подчинением. Поэтому всем бывшим предпринимателям, кто по тем или иным обстоятельствам выходит на рынок труда, вынужденно или осознанно, я обязательно советую четко все взвесить, обратиться за помощью к консультантам (при необходимости), оценить свои плюсы и минусы и четко уметь их подать.
Какие плюсы есть у таких кандидатов:
- понимание, как строится бизнес;
- нацеленность на результат и умение мыслить категориями результата и прибыли;
- умение и желание брать ответственность на себя;
- умение и готовность принимать решения, умение рисковать;
- хорошие коммуникативные навыки;
- энтузиазм и энергия.
Но если соискатель чувствует упадок, есть ощущение, что все зря, я бы сначала рекомендовала поработать с психологом, а потом выходить на рынок труда.
Пока еще нет статистики, сколько предприятий закрылось в этом году. Часть их владельцев, конечно, не выйдет на рынок труда, а просто откроет новый бизнес. Но кто-то действительно решит начать жизнь заново и пойти в найм. И я им искренне желаю удачи и верю, что все получится.
Но как раз наличие этих плюсов и пугает большинство собственников: ведь, по сути, ты «пускаешь в свой огород» тех, кто может «испортить» бизнес. Есть риск, что новичок будет предлагать какие-то идеи для развития, и они, вероятнее всего, будут рисковыми. Тем более, опыт провалов налицо. Ну и, естественно, самый главный страх — будет воровать, выводить деньги, клиентов, будет подкармливать свой бывший бизнес в надежде его воскресить. Такие перспективы отталкивают.
С другой стороны, сами провалившиеся предприниматели в большинстве случаев уверены, что их вряд ли куда-то возьмут в найм, потому что они сами совсем недавно были на месте собственника, который ищет себе креативных сотрудников. Что называется, круг замкнулся.
Чтобы выйти из этой ситуации, важно преподнести потенциальному работодателю выгоды от сотрудничества с бывшим предпринимателем. Необходимо договориться о правилах поведения и обозначить цели каждой из сторон, определить особые схемы контроля и ответственности.
Количество бывших предпринимателей будет расти сильно. Не все могут быть собственниками бизнеса, но попробовать могут все. Такое понимание в обществе будет усиливаться. И с годами это не будет чем-то необычным, и тем более — отталкивающим.
Но не стоит бояться одного или двух шагов назад. Вернувшись в найм, бывший предприниматель получает доступ к обучению технологиям, развитию адаптивности и гибкости для работы в коллективе и в новых правилах с жестким подчинением руководителю.
Альтернативой трудоустройству может стать переход в консалтинг. Первый тренд, который мы отчетливо наблюдаем сегодня как по всей стране, так и в столице Урала, — развивать собственную профессиональную экспертизу. Второй тренд — использование наработанного ранее в предпринимательстве нетворкинга, обращение к знакомому более удачливому инвестору и получение в управление других малых бизнесов, подконтрольных ему.
Чтобы понять, какое направление для движения будет правильным и что выбрать — перейти в найм или во временный проект, можно воспользоваться карьерной консультацией. Эта услуга несколько месяцев назад ворвалась в топ самых востребованных. В рамках консультации составляется стратегия карьерного пути «с нуля», определяются сильные стороны и преимущества перед другими классическими кандидатами. В результате многие обнаруживают у себя нераскрытые способности и находят новый вектор для развития, который в будущем сможет вывести их обратно в предпринимательство, но уже на другом, более качественном уровне.
Что-то произошло, что-то щелкнуло. Что? В какой момент? А была всего одна сессия карьерного коучинга с последующим сопровождением в течение двух недель. Запрос от клиента: «хочу уйти в найм, никогда не искала работу».
Совместно со специалистом по карьерному коучингу составили конкретный план действий, дальше — при его поддержке — последовательный поиск себя в новом качестве, анализ своих плюсов и минусов как будущего сотрудника для своего будущего работодателя, хождение по собеседованиям. Большой труд, сложная задача — понять свое место на рынке труда, свою ценность и стоимость, чтобы получать удовольствие от работы, понимать перспективы и новые горизонты.
Результат этой консультации мне также озвучила собеседница — четкое выверенное решение: «Я остаюсь в бизнесе. Я поняла, что делать дальше, наш бизнес будет другим, мое место на рынке труда — работодатель».
С одной стороны, будет плюсом предпринимательское мышление, высокая работоспособность, идейность, умение принимать нестандартные решения и мыслить категориями выгод для бизнеса. Для развития новых направлений, start up проектов порой готовы рассматривать таких кандидатов. С другой стороны, работодатели видят риски ухода вновь в свой бизнес (возможно, даже составив конкуренцию), сложности в управлении, отсутствие гибкости. Также встречается возражение: «раз не смог свой бизнес спасти, наверное, не такой уж хороший управленец».
Частая ошибка в том, что предприниматель плохо описывает свой опыт, подразумевая, что все и так понятно — «я же управлял бизнесом»; не учитывает запросы рынка труда; не понимает, как и куда он сможет встроиться, имея за плечами той или иной опыт.
Самостоятельно или с карьерным консультантом нужно:
- определить возможные векторы приложения своего опыта и компетенций, определив сильные стороны;
- оценить рынок труда, заработных плат и выявить реальные возможности работы по найму.
Кроме найма, в настоящее время ряд предпринимателей уходит в консалтинг, особенно если их компетенции востребованы и узки. Плюс на условиях проектной деятельности, партнерства экс-предприниматели могут решать определенные задачи бизнеса.
Настоящих предпринимателей немного. По данным Росстата, количество зарегистрированных предпринимателей в Свердловской области менее 5% от всего трудоспособного населения. Предпринимателями и не спешат становиться. Статистика компании Апрайт говорит о том, что только 15% специалистов, прошедших карьерный коучинг, приняли решение сделать следующий шаг в профессии как бизнесмены.
Предприниматель — особая категория инициативных людей, готовых брать на себя ответственность за результат своих действий, способных находить и осуществлять новые идеи. По-моему, это отличный набор компетенций и для наемного руководителя! Но есть ли работодатели, готовые нанимать и способные управлять бывшими предпринимателями? Есть, но их единицы. Очень часто у собственника есть страх потерять управляемость процессами компании или получить в перспективе нового конкурента на отраслевом рынке.
В последнее время мы наблюдаем интересный тренд — предприниматели, закрывшие собственную компанию, не пытаются уйти в найм, а становятся бизнес-партнерами для более крупных отраслевых игроков. Такие партнерства, как правило, довольно эффективны, особенно в нестабильной экономической ситуации и на быстрорастущих рынках.
С чего мы рекомендуем начать предпринимателям, решившимся пойти в найм?
С осознания и четкой проработки своих сильных компетенций и навыков, своего многофакторного опыта.
Многие собственники, обладая рядом сильных компетенций в организации процессов, слабо презентуют свой опыт на собеседованиях, и связано это с тем, что они думают, что «и так всё ясно из моего резюме», или «все посмотрят на масштаб того, что я делал, и всё сразу понятно». Но думать так — ошибка. Поэтому необходимо развивать навык самопрезентации.
У потенциального работодателя могут быть разные опасения. Самые частые:
- «вам у нас будет неинтересно, так как вы решали более широкий круг вопросов»;
- «сможете ли вы подчиняться»;
- «а если ваш рынок снова будет расти, не захотите ли восстановить своё дело, а мы потеряем вас как сотрудника»;
- «будете ли вы вкладываться так же активно в наше предприятие, как вкладывались усилиями в своё дело»;
- «умеете ли вы работать в чужой команде, ведь у вас была своя» и так далее.
Чтобы аргументированно ответить работодателю, для начала ответьте себе на вопросы: умеете ли вы служить делу своим лучшим опытом, знаниями, отдаваясь ему на 100%, можете ли вы быть гибким, универсальным, понимать и принимать разные этапы своей биографии и стараться использовать все эти этапы себе на пользу и во благо дела? Если да, тогда смело объясните свои преимущества своим новым работодателям.
Если есть сомнения, есть смысл уделить себе время и пообщаться с карьерным консультантом или опытным рекрутером. Они смогут структурировать ваш опыт, выделить сильные качества и зоны развития, помочь найти новые вдохновляющие горизонты. И помните, всё развивается «по спирали», и ваш опыт пригодится на каждом этапе развития рыночной среды.