«Сидеть 10 часов в очереди тот ещё квест». Уральский бизнесмен — о госпитализации с Covid

Больные с коронавирусом вынуждены по несколько часов ждать в приемном покое результатов компьютерной томографии и направления на госпитализацию: «Вместо кресел — лавочки, горячей воды нет, еды тоже».

Уральский предприниматель Алексей Садовский рассказал, что ему пришлось ждать результатов КТ в коридоре больницы ЦГКБ № 24 почти пять часов. На своей странице в Facebook он пояснил, что скорая помощь привезла его в приемный покой в 00.28, и анализ компьютерной томографии (КТ) ему сделали довольно быстро, за 20 минут. Однако потом наступило многочасовое ожидание результатов:

Уже после 5 часов утра вызвали для оглашения диагноза — матовое стекло, объем выявленных изменений около 45%. Сатурация при этом 97%, что вызвало у доктора некоторое удивление. Рядом женщина сидит на лавочке с 17.00, время 03.30, то есть больше 10 часов. Поражение у нее больше 45%, дышит очень тяжело, но ее никак никуда не отправляют. В общей сложности за пять часов через приемный покой прошло человек 50.

Алексей Садовский добавил, что практически всем пациентам назначают госпитализацию, ждать ее приходится очень долго :

Отсидеть 10-12 часов на лавочке для больного — тот еще квест. Тут и здорового человека можно добить, а уж с температурой и с вирусом в организме... Некоторым становится совсем нехорошо, им разрешают прилечь на кушетку в смотровых. Самым тяжелым дают кислород. Подушек и одеял, естественно, нет. Вокзальный вариант, сумка под голову. Но на вокзалах для здоровых людей ставят все-таки хоть и жесткие, но кресла со спинками, на которые можно откинуться и даже подремать. Здесь только лавочки, вместо спинки стенка.

Предприниматель добавляет, что в больницах нет кулера с горячей водой и автоматов с едой, из-за чего многочасовое ожидание госпитализации становится еще утомительнее:

Мы с этим вирусом живем уже полгода, и все это время люди, которых привозят на скорой, вот так мучаются. Неужели нельзя все приемные покои под корону оборудовать нормальными, недорогими креслами, поставить кулер, какие-нибудь сэндвичи стерильные предусмотреть? Это не стоит больших денег, но это в разы облегчит ожидание больным людям, среди которых реально много пожилых и в тяжелом состоянии.

В результате Алексей Садовский не стал ждать госпитализации в приемном покое, а отправился домой. Уже утром из-за высокого риска осложнений предприниматель решился на госпитализацию в 14 больницу:

Тут все значительно быстрее, КТ есть, взяли опять кровь и мазки, померяли сатурацию, и в хирургический корпус на третий этаж. На втором этаже реанимация, на последнем операционная, остальные этажи под ковидом. Оформили за час, палата двухместная. Кислород над кроватью, но маску не дали. Говорят, не кислородный. Сосед довольно молодой, и не тяжелый.

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 291 случай заражения коронавирусом, пишет JustMedia.ru. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 35 360 человек.

Состояние 273 госпитализированных оценивается как тяжелое, 220 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 147 – на аппаратах ИВЛ.

Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число умерших – 752 человека.

Отметим, что в Свердловской области растет число заболевших коронавирусом, власти готовятся ввести новые ограничения. Губернатор Евгений Куйвашев уже сообщил, что поддерживает распоряжение Роспотребнадзора о повсеместном масочном режиме и закрытии баров и ресторанов в ночное время суток.

В колонке на DK.RU Евгений Енини рассуждает, почему весной, когда количество заболевших было меньше, власти вводили локдаун, а теперь ограничиваются лишь всеобщим масочным режимом.