В регионе отдают под COVID еще шесть медучреждений, студентов переводят на дистант

Количество заболевших за сутки приближается к трем сотням: оперштаб отчитался о 287 новых случаях инфицирования COVID-19. В тяжелом состоянии 252 пациента.

Количество заболевших в регионе за октябрь выросло более чем в 1,5 раза. Так, по данным оперштаба, 1 октября было зарегистрировано 157 случаев инфицирования, к 27 октября показатель вырос до 287. Значительно увеличилось и число тяжелых больных.

Состояние 252 госпитализированных оценивается как тяжелое, 193 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 124 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести 937. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщили в оперштабе.

Всего в Свердловской области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 35069 человек, напоминает JustMedia.ru. Выписались из больниц 27074 пациента, скончались 748.

По данным полпредства, к 26 октября в Свердловской области было занято 81,5% коечного фонда, подготовленного для больных коронавирусной инфекцией. В связи с этим власти приняли решение о разворачивании дополнительных коек. В ближайшие дни для пациентов с COVID-19 оборудуют места в противотуберкулезном диспансере, в нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40, центре «Бонум», Институте дерматовенерологии и иммунопатологии, Березовской ЦГБ, а также в нефрологическом корпусе ГКДБ №9.

В общей сложности к уже существуюбщим добавится еще около тысячи коек для больных Covid-19, пневмониями и тяжелыми ОРВИ. Это необходимо для обеспечения постоянного резерва свободных коек на случай изменения эпидемической ситуации, — прокомменировали ситуацию в опершатбе и добавили, что это временное решение: при снижении заболеваемости перепрофилированные койки вернутся к штатной работе

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/706758.html

Напомним, в Свердловской области, как и в России в целом, показатели заболеваемости коронавирусом после летнего спада начали расти. Это привело к новым ограничительным мерам. В частности, федеральный Роспотребнадзор ввел в России с 28 октября всеобщий масочный режим. Согласно постановлению, подписанному главным санитарным врачом России Анной Поповой, все граждане и иностранцы, которые находятся на территории страны, обязаны носить маски в местах массового пребывания людей: от торговых центров до лифтов и парковок. Также маска обязательна при пользовании общественным транспортом, в том числе такси.

Кроме того, федеральный Роспотребнадзор предложил губернаторам рассмотреть следующие меры на территории субъектов федерации:

запретить ресторанам и развлекательным заведениям работу с 23 до 6 часов;

усилить дезинфекцию общественного транспорта, ТРЦ, культурных заведений и мест массового скопления людей.

нарастить объемы тестирования — не менее 150 исследований на 100 тыс. населения каждые семь дней.

Вчера свердловский губернатор Евгений Куйвашев уже ввел ряд ограничений, ужесточающих режим, который сохранялся в регионе последние несколько месяцев. Как писал DK.RU, теперь все физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проходить без зрителей. Официальные мероприятия, которые организуют госорганы, культурные мероприятия, проводимые в спортивных сооружениях, а также физкультурные и спортивные мероприятия на открытых площадках будут по-прежнему проходить с 50% зрительской наполняемостью. До 9 ноября сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, губернатор рекомендовал школам области продлить осенние каникулы, которые начались 26 октября, еще на неделю.

Окончательное решение будут принимать власти на местах, однако я считаю это необходимым для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. Вузам и профессиональным образовательным организациям рекомендовано по максимуму перейти на дистанционное обучение с 27 октября, — сообщил Евгений Куйвашев.

Уральский федеральный университет уже обратился в Минобрнауки РФ с просьбой согласовать перевод учебного процесса в дистанционный формат. По некоторым данным, дистант вводится до 1 февраля. В частности, об этом написал в Instagram декан факультета журналистики Владимир Волкоморов.