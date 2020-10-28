Счетная палата спорит с правительством. Первый экономпрогноз ведомства крайне негативен

Впервые в истории Счетная палата подготовила собственный экономический прогноз. Он нужен для того, чтобы объективно оценить перспективы, опираясь не только на оптимистичный документ Минэкономики.

Счетная палата впервые в истории представила прогноз развития экономики России. Он негативнее ожиданий правительства, пишет РБК. Аудиторы считают, что ВВП вернется на докризисный уровень только в 2022 году, а его темпы роста будут ниже 3%.

Собственный макропрогноз позволит Счетной палате делать более грамотные выводы об обоснованности прогнозов правительства, пояснили в пресс-службе ведомства.

Такой документ — элемент конструктивной критики, когда мы не только критикуем чужое, но и открыто публикуем свое, — сообщили в Счетной палате, подчеркнув, что главная цель публикации — не покритиковать правительство, а способствовать всестороннему обсуждению проблем развития российской экономики.

Как полагают в Счетной палате, по своим масштабам потрясения первой половины 2020 года (обвал цен на нефть, карантинные ограничения и режим нерабочих дней в апреле, сокращение экспорта из-за спада мировой экономики) превзошли предыдущие кризисы 2008–2009 и 2014–2015 годов. Директивное ограничение деловой активности в текущем году, по мнению госаудиторов, является «уникальным фактором, примеров которому в современной экономической истории трудно найти».

Аудиторы считают, что потери экономики России в результате введения режима самоизоляции за первое полугодие 2020 года достигли примерно 8% изначально ожидавшегося ВВП 2020 года, но характер восстановления, по мере снятия карантинных ограничений, свидетельствует о том, что по итогам года масштабы падения будут заметно меньше.

В условиях сохранения рисков пандемии и введения новых ограничений госаудиторы подготовили два сценария развития экономики: базовый и консервативный.

Читайте также: «Новость хорошая, а радоваться невозможно». Почему рано говорить о росте экономики

Сценарий без нового карантина

Базовый сценарий Счетной палаты предполагает, что основной удар пандемии был пережит во втором квартале 2020 года и власти не будут вводить новые строгие карантинные ограничения и режим самоизоляции. В 2021 году с началом широкой вакцинации и завершения периода ограничений ожидается, что темп роста мировой экономики ускорится до 5% после спада на 5% в 2020 году, а в 2022–2023 годах вернется к средним значениям 2010–2019 годов, то есть около 3,5% в год.



Сделка ОПЕК+ в базовом сценарии сохранится в полном объеме до конца первого квартала 2022 года, а после ее окончания в 2022–2023 годах объемы предложения нефти на мировом рынке вернутся на уровень 2019 года. Среднегодовая цена на российскую нефть Urals в 2020 году заложена на уровне $42 за баррель, в 2021 году — $50 за баррель, а в 2022–2023 годах — $55 за баррель.

Счетная палата в этом сценарии ожидает, что ВВП России сократится на 4,2% в 2020 году (правительство ждет спада на 3,9%). Быстрого роста экономики в 2021 году за счет «эффекта базы», по мнению аудиторов, не произойдет в отличие от большинства других стран. В следующем году российский ВВП вырастет на 2,2%, а в 2022–2023 годах темпы роста экономики ускорятся до 2,5–2,7% в год.



Безработицу в 2020 году Счетная палата прогнозирует на уровне 6,3% экономически активного населения с пиковым значением в августе—сентябре 2020 года не выше 6,5%, что соответствует масштабам безработицы в кризис 2015–2016 годов, но уже в 2022 году она вернется на докризисный уровень — в районе 4,5%, ожидают аудиторы.

Стресс-сценарий второй волны COVID-19 и новых ограничений

Консервативный сценарий прогноза Счетной палаты предполагает более жесткое прохождение мировой экономикой и в том числе Россией второй волны пандемии COVID-19 осенью и зимой 2020–2021 годов и, возможно, весной 2021 года. В странах Европы и в крупнейших городах России будут вновь введены карантинные ограничения на ведение деловой активности и работу бизнесов, массовая вакцинация и уход от карантинных ограничений в этом сценарии предполагаются не ранее конца весны-лета 2021 года.



Общая тенденция к постепенному повышению цен на нефть на протяжении 2021–2023 годов сохранится, но оно будет медленнее. Среднегодовая цена на российскую нефть Urals в 2020 году составит $40 за баррель, в 2020 году возрастет до $45 за баррель, а в 2022–2023 годах — $55 за баррель.



В результате спад ВВП России в 2020 году составит 4,8 против 4,2% в базовом сценарии. Эффект восстановления экономики после растянувшихся на два года ограничений проявляется только в 2022 году, когда темпы роста ВВП повысятся до 2,4%. Однако в 2023 году годовой рост, по пессимистичному сценарию, снова снижается до уровня 1,5–2%, а экономика России возвращается на уровень 2019 года только к концу 2023 года (по уровню реального ВВП и уровню безработицы).

Ранее на DK.RU: «COVID-19 бьет рекорды во всем мире. Вирус распространяется быстрее, чем при первой волне»



В обоих сценариях прогноза экономика России по импорту машин и оборудования не выходит к концу 2023 года даже на уровень 2019 года в том числе потому, что реальный курс рубля остается ниже докризисного уровня, импортные машины и оборудование остаются дорогими для реализации инвестпроектов, ориентированных на внутренний рынок, подчеркивают госаудиторы.