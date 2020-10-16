«Новость хорошая, а радоваться невозможно». Почему рано говорить о росте экономики

Почему в прогноз МВФ развития мировой экономики сложно поверить? Свое мнение высказал Forbes Игорь Николаев, экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton. Он уверен, что логика авторов нового прогноза, куда более оптимистичного, чем тот, что был опубликован летом 2020 года, основана на заявлениях властей разных стран о недопустимости новых локдаунов. Однако локдауны, видимо, неизбежны, а значит — прогноз недостоверен.

— Октябрьский прогноз Международного валютного фонда (МВФ) оказался более оптимистичным по сравнению с тем, как фонд оценивал перспективы мировой экономики в июне 2020 года. Вместо снижения мирового ВВП в текущем году на 4,9% теперь прогнозируется падение на 4,4%. Объясняется такой прилив оптимизма тем, что, благодаря ослаблению ограничений и беспрецедентной масштабной поддержке со стороны центральных банков и правительств, глобальная экономика оживает.

Сегодня возникает один вопрос: не поторопились ли? Не поспешили ли улучшить прогноз в условиях, когда весь мир стремительно погружается во вторую волну коронавирусного кризиса? По моему убеждению, поторопились.

Но сначала еще одна порция оптимизма от МВФ. В 2020 году Фонд ожидает падения российской экономики не на 6,6%, как это было еще в июне текущего года, а всего лишь на 4,1%. И этот новый прогнозный показатель очень близок к нынешним ожиданиям российского Минэкономразвития: минус 3,9% по ВВП в 2020 году. Минэкономразвития тоже, кстати, улучшило свой прогноз (с минус 4,8%) буквально только что, накануне внесения правительством в Госдуму проекта закона о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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Российский Центробанк, который тоже хотел пересмотреть свои макроэкономические показатели, в последний момент спохватился и пока решил понаблюдать. Прогноз Банка России остается прежним: минус 4,5–5,5% по ВВП в 2020 году. Что касается 2021 года, то тут МВФ снизил прогнозные оценки по сравнению с ранее имевшимися: вместо роста мирового ВВП на 5,4% теперь прогнозируется его повышение в будущем году на 5,2%. По России, соответственно, вместо ранее ожидавшегося роста ВВП в 2021 году на 4,1% теперь прогнозируется рост на 2,8%. Однако рассматривать такое ухудшение прогноза на 2021 год необходимо как чисто техническое: он сделан с учетом, что база — 2020 год — по обновленному прогнозу вырастет.

Что касается прогноза МВФ по другим странам, здесь практически везде картина схожая: в США ВВП упадет в 2020 году не на 8%, а всего лишь на 4,3%; в странах ЕС вместо снижения на 10,8% теперь прогнозируется рецессия на уровне 8,3%, в Германии, например, ожидается снижение экономики не на 7,8%, а на 6%. Чуть ли не единственной страной, по которой МВФ ухудшил прогноз на 2020 год, стала Индия: вместо прогнозировавшегося в июне минус 4,5% по ВВП теперь ожидается падение на 10,3%.

Прогноз МВФ — это тот самый случай, когда, казалось бы, новость хорошая, а радоваться ей невозможно. Потому что, как отмечалось выше, МВФ просто поторопился с улучшением прогноза. Уже в сентябре 2020 года было понятно, что вторая волна пандемии, увы, становится реальностью. Как можно было на этом фоне улучшать прогнозные оценки? Прогноз получился таким оптимистичным в том числе и потому, что подобные документы готовятся заранее, прорабатываются. В условиях летнего оживления экономики казалось, что восстановление продолжится. В результате получился во многом целевой прогноз, который, естественно, не очень-то хотелось менять. Сработала определенная инерционность, что нередко ухудшает достоверность прогнозирования. В результате оставили оптимистичные оценки как есть.

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На решение, очевидно, повлияло и то, что в условиях подступающего коронавирусного кризиса правительства практически всех стран стали решительно заявлять, что нельзя допустить повторного локдауна. Зачем тогда отказываться от оптимистических оценок? Вот и получили порцию оптимизма от МВФ. Этот оптимизм нельзя признать обоснованным. Говорят, что экономики не выдержат новых локдаунов. Что это значит? Насколько должен упасть ВВП, чтобы констатировать, что экономика «не выдержала»? Если же смотреть фактам в лицо, нужно признать: если придется закрываться, то закроемся, никуда не денемся. И экономики выдержат, хотя потери и будут большими. Вероятность новых локдаунов растет с каждой неделей. Ограничения уже начинают касаться некоторых видов деятельности, тех же баров и клубов. Так что риторика о недопустимости закрытия экономик — это одно, а то, что все-таки приходится предпринимать — совсем другое. Как раз этого новый прогноз МВФ и не учитывает.

Но экономики падают не только из-за локдаунов, еще и из-за того, что растет неопределенность экономической ситуации. Ставшая реальностью вторая волна коронавируса — это резко возросшая неопределенность, что сильно тормозит всяческую предпринимательскую активность. Зачем инвестировать, если не понятно, что будет дальше? Именно от этого экономики несут потери не меньшие, чем от локдаунов.

Представляется, что предыдущий вариант прогноза был более достоверным, чем его последняя версия. Обычно чем ближе к концу года, тем более точным становится прогноз. Но в этот раз, похоже, получилось наоборот.