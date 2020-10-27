«Люди читают книги по бизнесу и психологии, понимают, что делают не так, но продолжают»

«Повторение становится привычкой: в мозге образуется прочная нейронная цепь. Привыкли орать на мужа и ребенка? Бояться босса, на собеседовании просить минимум? Так и будете всю жизнь». ПУТЬ спасения.

Михаил Лабковский, психолог, пишет:

Про жизнь по привычке и вечные грабли

— Вы спрашиваете меня, почему вы часто повторяете одни и те же ошибки и как избавиться от привычных сценариев. Рассказываю.⠀

Вот вы снимаете новую квартиру, идете ночью на кухню попить водички и... пытаетесь нажать на выключатель ровно в том месте, где он располагался раньше.

Чтобы научиться включать свет на новом месте, потребуется время. Недолгое — пара дней, неделя, максимум две. Но на автомате вы будете тянуться именно к тому месту, где раньше располагался выключатель.

Если вы сделали перестановку в комнате, убрав телевизор, вы уж точно несколько раз будете пытаться посмотреть на пустую стену. Почему это происходит?⠀

Потому что постоянное повторение постепенно становится привычкой. В вашем мозге образуется нейронная цепь — смотри вперед, там телевизор. Убрали телевизор — а цепь осталась. И понадобится время, чтобы сформировалась новая цепь.

Чем больше вы будете повторять какое-то действие, тем более прочной она станет, нейроны по ней будут перемещаться быстрее. Так образуется некая привычка.

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Это касается всего в вашей жизни. Привыкли орать на мужа? Выяснять отношения с ребенком? Бояться начальника, есть сладкое, когда нервничаете, на собеседовании просить сумму ниже, чем хотели?..

Вы можете прочитать сто книг по психологии, бизнесу и диетологии, прекрасно понимать, что делаете все неправильно, но продолжать. Чтобы остановится, мозгу придется делать усилия. А в стрессовой ситуации это требует дополнительных затрат — вот и все выходит боком.

Про осеннее одиночество

— Многие говорят, что испытывают одиночество именно в это время года. Типа, ливень за окном, идти никуда не хочется, дел становится мало... А потом суета, работа, Новый год, надо планировать отпуск... Короче, дела.

Для многих людей одиночество — это не перманентное чувство. А что-то, что приходит и уходит, волнами, в зависимости от времени года, рабочей загруженности, нагромождения бытовых дел...

Вот тебе подбросят работу на пару суток — посиди за отчетом. И, вроде бы, сил на это нет, но как-то и пустоты не ощущаешь.

Или сериал, друзья гулять позвали, свидание какое-то наметилось... И, вроде, ты не одинок. Но как только вся эта рутина исчезает — вот тут оно и обрушивается.⠀

Друзья мои, именно об этом я и говорю. Люди чувствуют одиночество не потому, что никого кругом нет. А потому, что они сами себе не интересны. Потому что посидеть наедине с собой — тяжко. Не о чем с собой поговорить.⠀

Бывает другой вид одиночества, часто сопутствующий первому: проблема коммуникации. Все эти «А вдруг обижу», «А что обо мне подумают», «А о чем мне с ним/с ней вообще говорить». Это одиночество, обусловленное тем, что у человека слишком много страхов и тормозов, он не может взаимодействовать с миром.⠀

Друзья, начинать надо с себя. Вот это чувство звенящей пустоты убирать, а не по тусовкам шастать.

Лечить перелом подорожником — бесполезно.⠀

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