Михаил Лабковский: «Нет контакта с реальностью. Человек занимается проблемами, а не живет»

Психолог Михаил Лабковский пишет:

— Что мешает людям просто взять и начать жить? Слушать музыку, нюхать цветочки? Работать в свое удовольствие, а не с 9 до 18? Давайте разберем три основные причины.

Первая — тревожность

В стране кризис, цены подскочили, на работе сокращения, кругом опасные вирусы, на нас ставят эксперименты... Откуда все эти мысли, друзья? Дело в том, что наша психика — это сложный и очень умный механизм. Работа этого механизма помогает нам не сойти с ума. Но мы не совсем понимаем, каким образом.

Итак, тревожность. Обычно она возникает еще в раннем детстве, когда ребенка оставили одного, например, в больнице. Слишком яростно отругали. Запугали всеми существующими мировыми опасностями и так далее.⠀

И вот человек растет с тревожностью. Ему как-то страшно, неспокойно внутри, но будто бы изо дня в день ничего не происходит. Сплошная рутина.

Самолеты не падают на трамвай, который везет его на работу. На самой работе ему ничего не угрожает. Дома — тем более.

Но тревога внутри есть, она бурлит и требует выхода наружу. И тут психика подкидывает идею: «О! Ты не псих! Просто сейчас такое время страшное!».

Заметьте: многие тревожные люди специально смотрят криминальную хронику, читают статьи с самыми ужасающими заголовками, верят во всевозможные теории заговора. Хотя, казалось бы, понимай они свою тревожность, избавили бы себя от дополнительных источников стресса.

И вот пазл сходится: это не тревожность никакая. Это «объективная» опасность, которая подстерегает на каждом углу.

И что делают тревожные люди? Как правило, они просто боятся. Они никак не решают свои проблемы. Они просто продолжают себя накручивать, ведь для психики в этом есть выгода.

Именно поэтому они не могут просто жить. Просто наслаждаться завтраком (можно же поправиться), просто гулять (кругом мошенники), просто делать свою работу (все горит, я ничего не успею) и так далее.⠀

Причина вторая — низкая самооценка и комплексы

Когда у человека сложные отношения с самим собой, он их постоянно «выясняет». Он не может просто устроиться на работу своей мечты. Его занимают вопросы типа «А достаточно ли я хороший специалист», «А вдруг у меня резюме дурацкое», «А что подумает обо мне начальник?».

С личной жизнью происходит примерно то же самое. «Как в меня может влюбиться такая красивая женщина, я же неудачник...», «Кажется, он мне изменяет», «Конечно, с моим весом/возрастом/внешностью кому я буду нужна...», и так далее.

В итоге у человека просто нет никакого контакта с реальностью. Он как бы погружен в свои переживания. Он занимается своими проблемами, а не живет. Он может понравиться лицу противоположного пола, но из-за комплексов начать вести себя настолько странно, что ничего у них не сложится. И даже в уже существующей семейной жизни он может изводить партнера/партнершу ревностью и собственничеством — все из-за той же неуверенности в себе.

И причина третья — страх

Страх — самая проблемная из всех человеческих эмоций. Вообще страх нам необходим для того, чтобы беречь себя и не подвергаться опасности. Но в силу того, что страх — эмоция, подчас вовсе не связанная ни с какой внешней угрозой, он отравляет нам жизнь.

А именно: человеку страшно изменить свои привычки. Ему страшно высказать свое мнение. Страшно остаться одному, поэтому он прогибается под других людей и/или цепляется за них.

Человеку страшно уходить с плохой работы — и он все терпит. Страшно жить, как ему хочется, — и он не живет...

Что же делать с этими факторами?

Поймите, что именно жить, и жить счастливо, а не решать проблемы — самое важное решение в вашей жизни. Сколько у вас денег, где и с кем вы живете, вообще никакого значения не имеет, если вы не счастливы. И это зависит только от вас.