«Инфантильность — это не на самокате гонять, это «я не умею», «я не знаю», «не получится»

Известный психолог Михаил Лабковский пишет:

— Многие психологи говорили о различных этапах, которые должен пройти человек, чтобы стать взрослым. Тем из вас, кто интересуется психологией, советую почитать на эту тему Эрика Эриксона и Абрахама Маслоу (которого вы точно знаете по пирамиде ценностей). Поскольку эти психологи жили и работали давно, на сегодняшний день данные классификации считаются устаревшими, да и ожидаемая продолжительность жизни увеличилась, поэтому таблицу Эриксона смело можно сдвинуть на 20 лет.

Однако эти базовые классификации действительно имеют место быть. Но что здесь важно понимать?

Люди проходят разные этапы в период своего становления. У Маслоу они завершаются «самоактуализирующейся личностью», когда человек полностью раскрывает весь свой потенциал. Не зависит от привязанностей и, уж простите за банальность, чувствует себя счастливым.

Я считаю, что психологическая зрелость — это прежде всего умение и возможность жить так, как вам нравится. Нести ответственность за себя и свои решения. Понимать себя и действовать согласно своим собственным установкам. Это отсутствие всяких фоновых страхов из серии «а что, так можно было?» и «что обо мне подумают». И, конечно же, это полное принятие себя и своей жизни.

Друзья мои, почему для некоторых людей это все еще недостижимый идеал? Почему многие продолжают пребывать в инфантильной позиции?

Давайте снова определимся с дефинициями: инфантильность — это не на самокате по парку гонять, не носить майки со смешными надписями и не смотреть мультики.

Инфантильность — это позволять другим людям управлять вами. Это «я не умею», «я не знаю», «я пробовать не буду, у меня же не получится». Это «а как я уйду от мужа, которого больше не люблю, не умея зарабатывать?». Это «я постоянно ссорюсь с мамой, потому что она до сих пор пытается мною управлять».

Так почему некоторые люди не способны стать психологически зрелыми?

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Смотрите, какое дело. Люди проходят естественные этапы развития. У них растет мозг, они обретают жизненный опыт, опыт социального взаимодействия. Влюбляются и расходятся, заводят друзей, осваиваются в учебе, в работе и в бизнесе... И таким образом растут.

А что случается с теми, кто на каком-то из этапов получает травму? Он застревает ровно в этом возрасте.

Кстати, бывают такие примеры, когда по одежде пациента психолог может догадаться, в каком возрасте у человека что-то пошло не так. Например, если передо мной в кабинете сидит сорокалетняя женщина, которая вот буквально вчера сделала себе татуировку и проколола язык в трех местах, я могу сделать предположение, что у нее подростковая травма.

Это, конечно, не диагностический инструмент, но все же.

Возьмем банальный пример. Ребенок ползает, познает мир, все трогает и пробует на вкус. Подлетает мать с дикими воплями: «Туда не лезь!», «Ты что творишь?!», «Ты сейчас все поломаешь!». Да еще и бьет по попе.

То есть один из этапов нормального развития был для реб6нка «поломанным». Он все равно его как-никак проходит, но проходит криво. Ходить-то он научиться, но как бы с костылем.

Ну или ребенок постарше слышит от родителей: «Это не получится», «Туда даже не лезь», «Ты еще маленький, ты все испортишь». В результате взрослый человек вырастает с ощущением, что он правда ничего не может и ни на что не способен.

Травмы могут быть самыми разными — от попадания в больницу и полостной операции до скандального развода родителей с делением имущества и ребенка.

Друзья мои, у меня есть хорошая новость: это поправимо. Все в ваших руках. Не забывайте об этом.