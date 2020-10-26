«Война всех против всех». Почему каждый десятый протест в России связан со стройкой

«Есть представление, что даже когда жители мобилизуются серьезно — с митингами, привлечением депутатов, это обречено на провал. Но примерно в половине конфликтов граждане добиваются отмены проектов».

Представители строительного сообщества, архитекторы и социологи на 100+ Forum Russia искали способы установления диалога между жителями и инвесторами крупных проектов. А также размышляли, как инициатору такого обсуждения не оказаться среди перекрестного огня разных групп интересов и не загубить проект. Как это было — на DK.RU.

Против чего протестуют?

Каждый десятый протест в России посвящен городской застройке, а города-миллионники являются лидерами по числу городских конфликтов. Такие данные исследований привел Андрей Семенов, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра сравнительных исторических и политических исследований ПГНИУ, старший научный сотрудник Социологического института РАН (Пермь). Для этих исследований изучили тематику конфликтов, которые возникали в России в 2012-2014 гг. При этом, говорит Андрей Семенов, города очень сильно различаются по уровню конфликтности. Самые конфликтные — Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва.

В Новосибирске, к примеру, очень сильная конкуренция застройщиков, правила игры быстро меняются и это такая война всех против всех, — поясняет исследователь.

Он говорит, что у жителей есть запрос на участие в обсуждении городских вопросов, но, к примеру, в обсуждении проектов благоустройства общественных территорий принимает участие менее 10% горожан. Это либо городские активисты, либо люди, жизнь которых затрагивают новые проекты — рядом с их домом начинают строить новый большой комплекс или возникает угроза паркам и зеленым насаждениям.

Однако для среднего застройщика такое соучаствующее проектирование — это дорого, сложно и непонятно. Представители власти в привлечении жителей тоже не очень заинтересованы — чаще всего они говорят, что уже есть механизмы вроде общественных слушаний.

— Есть такое представление, что даже когда жители мобилизуются достаточно серьезно — с митингами, протестами, привлечением депутатов или официальных лиц, это обречено на провал. Но наши данные в рамках социологического института РАН показывают, что на самом деле примерно в половине конфликтов граждане условно побеждают (проект отменен), в 30% — проект полностью реализован без учета интересов граждан. И оставшаяся часть — где застройщики и граждане частично договорились об уступках, — говорит Андрей Семенов.

Он отмечает, что такие успехи и неуспехи застройщиков и граждан в процессе конфликтов очень зависят от того, где это происходит и по какому поводу.

Например, там, где уплотнительная застройка или есть угроза зеленым зонам, шансы на успехи граждан на отмену проекта гораздо выше, чем когда речь идет о сносе архитектурного наследия или строительстве дорог, — считает исследователь.

Он добавляет, что привлечение граждан к обсуждению проектов (так называющее соучаствующее проектирование) важно и нужно, но для гармоничного развития городской среды, особенно в России, важнее прозрачные и предсказуемые правила игры и стабильная институциональная среда. Об этом, отмечает Андрей Семенов, говорят все стороны — и девелоперы, и активисты, и власти.

Как наладить диалог?

Надежда Абакумова, заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» рассказывает, что компания начала привлекать горожан к обсуждению проектов общественных территорий три года назад. За это время застройщик опробовал самые разные методики исследований и инструменты вовлечения людей в этот процесс.

— Благодаря соцсетям и популяризаторам урбанизма люди с недавнего времени получили простой способ обсуждать все, что угодно. Они поняли, что им есть, что сказать и что посоветовать. Вместе с тем федеральный центр завязал поручение грантов и бюджетного финансирования, в частности, по проектированию общественных пространств и городских территорий с проведением обязательных опросов, и других методик вовлечения горожан в процесс проектирования. Мы видим уникальную ситуацию, когда все участники этого процесса хотят и могут вовлекаться. Казалось бы, тема должна была взлететь, как первый айфон. Но у меня складывается ощущение, что тема не полетела. Ажиотажного спроса не возникло, застройщики и местные администрации в очередь за вовлечением не выстроились, — говорит Надежда Абакумова.

Основные причины, полагает она — это неоднозначная репутация общественных слушаний, которые носят формальный характер и проходят эмоционально. Второе — когда строителей, девелоперов просят спросить совета у народа, первая реакция: мы профессионалы, почему мы должны спрашивать у людей, чему они нас могут научить?

У нас были ровно такие же опасения и страхи перед тем, как начинать общаться с людьми, — рассказывает Надежда Абакумова. — Первое, что мы стали делать — опросы в интернете. Казалось бы, что проще? Но столкнулись с большим количеством минусов в этой методике. В частности, люди отвечают в интернете быстро и часто первое, что пришло в голову. Второе — когда ты пытаешься помочь человеку и предлагаешь иллюстрации, люди начинают выбирать по красивым картинкам, а не вникать в суть предложения.

После опросов в интернете в компании перешли к организации офлайн-обсуждений. В таких случаях, говорит Надежда Абакумова, застройщик может случайно обнаружить конфликт и оказаться в его эпицентре, потому что вслепую заходит на территорию и не знает, чем там живут люди. Кроме того, всегда будут находиться люди, которые скажут: почему меня не позвали? К этому нужно быть готовым.

Из зарубежного опыта в компании используют такую методику как наблюдение за поведением людей. К примеру, по заказу застройщика социологи фиксировали поведение людей в четырех дворах в Екатеринбурге, чтобы узнать, что наиболее востребовано во дворах.

Это полностью изменило наше представление о проектировании общественных пространств. Обычно все говорят: сделайте собачью площадку, и все собаки по часам будут там гулять и ходить в туалет. Но так не происходит. Наблюдение за людьми — самая точная информация, которую может получить проектировщик, потому что люди часто говорят не то, что они реально делают, — говорит Надежда Абакумова.

Она делает акцент на том, что если застройщик один раз вышел к людям и спросил их мнение, нужно обязательно дать ответ после такого обсуждения — показать, какие изменения внесены в проект. А если менять проект инвестор не готов, то и начинать диалог с людьми бессмысленно.

Люди готовы и хотят участвовать в принятии решений. Такой запрос есть. Думаю, такая активность будет все больше проявляться. Люди могут быть источником информации для профессионалов. Выход компании к людям находит отклик. Если вы хорошо представили проект, то получаете активную группу сторонников. Они будут активно защищать проект и онлайн, и офлайн.

Однако такие обсуждения практически в два раза увеличивают срок проектирования, и для муниципальных контрактов уложиться в отведенные сроки практически нереально. Надежда Абакумова предлагает закреплять строчку о вовлечении жителей в госконтрактах, как это сделано в случае с Юго-Западным лесопарком в Екатеринбурге, где «Атомстройкомлекс» выиграл конкурс на выполнение первого этапа проектных работ.

Илья Полянских, основатель архитектурного бюро «Плотинка», рассказал о том, как архитекторы решают конфликты с жителями при обсуждении проектов. Он пример в пример поселок Рефтинский в Свердловской области. Бюро нужно было спроектировать бульвар, в центре которого находится вечный огонь и памятник ветеранам войн. В результате архитекторы оказались в центре конфликта молодых родителей, которые хотели видеть на этой территории детскую площадку, и активистов организации ветеранов войн в Афганистане и Чечне.

Ветераны выступили очень жестко. Они предлагали установить там зенитно-ракетную установку и орудия. Но сами жители смогли убедить их, что город — для всех. Мы предложили создание пяти мемориальных зон с дополненной реальностью. Ветераны остались довольны этой идеей, администрация Рефтинского реализует этот проект. Вечный конфликт ветеранов и мамочек с колясками разрешился, — говорит Илья Полянских.

В «Агентстве стратегических инициатив» тоже заинтересовались градостроительными конфликтами в российских городах и насчитали около 1 млн человек, участвовавших в таких противостояниях за три года. После этого в АСИ совместно с федеральным минстроем разработали «Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды» (в число пилотных регионов по его внедрению вошла Сысерть Свердловской области). Его первая часть касается обустройства общественных пространств. В ней, говорит Илья Токарев из АСИ, прописан минимум действий, которые должны быть проведены по вовлечению жителей в обсуждение общественных территорий.

Граждане должны появляться на стадии, когда мы только замыслили проект: мы задумали внести благо в общественное пространство и должны спросить людей, а надо ли нести им непоправимое благо? — говорит Илья Токарев.

Он отмечает, что вовлечение жителей на начальном этапе способствует пониманию того, что люди несут ответственность за этот проект и в дальнейшем. При этом, добавляет Илья Токарев, ни одно пространство не может отвечать абсолютно всем запросам, сколько бы жителей не спросили.

Сейчас в АСИ планируется выпуск следующих частей стандарта, которые будут описывать форму участия жителей при разработке генпланов и других документов территориального планирования. Разработчики документа увидели, что и в этой части горожане хотят быть услышанными.