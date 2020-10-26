Как высчитать, сколько должна стоить ваша квартира? Финансовые формулы на все случаи жизни

Покупать элитное жилье и отдавать за него 2/3 дохода? Купить машину в кредит размером ползарплаты и жить на гречке? Как правильно рассчитать, что можно «здесь и сейчас», а о чем пока придется мечтать.

Сколько должен стоить дом при зарплате в 100 000 рублей в месяц? А какую машину вы можете себе позволить при окладе в 32 000 рублей? Есть четкие правила, которые дают отличные примерные схемы для решений этих головоломок. Конечно, у каждого своя ситуация, но эти правила служат хорошей отправной точкой, пишет издание TwoCents.

Личный бюджет

Правило 50/30/20

Это популярное правило для составления бюджетов: 50% — на необходимое — жилье, оплату счетов и т.д. 20% — на финансовые цели, выплату долгов или пополнение сбережений. 30% — на текущие желания, например, обеды в ресторанах или развлечения. Есть и другие вариации этого правила, например, 80-20: вы тратите 20% на финансовые цели, а 80% на все остальное. Это помогает сбалансировать обязательства, цели и мотовство.

Когда это не работает. Когда вам трудно отделить потребности от желаний. Если вы живете в городе, где все недорого, то 50% на жилье и коммуналку — это слишком много. А если вы зарабатываете мало, вы, возможно, и не можете себе позволить такую роскошь — тратить лишь половину дохода на самое необходимое

Покупка машины

Правило 20/4/10

Покупая машину в кредит, нужно сделать первый взнос хотя бы 20%, выплачивать кредит не дольше 4 лет и тратить не больше 10% своего общего дохода на транспортные издержки. Это правило помогает избежать покупки машины, которую вы на самом деле не можете себе позволить. Издержки, кстати, включают не только выплаты по кредиту, но и бензин и страховку.

Когда это не работает. В какой-то ситуации эти цифры могут быть нереалистичными. Например, у вас низкооплачиваемая работа, а добираться до нее долго и неудобно — тогда ваши транспортные издержки могут быть выше 10%. А если у вас есть свободные деньги, то возможно, выгоднее сразу оплатить всю стоимость машины.

Правило 10 лет

Это касается выбора между новой и подержанной машиной. Если вы хотите извлечь из машины максимальную выгоду, надо или покупать подержанную, или покупать новую и пользоваться ею 10 лет. Это минимизирует ваши затраты на амортизацию, которые из стоимости подержанной машины уже вычтены.

Когда это не работает. Некоторые люди предпочитают пользоваться машиной, пока она на ходу, будь она новая или подержанная. К тому же некоторые машины могут выдержать и больше десяти лет, а другие и после шести становятся головной болью. Учитывайте стоимость техобслуживания.

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Покупка жилья

Правило 20%

Покупая жилье в кредит, следует внести первый взнос хотя бы 20%. Это позволяет не купить дом или квартиру, которую вы себе не можете позволить, снижает ежемесячные выплаты и повышает шансы выдачи кредита.

Когда это не работает. Некоторые люди считают, что 20% — слишком большая сумма, чтобы ее копить. Другие полагают, что хотя дом — это актив, не стоит расставаться и с более ликвидными сбережениями.

Правило 3 лет

Не покупайте жилье, которое стоит больше трех ваших годовых доходов. По некоторым версиям — не больше двух, по некоторым — не больше двух с половиной. Это опять-таки дает понять, какой дом вы можете себе позволить.

Когда это не работает. Возможно, у вас нестабильный доход. Это правило также не учитывает, сколько у вас денег накоплено на случай проблем. В некоторых случаях стоит ориентироваться не на доход, а на сумму ваших накоплений.

Пенсии

Правило 10%

Это, наверное, самое традиционное правило: откладывайте 10% на будущую пенсию.

Когда это не работает. Правило простое, но оно не учитывает, сколько вам реально понадобится на пенсии и сколько вы уже отложили. Если у вас нет сбережений или вы хотите уйти на пенсию раньше, то вам, вероятно, придется откладывать значительно больше.

Сбережения и инвестиции

Правило 6 месяцев

Нужно иметь сбережения на 6 месяцев на случай чрезвычайной ситуации. Это поможет не принимать в такой ситуации отчаянных решений, которые отбросят вас назад.

Когда это не работает. Есть много разных мнений, каков должен быть резервный фонд. Одни считают, что на 3-6 месяцев, другие — что бывают случаи, когда такие сбережения вовсе не нужны. Также есть мнение, что если вы держите столько денег на депозите, вы упускаете возможности заработать. Учитывайте ваш общий доход, возможные риски, ежемесячные издержки и ту сумму, на которую их можно сократить.

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