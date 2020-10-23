Путин признался, что он отпустил Навального на лечение в Германию. Ранее это отрицали

«Если бы фигуранта, о котором вы говорите, власти хотели отравить, то вряд ли отправили его на лечение в Германию, не так ли? Я попросил прокуратуру разрешить... Он уехал».

Президент России Владимир Путин 22 октября на форуме «Валдай», отвечая на вопрос об отравлении оппозиционера Алексея Навального, сказал, что попросил прокуратуру разрешить ему выезд на лечение в Германию. Этого требовала жена Навального Юлия в открытом письме к президенту.

Если бы фигуранта, о котором вы говорите, власти хотели отравить, то вряд ли отправили его на лечение в Германию, не так ли? Жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда за границу, имея в виду, что у него были ограничения, связанные со следствием и уголовным делом… У него были ограничения… Я попросил прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал! — сказал Путин.

Президент также напомнил, что российским следователям за границей так и не передали материалы, которые можно было бы положить в основу уголовного дела по этому поводу. По его словам, в России уже были случаи покушения на общественных деятелей, виновные были найдены и наказаны.

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Навальный, после того как пришел в сознание после лечения в берлинской клинике «Шарите», обвинял Путина в причастности к своему отравлению. Кроме того, сторонники политика говорили, что президент обсуждал решение о транспортировке Навального. Тогда как пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что это не прерогатива президента и что решение принимали врачи — до транспортировки в Германию Навальный находился в омской больнице.

Здесь нет никакого повода для международных переговоров, я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно: все разрешения, связанные с формальностями, связанные с вылетом, были решены очень быстро и без каких-либо проблем после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного, — говорил Песков в конце августа 2020 г.

Из-за отравления политики Евросоюз наложил персональные санкции на ряд чиновников. Среди них: директор ФСБ Александр Бортников, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.