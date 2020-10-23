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Путин признался, что он отпустил Навального на лечение в Германию. Ранее это отрицали

Путин признался, что он отпустил Навального на лечение в Германию. Ранее это отрицали
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«Если бы фигуранта, о котором вы говорите, власти хотели отравить, то вряд ли отправили его на лечение в Германию, не так ли? Я попросил прокуратуру разрешить... Он уехал».

#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин 22 октября на форуме «Валдай», отвечая на вопрос об отравлении оппозиционера Алексея Навального, сказал, что попросил прокуратуру разрешить ему выезд на лечение в Германию. Этого требовала жена Навального Юлия в открытом письме к президенту. 

Если бы фигуранта, о котором вы говорите, власти хотели отравить, то вряд ли отправили его на лечение в Германию, не так ли? Жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда за границу, имея в виду, что у него были ограничения, связанные со следствием и уголовным делом… У него были ограничения… Я попросил прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал! — сказал Путин. 

Президент также напомнил, что российским следователям за границей так и не передали материалы, которые можно было бы положить в основу уголовного дела по этому поводу. По его словам, в России уже были случаи покушения на общественных деятелей, виновные были найдены и наказаны. 

Алексей Навальный: за моим отравлением стоит Путин, но я не боюсь и возвращаюсь в Россию

Навальный, после того как пришел в сознание после лечения в берлинской клинике «Шарите», обвинял Путина в причастности к своему отравлению. Кроме того, сторонники политика говорили, что президент обсуждал решение о транспортировке Навального. Тогда как пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что это не прерогатива президента и что решение принимали врачи — до транспортировки в Германию Навальный находился в омской больнице.

Здесь нет никакого повода для международных переговоров, я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно: все разрешения, связанные с формальностями, связанные с вылетом, были решены очень быстро и без каких-либо проблем после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного, — говорил Песков в конце августа 2020 г.

Из-за отравления политики Евросоюз наложил персональные санкции на ряд чиновников. Среди них: директор ФСБ Александр Бортников, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Автор: Андрей Пермяков
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