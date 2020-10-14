Кто оплатил лечение Навального, новые ТЦ открываются полупустыми. Главное 14 октября

Оппозиционный политик Алексей Навальный назвал имена людей, которые оплатили его лечение в берлинской клинике «Шарите» после отравления веществом «Новичок». Ими стали предприниматель Евгений Чичваркин, экономист, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов (сотрудник «Яндекса»). Лечение обошлось в 49,9 тыс. евро, Чичваркин, Алексашенко и Иванов заплатили вскладчину. Во сколько обойдется дальнейшее проживание и лечение, пока неясно, так как неясен срок восстановления, но расходы также взял на себя Евгений Чичваркин.

Навальный напомнил, что транспортировка в Германию из Омска на медицинском самолете обошлась в 79 тыс. евро, оплатил ее предприниматель Борис Зимин.

«Мне не нравится, когда в России убивают или пытаются убить оппозиционных политиков» — пояснил свои мотивы Роман Иванов. По его словам, это личный поступок, не имеющий отношения к «Яндексу» — компания не запрещает вне работы заниматься любой законной деятельностью.

По данным газеты New York Times, Евросоюз собирается наложить персональные санкции из-за отравления Навального на следующих чиновников: директор ФСБ Александр Бортников, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Как полагают составители санкционного списка, эти лица знали об отравлении или даже были вовлечены в его планирование. Им грозит замораживание активов и запрет на поездки в Евросоюз.

Более 14 тыс. случаев коронавируса в России

За последние сутки в России зафиксирован 14 231 новый случай Covid-19, умерли 239 человек, полностью выздоровели 7 920 человек, сообщил оперативный штаб. Среди новых случаев 4573 приходится на Москву, 602 — на Санкт-Петербург. Всего в стране зафиксировано 1,34 млн заразившихся, 23 205 умерших, 1 039 705 выздоровевших.

Вместе с тем в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса — от новосибирского центра «Вектор», сказал на совещании с членами правительства президент Владимир Путин. Вакцина «Вектора», «ЭпикВакКорона», произведена не на основе аденовируса, как «Спутник-V», а создана на основе одной из перспективных синтетических платформ, сказала вице-премьер Татьяна Голикова. В ближайшее время будет выпущено первые 60 тыс. доз вакцины, затем «Вектор» начнет пострегистрационные клинические исследования, в которым привлекут 40 тыс. добровольцев, в том числе 150 человек старше 60 лет.

Кроме того, Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией с 1 ноября — распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Улететь в Сербию и на Кубу может будет дважды в неделю из Москвы, в Японию будет летать два рейса из Москвы и один из Владивостока.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом также решил увеличить количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

Новые ТЦ в Москве открываются полупустыми

В III квартале 2020 г. вакантность площадей в торгцентрах столицы, открытых в июле-сентябре 2020 г., находилась в пределах 50%. Причем показатель мог бы оказаться выше, если бы ряд девелоперов е решили перенести ввод части объектов на следующий год.

В консалтинговой компании Knight Frank отмечают, что с такой вакантностью новые торгцентры открываются последние несколько лет. Сейчас многие крупные ритейлеры приостановили либо пересмотрели свои планы по развитию, говорит глава департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина.