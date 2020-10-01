Алексей Навальный: за моим отравлением стоит Путин, но я не боюсь и возвращаюсь в Россию
Российский политик Алексей Навальный дал первое интервью после выписки из больницы. Он рассказал, что у него нет сомнений в том, кто его отравил, но должен «оставаться парнем, который не боится».
Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью немецкому журналу Der Spiegel, во время которого заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Он пояснил, что других версий у него нет.
Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий преступления,— говорится в интервью, полный текст которого будет опубликован в пятницу, 2 октября.
Алексей Навальный рассказал также, что планирует вернуться в Россию, так как его задача «оставаться парнем, который не боится».
Фрагменты интервью были опубликованы в преддверии саммита ЕС, который стартует сегодня, й октября. В числе вопросов, которые будут обсуждаться на нем, в происшествие с Навальным.
Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете Томск-Москва, пилот совершил экстренную посадку в Омске, где несколько дней пролежал в реанимации в состоянии комы. После этого политика перевезли в немецкую клинику «Шарите». В Германии заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», российские врачи эту версию не подтверждают. Позднее немецкие власти сообщили, что опасное вещество в анализах политика также обнаружили две независимые лаборатории из Франции и Швеции.
Недавно оппозиционера выписали из больницы, Кремль публично желал политику выздоровления.
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