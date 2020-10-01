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Алексей Навальный: за моим отравлением стоит Путин, но я не боюсь и возвращаюсь в Россию

Алексей Навальный
Алексей Навальный. Иллюстрация: личная страница в Instagram

Российский политик Алексей Навальный дал первое интервью после выписки из больницы. Он рассказал, что у него нет сомнений в том, кто его отравил, но должен «оставаться парнем, который не боится».

#НОВОСТИ

Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью немецкому журналу Der Spiegel, во время которого заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Он пояснил, что других версий у него нет.

Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий преступления,— говорится в интервью, полный текст которого будет опубликован в пятницу, 2 октября.

Алексей Навальный рассказал также, что планирует вернуться в Россию, так как его задача «оставаться парнем, который не боится».

Фрагменты интервью были опубликованы в преддверии саммита ЕС, который стартует сегодня, й октября. В числе вопросов, которые будут обсуждаться на нем, в происшествие с Навальным.

Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете Томск-Москва, пилот совершил экстренную посадку в Омске, где несколько дней пролежал в реанимации в состоянии комы. После этого политика перевезли в немецкую клинику «Шарите». В Германии заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», российские врачи эту версию не подтверждают.  Позднее немецкие власти сообщили, что опасное вещество в анализах политика также обнаружили две независимые лаборатории из Франции и Швеции.

Недавно оппозиционера выписали из больницы, Кремль публично желал политику выздоровления.

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Автор: Александра Клименко
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