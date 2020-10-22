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В Екатеринбурге закрывается последний гипермаркет X5 Retail Group

В Екатеринбурге закрывается последний гипермаркет X5 Retail Group
Иллюстрация: 2gis.ru

Федеральный ритейлер закрывает магазин «Карусель» в торговом центре «Алатырь». Торговые площади, на которых размещался гипермаркет, займет другой арендатор.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Гипермаркет «Карусель» в «Алатыре» будет работать до 15 ноября, сообщили в пресс-службе ритейлера и добавили, что гипермаркет закрывают в рамках трансформации бизнеса.

Стратегия Х5 направлена на максимальное удовлетворение потребностей покупателей и отражает стратегическое видение менеджмента компании. Актуальны сегодня в секторе розничной торговли «магазины у дома» и супермаркеты, которые все больше подходят для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей.

Напомним, X5 Retail Group принадлежат такие торговые сети, как «Карусель», «Пятерочка», «Перекресток». Как писал DK.RU, ранее компания закрыла свой гипермаркет в ТЦ «Парк Хаус» в Пионерском районе, а на его месте открыла свой же супермаркет «Перекресток». Также «Карусель» закрылась в ТРК «Комсомолл» на ЖБИ. Вместе него открылся продуктовый дискаунтер «Доброцен» — эта торговая сеть принадлежит уральскому предпринимателю Вадиму Терещенко.

Как рассказывал DK.RU Владимир Юртаев, долгое время развивавший на Урале сети Дикси, «Магнит» и X5 Retail Group, несмотря на все экономические потрясения средний чек в продуктовых магазинах в период самоизоляции вырос минимум на 20%. При этом население отказалось от дорогих и маржинальных товаров и ушло в сторону дешевого продукта. На этом фоне конкуренция между ритейлерами стала жестче, в ход идут маркетинговые приемы, такие как акции и распродажи.

В «Алатыре» на месте  гипермаркета «Карусель» может открыться магазин сети Spar, пишет «Ъ». В Екатеринбурге развитием этой сети занимается челябинское ООО «Молл». Они сообщали, что в ближайшее время намерены открыть в городе восемь торговых точек. Магазин сети уже работает в Victory mall на Уралмаше. Кроме того, магазин премиум-формата Spar Gourmet недавно открылся в торговой галерее на Радищева, напротив клубного дома «Тихвин».

Автор: Инна Вейн
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