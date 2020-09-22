В Екатеринбург заходит новая продуктовая сеть. Ее развивает уральский бизнесмен из 2000-х

В екатеринбургском ТРК «Комсомолл» откроется первый гипермаркет сети «Доброцен», он займет место гипермаркета «Карусель» от Х5 Retail Group.

Гипермаркет в «Комсомолле» будет работать в формате продуктового дискаунтера — как магазин-склад (товары выкладываются на стеллажи, есть паллетная выкладка). Это позволяет минимизировать количество сотрудников. Средний чек продуктовой корзины для семьи из четырех человек составляет от 1,5 тыс. руб., — рассказала представитель сети Татьяна Сахарова (здесь и далее цитаты по «Коммерсант-Урал»).

Первый магазин «Доброцен» открылся в августе 2016 г. в городе Красноуфимск. В 2017 г. компания начала осваивать южные регионы. К концу года открылось 22 торговые точки. В 2018 г. «Доброцен» вышел в другие федеральные округа: Северо-Кавказский, Центральный, Сибирский. В апреле 2019 г. сеть открыла свой 100 магазин. В том же году «Доброцен» начал работать в Белоруссии (два магазина). В апреле 2020 г. компания открыла 200 магазин. Средняя площадь одного магазина — от 800 до 2,5 тыс. кв. м. Десять из них — гипермаркеты.

До конца года в Екатеринбурге планируют открыть еще один магазина на улице Походной, а в следующем году не менее 10 магазинов, — добавила Сахарова.

Напомним, «Карусель» в «Комсомолле» закрылась в августе 2019 г. Она занимала 6 тыс. кв. м. Площади принадлежали Х5 Retail Group, в феврале 2020 г. их выкупил собственник ТРК — Альфа-Банк, сообщал DK.RU.

Гефест» — дистрибьютор алкогольной продукции на территории УрФО, логистическая компания «Фуд-логистик», «ЖБИ-2020» (производство строительных материалов), а также сеть алкоотделов в 225 торговых точках на территории Свердловской и Курганской областей (бренд «Правильный градус»), указано на сайте сети. В середине 2000-х гг. у Терещенко были активы в гостиничном бизнесе, в 2010-х — языковая школа. Сеть «Доброцен» принадлежит уральскому предпринимателю Вадиму Терещенко . Кроме розничной торговли в группу компаний входят: «» — дистрибьютор алкогольной продукции на территории УрФО, логистическая компания «», «» (производство строительных материалов), а также сеть алкоотделов в 225 торговых точках на территории Свердловской и Курганской областей (бренд «»), указано насети. В середине 2000-х гг. у Терещенко были активы, в 2010-х — языковая школа.

рассказывал он «Деловому кварталу» в 2007 г. Мы переплачиваем при выходе на новые товарные и территориальные рынки. Приходится платить вдвойне практически за все: за рекламу, за продвижение, за работу с персоналом. В начале деятельности на новом рынке наполняемость товаров должна быть в два раза больше, чем это требуется по внутренним нормативам, чтобы быть готовым выполнить заказы клиентов в необходимом объеме. Сперва приходится работать в минус, но затем эта переплата постепенно окупается, —«Деловому кварталу» в 2007 г.

После кризиса 2008-2009 гг. Терещенко ушел из публичного пространства и редко общался с журналистами.