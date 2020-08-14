Голландская сеть супермаркетов SPAR откроет в центре Екатеринбурга магазин премиум-формата

Нидерландская сеть супермаркетов SPAR откроет в Екатеринбурге магазин премиум-формата Spar Gourmet. Торговая точка расположится в торговой галерее на Радищева, напротив клубного дома «Тихвин».

В Spar Gourmet заработают кондитерский цех и пекарня, ставка будет сделана на готовые салаты и горячие блюда. Директор по розничным продажам сети Алена Пипченко рассказала Е1, что для центра города обычный формат магазина Spar не подошел, именно поэтому владельцы франшизы поработали над форматом. Основными конкурентами супермаркета станут «Гипербола», а также «Перекресток» и супермаркет «Лента», расположенные неподалеку:

Мы не стали заходить в этот район в существующем формате. Нас будет отличать концепт с большей долей готовой еды собственного производства. В ассортименте появятся новые категории, которых в Екатеринбурге еще не было. Например, подовый хлеб, испеченный по новой технологии, вок-меню и фастфуд, — объяснила Алена Пипченко.

Открытие магазина намечено на 22 августа.

Добавим, что у сети SPAR есть два основных формата магазинов. Первый — стандартный, торговые точки сети площадью 200-900 кв. м, рассчитанные на ежедневные покупки. Второй формат — супермаркет EuroSPAR, его площадь обычно составляет 900-2300 кв.м, предполагается, что туда люди приезжают за более крупными закупками.

Формат SPAR Gourmet с индивидуальным дизайном ранее был представлен только в Калининграде. Такие магазины отличаются широким ассортиментом импортных товаров и высоким уровнем сервиса.

Как ранее рассказывал DK.RU, компания SPAR, развитием которой в Екатеринбурге занимается челябинское ООО «Молл», планировала открыть в городе восемь торговых точек. На данный момент в столице Урала работает один магазин нидерландской сети — в Victory mall на ул. Победы, 14а.

Добавим, что в колонке на DK.RU экс-заместитель директора по развитию/директор по строительству, реконструкции и запуску X5 Retail Group Владимир Юртаев рассказывал: несмотря на то, что для многих владельцев магазинов и ресторанов время пандемии оказалось кризисным, торговые сети, у которые есть финансовые ресурсы, используют период пандемии для развития. Статистика показывает, что за последние полгода средний чек в продуктовых супермаркетах увеличился в среднем на 20%, а значит, увеличилась и прибыль торговых сетей.