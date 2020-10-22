Как сохранить разум среди вездесущих негатива и паники? Отключаем эмоции, совсем

Информационное поле в XXI веке поглощает. Люди и дня не могут прожить без новостей, как правило, ужасных. Как оставаться среди этого нормальным человеком, а не жертвой панических атак? ПЯТЬ ШАГОВ.

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет:

— Мы живем в такое время, когда возможны любые происшествия. Иногда читаешь новости, через строчку хочется смеяться, а через строчку — плакать. И ведь с каждым годом становится все забористей. Нервная система не успевает адаптироваться к потоку внезапностей. А любое непредсказанное событие она трактует как угрозу. Так мы устроены. И вот вопрос, который меня всегда заботил: как принимать негативные новости, чтобы сохранить здравость рассудка хотя бы к шестидесяти? Как тренировать свою нервную систему? У меня получилось такая схема. Итак, приходит дурная (внезапная плохая, обескураживающая, непредсказумо печальная) новость:

1. На счет «раз» отключаем эмоции. Делается это просто: стараемся мысленно «выпрыгнуть» из себя, представить свое сознание вертолетом, дроном. Буквально — подняться над ситуацией, посмотреть со стороны. В этом летающем вокруг состоянии надо закрепиться. Если новость была совсем плохой, то на дни, если умеренно поганой — то закрепиться на часы.

2. На счет «два» ищем контакты. Справиться с проблемой в одиночку — не самое лучшее решение. А еще людям нравится помогать, когда их просят. А еще думать о проблеме лучше с нескольких сторон. На предыдущем шаге мы отключали эмоции, а значит, сильно подсократили креатив. Надо где-то им подпитаться, вот я и инвентаризирую контакты. В зависимости от масштаба проблемы составляю список. Максимально было около 100 человек.

3. На счет «три» проектируем будущее. Большой ошибкой будет сразу звонить/писать/тревожить контакты. Им надо «продать» проблему, а для этого надо понять «образ результата». Что будет, если? И три сценария, как водится. Обычно я рисую картинку некоего будущего, в котором реализовалась проблема. Что это будет? Как проблема «отыграла» для меня? А для моих первых трех кругов? Для моего дела?

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4. На счет «четыре» можно искать помощь. Скрипт коммуникации неверный: «Ой, спасите-помогите, гипс снимают, клиент уезжает». Скрипт коммуникации корректный: «Такая забавная история приключилась, хотел попросить твоего совета». Дальше — как в продажах. Телефонный контакт, встреча, сделка. Конверсия, обычно, очень высокая. Повторюсь, люди любят помогать.

5. На счет «пять» включаем эмоции назад. Лучше это делать после 2-3 встреч. Впрыгиваем в себя, мы уже больше не вертолет, не дрон. Принимаемся за обычную работу: анализируем полученные советы, оцениваем риски, окрашиваем цветами паники наше недалекое будущее. Что, уже не паники? Куда-то пропала? Уверенность появилась, что справимся? Дык, метод-то рабочий, проверенный метод. Дарю, пользуйтесь на здоровье.

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