Вспоминайте про библиотеку. Как не поддаваться панике в мире, где «все плохо»?

Известный блогер и маркетолог Сет Годин рассказал, как не поддаваться панике. Он уверен, что помочь может в том числе работа. Вот что пишет Годин:

— Паника любит компанию. Есть практичная, эффективная и рациональная альтернатива: спокойствие.

Если вы находитесь в самолете, попавшем в зону турбулентности, и от страха трясется один пассажир, паника не превратится в массовую. Но если таких пассажиров шесть, паника быстро распространится и захватит других людей. Для распространения панике нужно несколько опорных точек.

То же самое случается в летних детских лагерях. Если в одной группе по дому тоскует только один ребенок, он быстро забывает про это и начинает наслаждаться общением с ровесниками. Но если таких детей несколько, эмоциональный фон может быстро изменится. Когда нас окружают люди в хорошем настроении, мы и сами пребываем в хорошем настроении, так это работает.

Как же сохранить спокойствие, если все вокруг паникуют? Представьте, что вы в библиотеке. Это место, в котором принято вести себя тихо и спокойно. Конечно, и там бывают шумные посетители, но большинство быстро «гасит» их.

Совсем иначе дело обстоит с Твиттером. Он был создан для того, чтобы доводить панику до максимума. Спокойствие в соцсетях не поощряется, паника разгорается. И если в реальном мире вы общаетесь с людьми, которые проводят много времени в социальных сетях и на новостных сайтах, вы можете «перенять» их тревожность.

Времена, когда у нас было только три телеканала, можно назвать плохими по ряду причин, но регулирование было таково, что ни один из них не сеял панику. Их создавали не для этого. Но после появления кабельных каналов стало понятно, что паника — отличный способ заработать. Распространение гнева и страха стало массовым.

Конечно, в некоторых ситуациях паника может помочь, но это бывает очень редко. Лучше выбрать следующее:

— Следите за тем, какую информацию получаете.

— Держитесь подальше от социальных сетей.

— Работайте. Что бы то ни было, это лучше, чем паника.

Постоянное отслеживание новостей — ловушка и надувательство. На них стоит тратить не больше пяти минут в день.