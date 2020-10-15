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«Зачем государству способствовать развитию частных школ? Это же неуправляемая история»

«Зачем государству способствовать развитию частных школ? Это же неуправляемая история»
Иллюстрация: pixabay.com

«Если бы от полученного образования в школе зависел уровень вуза, а от уровня вуза — роль в обществе, все стало бы сразу другим, розовым и чистым». Почему у частного образования в России мало шансов.

#ЛАЙФХАКИ

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет:

— В каких-то дискуссиях под каким-то постом одна барышня попросила меня высказаться о будущем частных школ. Я высказался, не увидел будущего. Барышню забомбило, ответ не устроил. Я тогда отвечал на бегу, без особой аргументации, но поставил себе напоминание попробовать развернуто сформулировать позицию. Не люблю, когда барышень так бомбит. Итак, коллеги и не очень коллеги, вашему вниманию представляется эссе «Почему в России не будет массового частного среднего образования». Поехали.

1. Экономика. Честная себестоимость обучения одного школьника в столичном городе в условиях средней по масштабу школы — 60 000 рублей в месяц. В это число входит и ФОТ учителя, и эксплуатация имущественного комплекса, и все-все-все. То есть для потребителя услуги, родителя, стоимость будет в районе 85 000-100 000 рублей. Вопрос: сколько людей могут позволить себе ежемесячно платить эту сумму? Я вам скажу: примерно 0,01%. Иными словами, рынка нет по причине низкого платежеспособного спроса.

2. Психология. Рядом стоят две школы, одна государственная (читай — бесплатная), вторая — коммерческая. Куда пойдет родитель? Конечно, если речь идет о таком вот осознанном, зрелом родителе, то он заглянет и в коммерческую. Но лишь затем, чтобы уйти. Почему он, учившийся десять лет в государственной, поведет своего ребенка в частную школу? Ведь в государственной все просто и понятно. Там знакомые родительские собрания и доски, там проблемы знакомые. Стабильно и предсказуемо. А тут, у этих коммерсантов, черте что может быть.

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3. Педагогика. Да, простите, но должен сказать. Школы не создаются как палатки. Создать школу — это вложить душу. И тут либо в основе педагогический подвижник, вроде Зитцера. Но тогда это бутиковая, не массовая история. Либо в основе педагогическая система, с обучением учителей, с контролем качества, с бумажками. Именно второе и есть предмет особо острой критики со стороны коммерсантов. Мол, бюрократия убивает творчество. Правда, пока еще никто не придумал, как по-другому масштабироваться.

4. Политика. Ну а зачем государству разрешать или просто способствовать развитию системы частных школ? Это же неуправляемая история. Что там будут десять лет вкладывать в детские головы? Какие теории и какие ценности? А что если какой-нибудь Сорос, тайно, будет через школы выращивать поколение людей, склонных к цветной или фруктовой революции. Риск есть? Гипотетически — да. Тогда зачем оно надо государству?

Ранее на DK.RU: Люди с хорошим образованием и безоблачным детством почти не бывают счастливы. В чем дело?

5. Философия. Сейчас будет самый важный довод. Понимаете, все предыдущие пункты перечеркивает только одно обстоятельство: позитивное влияние качественного образования на карьеру и жизнь в целом. Если бы это было так, если бы от полученного образования в школе зависел уровень вуза, а от уровня вуза — роль в обществе, то все стало бы сразу другим, розовым и чистым. Но, увы, у нас не так. У нас где родился, там и пригодился. Связи решают, лояльность, чей ты. А образование? Ну, тоже неплохо, конечно. Но не критично. Ведь улица — наш главный университет.

Автор: Александра Клименко
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