Махинации с закупкой лома или конфликт с акционерами? Две версии по делу Воеводина

Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма» (г. Верхняя Салда, Свердловская область; 65% акций принадлежит зампредседателя совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — госкорпорации «Ростех») с начала года испытывает экономические трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Спрос на комплектующие для самолетов резко упал, заказы были заморожены или отменены, на простое оказалась почти 1 тыс. сотрудников.

На этом фоне в августе начала разворачиваться история с уголовным делом в отношении бывшего топ-менеджера предприятия. Хронология событий и версии — в материале DK.RU.

С чего все началось

В начале мая стало известно об отставке Михаила Воеводина, который возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 2009 г. Пресс-служба предприятия ссылалась на решение совета директоров, однако не сообщала о его причинах.

Спустя две недели «ВСМПО-Ависма» отчиталась об убытке за первый квартал 2020 г. в размере 8,11 млрд. руб., тогда как в прошлом году в этот же период чистая прибыль составляла около 7 млрд руб.

О том, как предприятие справляется с кризисом, DK.RU подробно описывал в своих публикациях.

Уголовное дело

Информация о возбуждении уголовного дела МВД Свердловской области против Михаила Воеводина по инициативе акционеров «ВСМПО-Ависмы» появилась в СМИ 3 августа.

Первым об этом написал Telegram-канал «Давыдов.Индекс» (канал ведет председатель фонда «Петербургская Политика» Леонид Давыдов) со ссылкой на собственный источник. Отмечалось, что г-н Воеводин обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Расследуются случаи многократного завышения цен при закупке титанового лома и ванадиевых сплавов. По предварительным данным, сумма хищений сопоставима с зарплатой всех сотрудников «ВСМПО-Ависма» за полтора года, — сообщил Telegram-канал.

Официальные комментарии

Официальные источники дело против Михаила Воеводина прокомментировали, но ясности не внесли. Так, в «Ростехе» подтвердили факт возбуждения дела, однако не подтвердили и не оповергли, что оно возбуждено против бывшего топ-менеджера. «Детали [уголовного дела] мы комментировать не можем — это прерогатива следственных органов», — сказали в пресс-службе «Ростеха». Следователи отказались от комментариев, ссылаясь на тайну следствия.

В отсутствие официальной позиции в СМИ появилось несколько версий.

Версия 1. Махинцации с ценами на лом и стружку

Согласно версии, представленной изданием «Ура.ру», Михаил Воеводин действовал через своего партнера.

Бизнесмен из окружения Воеводина закупал на бирже титановый лом, который позже продавал на «ВСМПО-Ависма» по завышенным ценам. <...> Это оправдывалось тем, что продукт перед поставкой на «ВСМПО-Ависма» очищался. Уже позже сама корпорация продавала предприятиям коммерсанта титановую стружку, наоборот, по заниженным ценам, что сказывалось на бюджете корпорации. В процессе принимало три-четыре компании-«прокладки», которые зарегистрированы в Восточной Европе, — пишет издание со ссылкой на свои источники.

«Ура.ру» также сообщает, что к делу подключились сотрудники ФСБ, однако официально это не подтверждается.

Версия 2. Уголовное дело — инструмент давления на Воеводина

Согласно другой версии, г-н Воеводин не является фигурантом уголовного дела.

Дело было возбуждено по заявлению акционеров, но Воеводин не является подозреваемым, — пишет «Знак.ком» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Другой источник издания рассказал, что уголовное дело будет использоваться «в качестве инструмента давления на Воеводина»:

Будучи топ-менеджером корпорации, по просьбе крупного бизнеса Воеводин в качестве номинала получил под контроль пакет акций компании. После того, как он покинул пост гендиректора «ВСМПО-Ависма», его попросили вернуть акции, но якобы он отказался это делать.

DK.RU продолжает следить за развитием событий.