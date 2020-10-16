Покупка «Тинькофф» «Яндексом» сорвалась. Стороны объявили о прекращении переговоров

«Яндекс» и «Тинькофф» объявили о прекращении переговоров о покупке ИТ-компанией банка. Переговоры прекращены по соглашению сторон, заявил холдинг банка TCS Group. Как заявили в «Яндексе», компании не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры.

Котировки обеих компаний падают на фоне новостей об отмене сделки. Акции Яндекса на Московской бирже дешевеют на 2,54% до 4682 руб., расписки TCS падают на 4,2% до 1811 руб.

Тиньков после сделки хотел активно участвовать в бизнесе, что не приветствовали в «Яндексе», а это, в свою очередь, не нравилось Тинькову, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к участникам переговоров. По его словам, сделка уже много раз разваливалась, переговоры прекращались и возобновлялись.

Как пишет The Bell, Олег Тиньков написал письмо сотрудникам «Тинькофф банка» о разрыве переговоров с «Яндексом», в котором объяснил свое решение:

Сегодня, я принял решение, разорвать вероятную сделку с Яндекс. Почему? Мы начали разговор с ОБЪЕДЕНЕНИЯ, поисков синергий, и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту всё вылилось в ПРОДАЖУ, они хотели просто купить Тинькофф, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. Тинькофф не продается ни Яндексу ни МТС.

Накануне сообщалось, что основатель «Тинькофф» Олег Тиньков рассматривает возможность продажи банка МТС или МТС Банку (входят в АФК «Система») Владимира Евтушенкова — с привлечением кредитных средств Сбербанка. Однако Евтушенков еще не принял решение о сделке. Кроме того, возможная покупка негативно повлияет и на МТС, и на «Систему» из-за роста долговой нагрузки, считают аналитики.