Перебьет ли МТС предложение «Яндекса». Кому Олег Тиньков продаст свой банк

Олег Тиньков рассматривает возможность продажи банка «Тинькофф» не «Яндексу», о чем официально сообщалось ранее, а МТС или МТС Банку Владимира Евтушенкова, пишет The Bell. По данным источников издания, финальных договоренностей ни с одним из возможных покупателей пока нет. О переговорах Тинькова с Евтушенковым сообщил также телеграм-канал «Нецифровая экономика», который ведут бывшие ИТ-журналисты «Ведомостей» Олег Сальманов и Елизавета Серьгина.

Евтушенков еще не принял решения о сделке. Занять деньги на покупку он может в Сбербанке: такая схема рассматривалась в качестве варианта «мягкого консорциума» между госбанком, МТС и Тинькофф Банком.

В «Тинькофф банке», «Яндексе», МТС и Сбербанке отказались от комментариев, также поступил и Евтушенков.

Олег Тиньков начал искать покупателя на банк еще полтора-два года назад, сказал источник The Bell: по его словам, он вел переговоры с половиной российских банков из топ-10. Переговоры с «Яндексом», о которых стало официально известно в сентябре, идут тяжело: стороны не достигли окончательных договоренностей, не исключено, что сделка сорвется.

22 сентября TCS Group Holding PLC, материнская компания банка «Тинькофф», заявила, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке всех акций банка за $ 5,48 млрд или $27,64 за акцию. Сам Олег Тиньков заявлял, что не собирается уходить из своего банка, а сама сделка — скорее слияние, чем продажа. 4 октября он оценил вероятность сделки с «Яндексом» как 50/50.