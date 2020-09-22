«Яндекс» предварительно договорился о покупке «Тинькофф» за $5,5 млрд

TCS Group Holding PLC, материнская компания банка «Тинькофф», заявила, что Yandex предварительно договорился о покупке всех акций банка за $ 5,48 млрд или $27,64 за акцию. Об этом говорится в сообщении TCS Group на Лондонской бирже. Исходя из цены GDR «Тинькофф» в $25,04 на момент закрытие 21 сентября, «Яндекс» заплатит за банк с премией 8%.

На фоне сообщения о предстоящей сделке акции «Яндекса» на Мосбирже подорожали на 4,05% до 4711 руб.

Олег Тиньков заявил: «Я считаю, что если мы объединимся в самом широком смысле с «Яндексом», то Сбербанку мало не покажется». А основатель «Яндекса» Аркадий Волож обещал обсудить это предложение. Стороны публично обсуждали возможное партнерство еще в прошлом году. В июне 2019 г. основатель банка «Тинькофф»: «Я считаю, что если мы объединимся в самом широком смысле с «Яндексом», то Сбербанку мало не покажется». А основатель «Яндекса»обещал обсудить это предложение.