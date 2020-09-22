«Яндекс» предварительно договорился о покупке «Тинькофф» за $5,5 млрд
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«Яндекс» готов заплатить за банк с премией. Возможное слияние стороны обсуждали еще в прошлом году, но до сих пор не подтверждали, что ведут переговоры.
TCS Group Holding PLC, материнская компания банка «Тинькофф», заявила, что Yandex предварительно договорился о покупке всех акций банка за $ 5,48 млрд или $27,64 за акцию. Об этом говорится в сообщении TCS Group на Лондонской бирже. Исходя из цены GDR «Тинькофф» в $25,04 на момент закрытие 21 сентября, «Яндекс» заплатит за банк с премией 8%.
На фоне сообщения о предстоящей сделке акции «Яндекса» на Мосбирже подорожали на 4,05% до 4711 руб.
Стороны публично обсуждали возможное партнерство еще в прошлом году. В июне 2019 г. основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков заявил: «Я считаю, что если мы объединимся в самом широком смысле с «Яндексом», то Сбербанку мало не покажется». А основатель «Яндекса» Аркадий Волож обещал обсудить это предложение.
Затем о переговорах двух компаний сообщалось во внутренней аналитической записке Альфа-банка.
В ней отмечалось, что слияние будет выгодно обеим сторонам: «Тинькофф» сможет увеличить клиентскую базу и стать новым банком онлайн-эквайринга в сервисах «Яндекса» вместо Сбербанка. Кроме того, «Яндекс» даст «Тинькоффу» доступ к данным о миллионах россиян. «Яндекс» же сможет расширить линейку услуг, получив цифровое потребительское кредитование.
Олег Тиньков, который последние годы не участвует в операционном управлении бизнесом «Тинькофф», сейчас проходит курс реабилитации после нескольких курсов химиотерапии: в апреле 2020 г. бизнесмен заявил, что болен лейкемией. После лечения он говорил о намерении создать вместе с женой благотворительный фонд, который займется развитием донорства костного мозга в России, применяющегося для лечения лейкемии.