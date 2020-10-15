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«Я не держусь за власть». Президент Киргизии объявил об отставке

«Я не держусь за власть». Президент Киргизии объявил об отставке
Иллюстрация: Официальный сайт президента Киргизии

«Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан». После массовых протестов глава республики решил уйти со своего поста.

#ОТСТАВКИ#НОВОСТИ

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку. Такое решение он принял на фоне массовых протестов и беспорядков, произошедших в стране после парламентских выборов, итоги которых оппозиция не признала. Общественно-политическая ситуация в столице Киргизии Бишкеке остается напряженной и близка к конфликту между протестующими и правоохранительными органами.

Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего.  Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку. Призываю Жапарова (нового премьер-министра республики — прим.ред.) и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе, — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Протесты в Киргизии начались 5 октября, после парламентских выборов. Представители двух партий, проигравших выборы, заявили, что их итоги фальсифицированы и потребовали от ЦИК провести новые. Позднее начались столкновения протестующих и силовиков, в итоге демонстранты прорвались на территорию Белого дома. Позднее ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.

Автор: Андрей Пермяков
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