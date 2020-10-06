ОЗХО подтвердила отравление Навального «Новичком». Революция в Киргизии. Главное 6 октября

За последние сутки в России было зафиксировано 11 615 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Это близко к майским максимумам заболеваемости (11 656 человек 11 мая). 188 человек умерло, полностью выздоровело 6 252 человека. Всего насчитывается 1 237 504 заболевших, 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 пациентов.

4082 новых случая пришлись на Москву. Кроме того, за прошедшие сутки в столице госпитализировали более 1 тыс. людей с COVID в больницы, сказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова журналистам во вторник. «Таким образом, мы по сути уже вышли к пиковым значениям середины весны», — заявила Ракова.

В связи со скачком заболеваемости столичная мэрия на месяц заблокировала социальные карты школьников и пенсионеров, которые дают им право на льготный проезд.

Из-за роста заболеваемости и боязни россиян идти в кинотеатры из посещаемость в начале октября упала на треть по сравнению с концом сентября. Громкие премьеры переносят из-за нестабильной обстановки, а зрители не хотят смотреть кино в масках.

Кроме того, в связи с пандемией все больше компаний уводят персонал обратно на дистанционную работу. Так, Сбербанк перевел на удаленку до 70% сотрудников офисов.

ОЗХО подтвердила отравление Навального «Новичком»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что результаты анализа биоматериалов оппозиционного политика Алексея Навального подтверждают, что его отравили веществом, имеющим «сходные структурные характеристики» с ядом «Новичок». При этом оно не было указано в списках запрещенных веществ.

В ОЗХО заявили, что результаты анализа вызывают серьезную озабоченность: применение химического оружия кем бы то ни было при любых обстоятельствах предосудительно и полностью противоречит правовым нормам.

Сам Навальный дал первое видеоинтервью после отравления: он рассказал журналисту Юрию Дудю, что ощущения от воздействия «Новичка» напоминают по описанию поцелуй дементора в серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг:

Роулинг пишет, что, когда дементор тебя целует, тебе не больно, но жизнь уходит... Абсолютно не больно, но главное поглощающее тебя ощущение: «Я сейчас умру». Вообще не было больно, но ощущение, что кирдык, большими буквами накатывает. Жизнь передо мной не мелькала, все совсем по-другому.

В своем отравлении политик винит президента России Владимира Путина и заявляет, что вернется в страну, когда пройдет лечение — возможно, через пару месяцев. В Кремле в ответ на обвинения Навального сказали, что «пока ничего нового в разбирательстве не произошло».

ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов, из-за которых начались протесты

В Киргизии революция: после парламентских выборов, результаты которых оппозиция не признала, разгорелись протесты. Протестующие ворвались в Белый дом, освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Садыра Жапарова.

Депутаты парламента Киргизии выдвинули Жапарова на пост премьер-министра. Депутат парламентской фракции «Бир Бол» («Будь един») Мыктыбек Абдылдаев назначен спикером парламента Киргизии, сообщили местные СМИ. Ранее депутаты согласились с отставкой премьер-министра Кубатбека Боронова, а ЦИК Киргизии признал прошедшие парламентские выборы недействительными.

Сообщается также, что в Киргизии захвачен ряд месторождений угля, золота и меди.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков в Бишкеке за медицинской помощью обратилось 686 пострадавших, один человек погиб.

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