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Протесты в Киргизии: президентский дворец захватили, итоги выборов пересмотрят

Протесты в Киргизии: президентский дворец захватили, итоги выборов пересмотрят
Иллюстрация: Kaktus Media

Протестующие освободили из СИЗО бывшего президента. Действующие власти уверяют, что контролируют ситуацию и готовы проверить результаты парламентских выборов «вплоть до их аннулирования».

#ПРОТЕСТЫ#НОВОСТИ

Вечером 5 октября в Киргизии, где накануне прошли парламентские выборы, на центральной площади Бишкека собрались несколько тысяч человек, а представители двух партий, проигравших выборы, заявили, что их итоги фальсифицированы и потребовали от ЦИК провести новые. Позднее начались столкновения протестующих и силовиков, в итоге демонстранты прорвались на территорию Белого дома, где находятся парламент Киргизии и администрация президента, здание загорелось.

Другие протестующие сломали ворота здания Государственного комитета нацбезопасности, где в СИЗО находился бывший президент Алмазбек Атамбаев, приговоренный к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Ранним утром 6 октября Атамбаева вывели из здания и увезли на машине. Ожидается, что он выступит перед митингующими.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рекомендовал ЦИК проверить результаты парламентских выборов «вплоть до их аннулирования», заявила во вторник в Бишкеке пресс-секретарь Жээнбекова Толгонай Стамалиева.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны. Все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь, это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране, — сказала она.

Жээнбеков встретится с лидерами всех партий, избиравшихся в парламент, на 6 октября.

Партия «Биримдик», набравшая больше всего голосов, согласилась участвовать в повторных выборах в случае их объявления.

Автор: Андрей Пермяков
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