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Владельцы бизнеса в крупных городах все чаще хотят продать его. Какие компании популярны?

Владельцы бизнеса в крупных городах все чаще хотят продать его. Какие компании популярны?
Автор фото: Андрей Пермяков. Иллюстрация: DK.RU

В отдельных городах-миллионниках число желающих продать свое дело выросло вдвое. В основном предприниматели хотят продать гостиницы, офисы, развлекательные и спортивные заведения.

#ГОТОВЫЙ БИЗНЕС#НОВОСТИ

Число объявлений о продаже действующего бизнеса в российских городах-миллионниках после локдауна выросло в среднем на 28% по сравнению с началом марта, выяснили в компании «ЦИАН.Коммерческая недвижимость». В Уфе, Самаре и Воронеже количество желающих продать свое дело выросло вдвое, в полтора раза — в Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде. 

На 28% стало больше потенциальных продавцов бизнеса в Москве, Челябинске, Волгограде и Новосибирске, в Перми и Екатеринбурге их число выросло всего на 6%, в Омске и Красноярске — сократилось на 9% и 15%.

Сильнее всего выросло количество выставленных на продажу гостиниц — на 49%, офисов — на 36%, развлекательных заведений (ночных клубов, баз отдыха, квест-румов) — на четверть, спортивных — на 24%. Затем идут предприятия индустрии красоты и детские центры. Резко выросло число объявлений о продаже зоомагазинов и ветклиник, примерно на 10% растет число продающихся пекарен, кафе, ресторанов и медицинских клиник. 

«Повторный карантин окончательно добьет региональную сферу туризма и развлечений»

По данным «Авито», в III квартале число объявлений о продаже готового бизнеса также выросло в нескольких сферах по сравнению со II кварталом. При этом рынок постепенно восстанавливается: зафиксирована положительная динамика в спросе и количество объявлений о продаже. Предприниматели стали интересоваться приобретением компаний на 16% чаще по сравнению с предыдущим кварталом, выбор у них вырос на 8%. 

 
Чаще всего интерес бизнесменов привлекают компании в сфере развлечений и общепита, ранее потерявшие популярность из-за карантина и введенных ограничений: интерес к ним вырос на 47% и 7% соответственно по сравнению с предыдущим кварталом. При этом оцениваются компании из сферы развлечений в среднем в 600 тыс. руб., заведения общепита — в 800 тыс. руб.
Автор: Андрей Пермяков
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