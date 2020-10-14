«Повторный карантин окончательно добьет региональную сферу туризма и развлечений»

Основатель и директор тематического центра «Парк Сказов» (Арамиль) Алиса Ларионова в беседе с изданием МК-Урал рассказала, что 30% компаний Свердловской области из сферы массовых развлечений и отдыха были готовы закрыться или уже обанкротились из-за локдауна, который был введен во время первой волны коронавируса.

Во время первой волны «Парк Сказов» был закрыт несколько месяцев. За это время потери среди корпоративных клиентов составили 98%, а среди индивидуальных посетителей потери составили 51% от уровня 2019 г.

Сейчас туриндустрия региона готовится ко второй волне коронавируса и ее последствиям. Алиса Ларионова рассказала, что в компании уже скорректировали планы по продажам на ближайшие три квартала вперед в меньшую сторону:

Главным опасением сейчас является продолжительность второй волны и длительного простоя инфраструктуры, поскольку потребность в наших услугах не носит накопительный характер — человек не будет дважды посещать наш Парк, если не получилось посетить в прошлые периоды. Мы опасаемся, что повторное объявление карантина окончательно добьет сферу, т.к. мобильность не каждому бизнесу присуща. Те же компании, что переживут вторую волну, вынуждены будут максимально сокращать свои траты, что скажется на качестве всего обслуживания.

Алиса Ларионова добавила, что в период ограничений в «Парке Сказов» занялись развитием сайта, внедрили услугу онлайн-оплаты и разработали новые продукты:

Одним из новых продуктов стали онлайн-квесты для детей. Квесты проводятся на территории нашей компании сотрудниками, но не требуют физического присутствия клиентов, все делается дистанционно.

Кроме того, в компании были вынуждены пересмотреть рекламную активность и отказаться от второстепенных рекламных носителей в печати, на радио и по ТВ. Также в целях оптимизации в «Парке Сказов» сократили затраты на услуги подрядчиков и оптимизировали траты на телефонию.

DK.RU рассказывал, что «Парк Сказов» открылся в Свердловской области в конце 2015 г. Уже через год там появилась вторая очередь, а сам парк включили в проект «Самоцветное кольцо Урала».

Ранее исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказывал Znak.com, что региональные власти «забросили» развитие туристических продуктов Свердловской области во время пандемии, когда компании так нуждались в поддержке:

Кризис, возникший из-за пандемии, подчеркнул и выявил многолетние проблемы, недоработки и изъяны, которые копились на протяжении последних семи-девяти лет. Все провальные шаги или отсутствие нормальных шагов, которые должны были быть нацелены на развитие внутреннего туризма: создание инвестклимата, который бы позволял развивать загородные средства размещения, продвижение Свердловской области как привлекательного места для туризма и отдыха, доверие со стороны инвесторов, консолидация с профессиональной общественностью — все эти пункты были полностью провалены.

Добавим, что весной туристический и гостиничный бизнес оказался в патовой ситуации из-за ситуации неопределенности, бронирования в отелях Екатеринбурга серьезно сократились, некоторые приняли решение законсервировать гостиницы, чтобы не нести расходов на обслуживание, рассказывал DK.RU.

Управляющий отелем «Эмеральд» Сергей Дерендяев отмечал, что во втором квартале доходы гостиницы сократились на 64% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. В Angelo by Vienna House в Екатеринбурге добавляли, что в период ограничений пришлось расстаться с 33% сотрудников.

При этом уже в октябре 2020 г. загрузка гостиниц в столице Урала приблизилась к докризисному уровню. По мнению генерального директора USTA Management, исполнительного директора «Клуба отельеров» Тамары Клишиной, рынок восстановится к концу года до 60-70%.