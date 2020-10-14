Татьяна Черниговская: «Запахло Дарвином. 2020 год взрывает мозг стандартного человека»

Ученый-нейролингвист Татьяна Черниговская размышляет о том, какие шрамы на нашем сознании от COVID-19 навсегда, а что пандемия, наоборот, исправила, почему «удаленка» в образовании — это движение вспять, но оно неизбежно. Главное — в материале DK.RU.

— Людей, которые находятся в настоящем неврозе, или даже психозе, не так много. Но это вокруг меня. И я бы сказала, может быть, даже есть недооценка ситуации, в которой мы оказались. По-прежнему есть психологическая надежда, что «тяжелый период, который идет полгода, продержится еще месяц-два». Но у нас же нет никаких оснований делать такой вывод. Мы, конечно же, не можем и делать вывод, что «это теперь с нами навсегда». Может быть, и навсегда, но что значит «навсегда»? С нами и грипп навсегда. С нами много чего навсегда. В какой форме это все будет? Поэтому я бы сказала, что пока не столько «паника», сколько «недооценка» доминирует. А то, что неврозы (и даже психозы) через некоторое время начнутся и там, где их пока нет, лично я не сомневаюсь.

Никто не знает, что есть «первый круг», «вторая волна»? Что это значит? Волна идет и идет. Это же просто игра в слова на уровне психологического воздействия.

А вы представляете, что будет сейчас происходить в школах? Как вы собираетесь детей удержать в предлагаемых режимах? Предполагается, что дети теперь будут сидеть каждый в своем классе исключительно. При этом в намордниках. А перед ними весь день учитель в наморднике. Как это будет выглядеть? Время от времени они будут строем ходить поесть. У них не будет перемен в обычном смысле. Для детей эта ситуация, мягко говоря, не простая. Как в этом выжить? И еще учебное время будет в разных классах в разные часы начинаться.

Читайте также: «У ребенка сбиты координаты, он не понимает, что делается». Что не так с онлайн-обучением

— Это очень плохо, скажу профессионально. Одно из главных умений нашего мозга заключается в том, что в других науках называется «вероятностное прогнозирование». На этом вообще построено все живое. Если медвежонок сунул лапу в костер, который кто-то забыл, и его лапу обожгло, то в следующий раз он в костер лапу не сунет. Ему мозг подскажет: если сунешь, то будет вот что. Способность к прогнозу. У человека эта способность в высшей степени представлена. Этим занимаются лобные доли головного мозга. Предвидение. Не в мистическом смысле, а просчитывание. Украдешь — попадешь в тюрьму. Будешь хамить — получишь в лоб. На этот счет есть многочисленные эксперименты, психологические и даже психофизиологические. Если человек помещается в ситуацию, в которой он не может прогнозировать, то это очень плохо кончается. Он просто вырубается.

Хорошо, если в этой ситуации оказывается человек, склонный к рефлексии. Кто может критически на себя посмотреть. Сказать себе: «Надо бы убавить обороты, расшумелся». Но подвергает ли простой человек свое мышление анализу? У него происходит совершенно другое. У человека копится тревога внутри, а он сам не знает, что происходит. Помните, были кастрюли-скороварки? Глухо закрывались. Была дырочка для пара. Вот если эту дырочку закупорить, то кастрюля могла взорваться, так, что мало не покажется никому. Это метафора внутреннего мира человека. У человека такое копится, а потом ему вдруг не нравится чья-то шапка, которая вообще отношения к делу не имеет, и это сокрушает человека.

Прогноз мой плохой. Если у человека сейчас есть неосознанная надежда, что этап пройден, то я опасаюсь, что когда все вернутся в города, то снова начнутся заражения. Люди думают, что снова пошли по привычной дорожке, а дорожка-то непривычная. И вот это, думаю, может сильно ударить по мозгам. «Опять? Больше не могу!». И что дальше? Летим на Марс? Вариантов нет. Выскочить не можем. Надо держать себя в руках и думать.

— Из того, что вижу я, а я в этом чертовом Zoom и Microsoft Teams провожу много времени, интеллектуальная часть людей, с кем я общаюсь, не только не в панике. Они почти вдохновлены. Они (мы) попали в совершенно другой мир! С какой скоростью все движется! Полная перестройка цивилизации. Никогда такого не было! Интересно, как все встроятся. На самом деле, такого не было никогда. Теперь будет совершенно другой тип образования. Абсолютно другая роль учителя. Но это — условно «эстетский взгляд». Взгляд меньшинства. А большинство, оно недооценивает. «Халява кончилась, снова на работу». Не будет привычного снова.

Запахло Дарвином. Совсем уж естественный отбор пошел… Причем и социально, и идеологически. Конечно, можно продолжать играть в этот идиотизм политкорректный. Но геном от генома отличается. Извините за пошлость, ведь это известно со школы каждому.

— Если мы не хотим заниматься самоедством, то надо понимать, что мы сами себя в итоге сожрем в том идиотизме, в котором мы сегодня крутимся. Посмотрите на мир. Все происходит одновременно. Я бы сказала, что планета показывает нам, кто на самом деле хозяин в доме. Человек захлебывается. Часть мира горит так, что непонятно, куда бежать. Часть мира трясет от землетрясений и цунами. Мелкие реки становятся крупными. Полностью все спятили с политкорректностью! И так далее. Плюс ко всему биология. С которой не может справиться вся наука Земли. Такие все крутые, венцы природы. И что? Природа отвечает. И показывает наше место.

У людей вообще будут человеческие качества, если они будут все время сидеть в сети? При встрече с другим человеком они могут элементарно испугаться. Не будут знать, что это такое. Дети еще планируются, будут завтра рождаться? А флирт еще планируется? Реальный. Не в сети.

Кроме того, очень изменится профессиональная среда — вся вообще. Масса специальностей отомрет. Куда-то денутся эти люди... Полагается говорить, что все переучатся и будут креативно мыслить. У меня есть большие сомнения, что все смогут переучиться. Что с этим делать, на самом деле непонятно…

Ранее на DK.RU: «COVID-19 бьет рекорды во всем мире. Вирус распространяется быстрее, чем при первой волне»

— Как это ни странно, пандемия нас возвращает к корням. И в этом ее положительный эффект. Вообще, это умный вирус. Он как бы чистит. Самолетов летает меньше. Я не могу полететь на озеро Гарда или в Финляндию поехать по привычке. Но если забыть про личное, то техника меньше жжет топлива. Правда, в города транспорт вернулся… Но многое почистилось. В том числе и мозги. Генеральная уборка такая прошла.

Думаю, что сейчас более сильный слом, даже чем переход от СССР к новой России. Просто потому, что нынешние перемены охватывают всю планету. Все, что сейчас происходит, как биологическое, так и социальное, несет вызовы всей цивилизации в целом. Это почище социальных революций и даже войн. Несмотря на весь ужас истории. Идут глобальные перемены. Будет другое общество. И динамика перемен растет. Сколько это будет длиться, не знает никто. Спрашиваешь серьезных людей на условиях, что не скажу никуда, надолго ли сей бардак? Отвечают — это на годы. А потом мне снова скажут, что снова Черниговская всех пугает…