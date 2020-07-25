«У ребенка сбиты координаты, он не понимает, что делается». Что не так с онлайн-обучением

Татьяна Черниговская, крупнейший отечественный специалист в области теории сознания, руководитель кафедры конвергенции естественных и гуманитарных наук Петербургского государственного университета, профессор, рассказывает об особенностях онлайн-образования:

— В ситуации пандемии многие школы и университеты полностью или частично перешли на дистанционное обучение. Как Вы считаете, с какого возраста дети способны усваивать информацию в таком формате? Как должна меняться длительность урока? Действуют другие механизмы обучения. Как компенсировать недостатки этого подхода?

— Мы все прекрасно понимаем, что это не то, что детям нужно. Но у нас что, есть выбор? У нас нет выбора. Педагогическое сообщество сейчас должно сесть и думать, что с этим делать. Думать оно должно не одно, а со специалистами по детской психологии, по физиологии детей разных возрастов, со специалистами, которые занимаются зрительным восприятием и скоростью обработки информации.

Это должно быть мультидисциплинарное сообщество, которое должно сесть и думать, что с этим делать. Никто этого не знает, никто с этим раньше не сталкивался.

— Сколько времени ребенок может проводить на занятии в онлайн-режиме?

— Я слышала цифру 15 минут. После чего нужен перерыв или переключение. Действительно ли это так? Если так, перед педагогами стоит кошмарная по сложности и объему задача. Они должны все свои уроки и программы переформатировать под это. Что значит 15 минут? А потом что? Прыгаем через скакалку и садимся продолжать? Или 15 минут - про одно, а потом 15 минут - про другое? Это очень непростые вопросы, очень серьезные.

— Я маленьким детям не преподаю. Я преподаю, теперь уже дистанционно, студентам. Я опытный преподаватель, у меня готовы курсы, презентации. Но я с ужасом думаю о том, как начну новый учебный год. Мне все курсы, заточенные под лекции-семинары с презентациями у меня за спиной, надо перестроить на онлайн — это другой тип преподавания. И мы — я имею в виду все педагоги — не очень понимаем, как это делать.

— Есть еще одна проблема. Когда ребенок в школе или университете, то известно, чем конкретно он занимается, это обозначенные куски времени: сейчас мы работаем, а сейчас перемена, и мы бесимся. Когда человек дома, у него все это сбито. Он может одновременно на одной части экрана открыть урок, а на другой — играть в игру. Как его держать в рамках? Это сбивает социальные навыки.

Одно дело — он дома в пижаме валяется, другое — когда выходит в свет в широком понимании этого слова и должен быть причесан, прилично одет. Другие правила игры. А здесь все вместе.

— Он смотрит на взрослых, а взрослые сами в такой ситуации. Взрослым сложно, но детям еще сложнее. У ребенка сбиты координаты социального мира, он не понимает, где что делается. Очень серьезная проблема.