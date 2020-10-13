Власти определились с дальнейшей судьбой кинотеатра «Колизей»

О дальнейшей судьбе «Колизея» на заседании гордумы рассказал начальник городского управления культуры Илья Марков.

Мы хотим сохранить театральную функцию и перевести в здание театр современной хореографии. Вторым резидентом здания станет Камерный оркестр «Бах», — сообщил Илья Марков.

Кроме того, площади «Колизея» будут использованы для размещения танцевальной студии, школы драматического искусства, а также в качестве места для проведения фестивалей.

Судьбу «Колизея» чиновники обсуждают не в первый раз. Предполагалось, что здание станет одной из площадок Музея истории Екатеринбурга.

Отметим, «Колизей» изначально строился именно как театр. Здание было построено в 1845 г. по проекту архитектора К. Г. Турского. С 1847 по 1912 гг. там проходили театральные спектакли. В 1914 г. театр был переименован в кинотеатр «Колизей». В советский период кинотеатр назывался «Октябрь» и был одним из немногих в стране, где показывали фильмы в формате 3D. В 2002 г. кинотеатру вернули историческое имя.

С 1999 г. здание арендовала компания «Новое кино». В 2015 г. срок аренды истек, но мэрия не продлила коммерсантам договор из-за долгов по арендной плате за землю, а после через суд выселила «Новое кино» из здания.

В конце 2016 г. горадминистрация передала здание кинотеатра «Колизей» в хозяйственное ведение Сергею Федякову, на тот момент руководителю еще одного муниципального кинотеатра — «Салют». Тогда он пообещал совмещать показы массового кино с демонстрацией киноклассики и авторских кинолент.

Планы были большие: предполагалось обустроить кофейню и книжный магазин, а изюминкой кинотеатра г-ну Федякову виделся ресторан, который должен был работать на крыше здания. Однако осуществить задуманное не удалось. В начале 2019 г. Федяков принял решение покинуть этот пост. В мэрии объяснили решение тем, что «у него есть свои проекты, которые отнимают много времени».

В итоге и «Салюту», и «Колизею» сменили назначение. «Салют» отдали в распоряжение Дворца творчества детей и молодежи. «Колизей» же, как рассказывал DK.RU, временно передали Театру кукол: на «родной» площадке кукольного идет ремонт. Работы продлятся до конца 2021 г.