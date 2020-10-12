За госстройки в Свердловской области будет отвечать новый чиновник
Региональное управление капстроительства возглавил человек, курирующий стройку нового зала филармоний. Бывший глава УКС получил семь лет колонии за взятку.
Управление капстроительства Свердловской области возглавил Игорь Дубровин, директор Центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области.
На новом месте план один — строить и проектировать в соответствии с задачами, поставленными Минстроем Свердловской области, — подтвердил Игорь Дубровин свое назначение в разговоре с JustMedia.ru.
Игорь Дубровин был заместителем главы регионального Минстроя, затем три месяца руководил «Водоканалом». А после возглавил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», который прошел официальную регистрацию в сентябре 2019 г. Структура была создана под строительство нового концертного зала Свердловской филармонии.
Сейчас ее возглавит Дмитрий Брюхов, ранее занимавший в организации пост директора по правовым вопросам. Игорь Дубровин останется в составе наблюдательного совета Центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области.
Ранее УКСом руководил Павел Азанов, а до него — Олег Кагилев. Как сообщал DK.RU, в августе 2018-го Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, распорядился отстранить от должности Олега Кагилева. Генпрокуратура заподозрила его в вымогательстве денег с подрядчика масштабной реконструкции спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным по части 1 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ за приготовление к получению взятки.