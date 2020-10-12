За госстройки в Свердловской области будет отвечать новый чиновник

Управление капстроительства Свердловской области возглавил Игорь Дубровин, директор Центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области.

На новом месте план один — строить и проектировать в соответствии с задачами, поставленными Минстроем Свердловской области, — подтвердил Игорь Дубровин свое назначение в разговоре с JustMedia.ru.

Игорь Дубровин был заместителем главы регионального Минстроя, затем три месяца руководил «Водоканалом». А после возглавил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», который прошел официальную регистрацию в сентябре 2019 г. Структура была создана под строительство нового концертного зала Свердловской филармонии.

Сейчас ее возглавит Дмитрий Брюхов, ранее занимавший в организации пост директора по правовым вопросам. Игорь Дубровин останется в составе наблюдательного совета Центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области.

Ранее УКСом руководил Павел Азанов, а до него — Олег Кагилев. Как сообщал DK.RU, в августе 2018-го Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, распорядился отстранить от должности Олега Кагилева. Генпрокуратура заподозрила его в вымогательстве денег с подрядчика масштабной реконструкции спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным по части 1 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ за приготовление к получению взятки.