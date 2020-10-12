«Я продал акции компании и за один день потерял около 2 млн руб. Но все сделал правильно»

Андрей Попов, собственник компании «Уралинвестхолдинг», рассказывает на DK.RU о личном опыте инвестиций, провалах и успехах. Как потерять за один день 2 млн руб. и заработать на биткоине 300% за полгода, но больше не вкладывать в криптовалюту?

— Первые шаги в инвестициях в ценные бумаги я начал делать порядка 10 лет назад. Как и многие, я сталкивался с красивым мифом: инвестиции в ценные бумаги — это круто, обязательно нужно покупать и продавать, таким образом фиксировать прибыль и ее в дальнейшем отправлять на покупку акций.

В начале своего пути я так и делал. Например, покупал акции «Норильского Никеля», смотрел новостной фон, и, если бумага отрастала, продавал ее. Без какой-то стратегии и особой цели — тактика была максимально простая. И сейчас я вижу, что большинство людей, которые начинают инвестировать в ценные бумаги и недавно на рынке, придерживаются такой же тактики, а стратегии у них нет.

Когда я интересуюсь, целью их инвестиций в ту или иную компанию, они отвечают: «Потому что она вырастет». А на вопрос «Почему?», говорят: «Потому что она росла в прошлом». Но это большая ошибка: успех прошлых лет — это не залог успеха в будущем. И опыт многих компаний это наглядно показывает.

Вспомните печально известный Lehman Brothers — в свое время один из крупнейших инвестбанков в мире. Сейчас его не существует. И таких примеров много. Многие компании не пережили кризис доткомов 2000 г., кризис 2008 г. Компания General Electric сейчас постоянно обновляет минимумы, а ведь это промышленный гигант, у которого очень диверсифицированный бизнес в абсолютно разных сферах.

И есть компания Tesla, которую рынок оценивает в тысячу годовых прибылей. Ее покупают, потому что рынок живет ожиданиями. Покупатели акций Tesla ждут, что в будущем компания покажет хорошую динамику по прибыли, завоеванию доли рынка электромобилей и так далее. Но никто не смотрит на то, какие у компании есть минусы, какие угрозы могут встать перед ее бизнесом, какие конкуренты есть сейчас и какие могут появиться в будущем. В большинстве своем бумагу покупают за счет хайпа, как биткоин 3-4 года назад! Тогда не интересоваться криптой было даже дурным тоном: «Как, ты не знаешь, что такое биткоин?!»

По сути, все описанные операции — это трейдинг, спекуляции, но никак не инвестиции.

Зачем нужно думать своей головой

В начале своего пути я прислушивался к своим брокерам, а затем сильно пожалел об этом. Советы одного из них всегда были убыточны. По его рекомендации я приобрел акции одной английской компании на несколько миллионов рублей: она выплачивала очень неплохие дивиденды — доходность составляла порядка 8% годовых в долларовом эквиваленте. Через месяц-полтора все это кончилось: дивиденды выплатили, а потом акции компании упали на 80% за два дня. Встала дилемма: что делать дальше, ждать или продавать и фиксировать убыток? Брокер советовал ждать и даже докупать бумаги: якобы они отрастут и я верну потерянные деньги, даже заработаю.

Трезво проанализировав ситуацию, посмотрев баланс и бизнес компании, я продал ее акции и зафиксировал убыток — за один день потерял около 2 млн руб. Но я сделал правильно: через несколько дней компания объявила себя банкротом и провела делистинг с биржи.

Первая самая классная инвестиция, которую я сделал — начал инвестировать в собственное образование и повышение финансовой грамотности. Самое интересное — это стоит не очень дорого по сравнению с теми потерями, которые я понес, слушая советы брокеров. Нужно читать книги, получать информацию из разных источников, я и сейчас постоянно это делаю.

Информационный фон — это «мясо», а скелет, который должен обрастать им — это все-таки азы долгосрочного инвестирования, которые брокеры вам не расскажут — им это неинтересно. Брокерам выгодно, чтобы вы не разбирались в этой сфере, чтобы вы могли покупать их структурные продукты и ПИФы с повышенными комиссиями. Какой смысл им резать сук, на котором они сидят?

«Одно дело рассуждать про падение на 35%. А как ты себя поведешь, когда тают твои деньги?»

Так мне предлагали структурный продукт: «Защита как у облигаций — смотрите, какие компании там зашиты!». Как правило, у структурного продукта есть сроки жизни, два-три года, в течение которых обещают платить повышенный купонный доход — 8% в долларах, такие цифры сложно найти на рынке. Но на самом деле за структурным продуктом скрываются повышенные комиссии и сложность в реализации инструмента — как правило, он неликвиден, и есть риски, что вам не только не выплатят купон, но и потерять вложенную сумму. Не так давно я вышел из одного структурного продукта, в который вошел долгое время назад по глупости и незнанию: не получил ни копейки купонного дохода и понес убытки в размере 20% от его номинальной стоимости — порядка $10 тыс. То есть вернул большую часть своих денег. И это еще «хорошо»! Многие не могут сейчас реализовать свои «структурники» и за 30%...

Почему инвестировать нужно на свои

«Шорты» (продажа ценных бумаг, которыми продавец не владеет на момент сделки) и фьючерсы (обязательство продать актив в будущем по определенной цене) — это очень опасно. Долгосрочному инвестору ни в коем случае не нужно использовать такие инструменты, тем более на заемные деньги. Многие люди прибегают к таким инструментам, потому что хотят быстро разбогатеть. Своих денег не хватает, и они считают, что если взять десятое кредитное плечо, вложить в акции Tesla миллион рублей вместо 100 тысяч, а через год она вырастет в пять раз, то можно будет вернуть деньги брокеру и самому заработать сотни процентов прибыли.

В свое время я заработал на биткоине 300% за полгода. Для меня это был эксперимент и в криптовалюту я направил ту сумму, которую не жалко было потерять. А потом благополучно продал и забыл, после этого криптовалюты никогда больше не касался. Хотя по логике вещей я заработал существенную прибыль и это должно было подтолкнуть к дальнейшим «инвестициям» в этот «актив».

Я четко разделяю, что есть инвестиции, что — спекуляции, а что — проверка гипотезы. В данном случае биткоин был проверкой гипотезы, и она ее не прошла.

Сейчас я читаю отчеты компаний и изучаю их балансы за 15-20 лет, а то и больше, анализирую слабые и сильные стороны, смотрю, кто находится в совете директоров и как долго, какие решения он принимает, анализирую конкурентов. Зачастую, анализируя какую-либо компанию, я в итоге покупаю бумаги ее конкурента.

Недавний пример: Intel и AMD. У них общий рынок, компании созданы с разницей в один год. Капитализация первой компании — $224 млрд, второй — 101 млрд (на 8 октября 2020 г.). Но обороты и прибыль у компании Intel больше в 10 раз, чем у AMD.

Когда начинаешь смотреть и сравнивать все эти показатели, в том числе за прошлые годы, то выводишь для себя справедливую цену, по которой можно купить бумаги компании. Так я строю фундамент, от которого могу отталкиваться.

А когда брокеры или инвестдома говорят, что акции Tesla будут стоит 4 тыс. долларов, мне непонятно, как они строят такие прогнозы. Они не говорят, как их аналитики пришли к такому показателю, но при этом регулярно продают эту «инвестидею».

Личный опыт вложений

Одним из предметов долгосрочных инвестиций я рассматриваю дивидендные бумаги. В моем портфеле есть акции того же «Норникеля», Мосбиржи и Сбербанка, обычные и привилегированные. Бизнес этих компаний во многом уникален. Конечно, есть и политические факторы, но здесь давайте затронем чистую экономику и бизнес.

К примеру, рынок «Норникеля» — весь мир, и по многим позициям он если не монополист, то имеет очень существенную долю рынка. Я купил акции 4-5 лет назад и до сих пор держу их в портфеле — на стоимость покупки дивидендная доходность составляет 22-23% годовых в рублевом эквиваленте. Компания имеют валютную выручку, так как является экспортно-ориентированной. Учитывая девальвацию нашей валюты , это плюс. Понятно, что есть факторы, которые сложно предугадать, такие как аварии, но они уже случались и раньше, и мы видели краткосрочные падения акций компании. Но, в долгосрочной перспективе бизнес этой компании очень устойчив.

Сбербанк строит хороший финтех-проект, его клиенты — большая часть населения России, ближайший конкуренты среди банков сильно отстают по числу клиентов. «Сбер» генерирует хорошую прибыль и платит хорошие дивиденды. Дивидендная доходность на покупку акций по стоимости пятилетней давности — порядка 20%. На мой взгляд, это очень хорошая инвестиция в акции денежного потока.

Из иностранных активов в моем портфеле много лет есть Facebook, Disney, Apple и так далее. Бумажная доходность по акциям Apple за три года составила более 200% в долларах. И я не продаю, а держу бумаги, потому что компания мне нравится по многим показателям: почти нет кредитов, большая подушка кэша, устойчивость и уникальность бизнеса и постоянный денежный поток.

Сейчас я инвестирую, во-первых, в технологический сектор, но не во все компании. Мне очень интересен Google: корпорация перспективна, у нее классный бизнес, и есть куда двигаться.

Не один год я инвестирую в компании, которые занимаются альтернативной энергетикой. Ветряная, солнечная генерация — за этим будущее. Более того, правительства многих стран принимают долгосрочные программы о переходе с атомной и угольной энергетики в сторону возобновляемой, что положительно влияет на рост бизнеса компаний из сектора ВИЭ.

Также мне интересны биотехнологии и все, что с ними связано. В сектор биотехнологий я инвестирую через ETF, которые собирают широкую палитру компаний биотех-сектора. Таким образом я избегаю рисков просадки той или иной компании. Если тебе как неспециалисту сложно найти иголку в стоге стена, купи весь stock.

В индексные фонды я давно инвестирую некоторую часть портфеля: на SP500, NASDAQ и так далее. Там нет такой волатильности — индексный фонд на SP500 включает в себя все 500 компаний. На рынке очень много инструментов, которые могут удовлетворить самого взыскательного инвестора.

Заметьте, я ни разу не сказал, что занимаюсь шортом, инвестирую во фьючерсы, структурные продукты и иже с ними, хотя понимаю эти инструменты. На мой взгляд, это не инвестиция, а кот в мешке.

Да, у меня есть торговый портфель, но он занимает не более 5% от общего портфеля — для себя я решил, что эти 5% я готов потерять. Это позволяет мне спать спокойно и не принимать эмоциональные решения. В торговом портфеле могут находиться те же бумаги, которые есть в инвестиционном долгосрочном портфеле, которые сейчас по какой-то причине просели. И это не биткоины, а понятные компании. Принципиально не инвестирую деньги в ту компанию, бизнес которой мне не понятен.

Когда начинаешь разбираться, то понимаешь, что на самом деле все, что подается как золото, золотом не является. Настоящее золото — когда мы поднимите свою задницу и начнете наращивать свою финансовую грамотность. Самая большая и выгодная инвестиция — инвестиция в свои мозги.

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