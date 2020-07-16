«Одно дело рассуждать про падение на 35%. А как ты себя поведешь, когда тают твои деньги?»

Андрей Попов, собственник компании «Уралинвестхолдинг»:

— С конца прошлого года возник повышенный интерес к инвестированию в ценные бумаги — не только в России, но и во всем мире. Но, когда начинаешь разговаривать с новоявленными инвесторами, то понимаешь, что, как правило, никто не поинтересовался размерами брокерских комиссий не ознакомился с налоговым законодательством.

Они просто повелись на красивую рекламу и хорошую картинку. Некоторые брокеры на Youtube-каналах показывают, как круто покупать и продавать ценные бумаги, и люди без опыта смотрят и думают: «Как это классно!».

Но ни на одном канале не говорят про комиссии, которые берет брокер, и про потери, которые несут клиенты. Если вы купили акцию за $100, а продали за $120, то не получите $20 прибыли — будут еще комиссии и налоги. Многие брокеры не позволяют переводить активы к другому, предлагая сначала продать их и выводить уже деньгами — после уплаты налогов и комиссии за продажу.

Но спекуляции — это не инвестиции, и я лично не видел ни одного богатого спекулянта. Если человек пришел на фондовый рынок за быстрыми деньгами, рынок очень быстро поставит его на место.

Тем более опасно спекулировать, применяя плечо, деньги брокера — он берет проценты за пользование своими денежными средствами. Брокер будет предлагать свои структурные продукты, доверительное управление, ПИФ с определенной доходностью — который не факт, что покажет такую же доходность в будущем. Хотя повышенные комиссии за него будут.

Финансовые консультанты навязывают мысль, что без них мы никуда, что нет никаких инструментов для ребят с небольшим капиталом, а они точно знают, как превратить 100 тыс. руб. в 200 тыс.

Вообще, инвестору лучше начать с прочтения ряда книг. «10 главных правил начинающего инвестора» Бертона Малкиеля — обалденная книга, куча переизданий, много информации как раз для начинающих. «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла. Новые императивы для разумного инвестора» Джона Богла, основателя The Vanguard Group, которая первой в мире изобрела индексные фонды. Богл как раз объясняет, почему индексные фонды лучше инвестиций в акции для широкого спектра инвесторов. «Принципы» Рэя Далио, создателя фонда Bridgewater, который считается самым эффективным хэдж-фондом в мире.

Самый большой риск при инвестировании в ценные бумаги — в тебе самом. Насколько ты психологически устойчив к падению рынка, к росту, к внезапной эйфории, сколько в тебе упорства и терпения, сколько есть желания познания.

На рынке очень много психологии, и новички зачастую не выдерживают: просел портфель на 5% — он бежит продавать, вырос на 5% — бежит покупать. В итоге портфель уменьшается. Одно дело, когда диванные эксперты рассуждают про просадку рынка на 35%. А как ты себя поведешь, когда начинают таять твои личные деньги?

Конечно, чем больше средств, тем больше возможностей. Но даже если у вас 50-100 тыс. руб., можно открыть индивидуальный инвестиционный счет, который дает много плюсов (например, налоговый вычет). Выбор российских инструментов ограничен, но с них можно начать, отыграть алгоритм и понять механизм работы рынка.

Вопрос не столько в стартовой сумме, сколько в регулярности инвестиций. Можно определить для себя: каждый месяц или квартал инвестировать 20-30 тыс. руб. в рынок ценных бумаг. За несколько лет накопится немалая сумма, а учитывая магию сложных процентов, доходность может быть весьма неплохой.

Поэтому я считаю большой ложью, что инвестиции — это только для людей семи пядей во лбу и с профессиональным образованием по ценным бумагам и фондовому рынку. Достаточно провести аналитику различных фондов: даже если бы вы 10-20 лет назад купили акции широкого рынка, например, индекс SP500, и сравнили бы его динамику с динамикой инвестдомов, которые берут деньги в доверительное управление, то вы увидите, что в 98% случаев выгоднее вложиться в акции широкого рынка.

Активное управление предполагает, что примерно раз в год портфель обновляется, но комиссии и налоги сжирают прибыль. И результаты у этих управленцев очень посредственные, особенно если увеличивать временной горизонт. Зачастую это просто продажники, которые не являются ни финансовыми консультантами, ни экспертами. Несколько лет назад я мог бы потерять 2 млн руб., если бы действовал по совету брокера.

В моем портфеле есть российские эмитенты, но очень немного. Я предпочитаю дивидендные истории: Мосбиржа, Сбербанк, Норникель. Я покупал их очень давно, сейчас многие активы выросли в цене в два и более раза. Но пока их не продаю: дивидендная политика хорошая, и мне важен денежный поток. А потом уже смотрю на прибыль, которая может сложиться за счет роста и переоценки.

Но мой фокус смещен на иностранные активы, по большей части американские компании. Есть акции, которые я купил четыре-пять лет назад и не продавал, а наоборот, докупаю на коррекциях по интересным для себя уровням. Такой выбор уже оправдывается, и в дальнейшем, уверен, он покажет себя с хорошей стороны. Вопрос терпения — время за вас все сделает. На панике я предпочитаю докупать, а на эйфории — частично продавать какие-то активы, которые сильно выросли, чтобы сделать ребалансировку портфеля.

Многие говорят, что российский рынок акций очень недооценен, но сейчас все кажется дорогим, и я выжидаю. Когда были просадки в марте, то докупал: Мосбиржу, Татнефть... Иностранные активы также докупал, но сейчас все оценивается очень высоко. В моем понимании покупать на высоких уровнях очень рискованно: окупаемость приближается к космическим цифрам — десяткам лет. Tesla стоит свыше $1500 за акцию, это производитель номер один по капитализации в мире, он обошел Toyota, крупнейшего автопроизводителя. Более того, Tesla убыточная компания, у нее отрицательный денежный поток.

В США на рынке более 10 лет роста, такого не было в истории. Капитализация Microsoft и Amazon — больше $1,5 трлн. Окупаемость акций Amazon — почти 100 лет. Представьте, что вы покупаете бизнес. Вы реально будете покупать компанию с окупаемостью под 100 лет? Это просто смешно. Отрыв от действительности сумасшедший.