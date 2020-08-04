«Купить доллары на последнее, а завтра продавать с потерями — это не цель, а глупость»

С начала 2020 г. рубль существенно ослаб: с 61 руб. за доллар до 74 руб. на начало августа. Причин этому множество: от падения цен на нефть до коронавирусных ограничений. Будущий курс рубля традиционно волнует как потребителей, так и предпринимателей, и не все понимают, как лучше действовать, когда российская валюта падает: бежать тратить дешевеющие рубли или покупать доллары?

Андрей Попов, собственник компании «Уралинвестхолдинг», рассказал DK.RU, почему предпочитает не слушать прогнозы по курсу рубля и что делать людям, когда российская валюта падает:

— Что будет с рублем, какой твой прогноз по курсу российской валюты — это один из самых частых вопросов ко мне как к эксперту. Герман Греф недавно прогнозировал 60 руб. за доллар к концу года и нефть по $60 за баррель. Возможно, у него есть хрустальный шар, в который он периодически заглядывает, чтобы узнать будущее, но лично я никогда не делаю прогнозы на такие инструменты, как валюта или нефть. Объясню, почему: никто не знает, что будет в будущем, даже уважаемый Герман Оскарович. Более того, я утверждаю — все прогнозы писаны вилами по воде.

Напомню, в конце прошлого года все рейтинговые агентства дали свой прогноз по паре рубль-доллар на 2020 г. И что? Мимо! Ни одно из них не дало прогноз в районе 70-75 руб. за доллар, а мы видим этот уровень уже который месяц. И у меня к ним вопрос: ребята, а что вы сейчас молчите?Почему-то про это все забыли.

Давайте разберемся, какие, собственно, факторы, влияют на курс рубля. Их несколько, от цены нефти и наличия нерезидентов в российских активах, тех же облигациях федерального займа, до внутренней политики и геополитики. Как вы можете все их предугадать и спрогнозировать? Конфликты на политической арене, экономические санкции?

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Кто знал, что в марте развалится сделка [по ограничению добычи нефти] OPEC+? Думаю, и наши чиновники, которые вели переговоры, тоже не предполагали, к каким последствиям все это может привести.

Единственный фактор, который можно учитывать при определении курса рубля — это налоговые периоды. В конце каждого месяца компании-экспортеры платят в бюджет ряд налогов, тот же НДПИ и налог на прибыль, и продают для этого часть своей валютной выручки. Тем самым они создают спрос на российскую валюту и она немного укрепляется. Да и то, это при прочих равных…

Убежден: никто не знает, что будет происходить с курсом рубля. Потому что есть факторы, на которые мы не можем повлиять. Поменялся президент США и занял более жесткую позицию по отношению к России, чем Дональд Трамп. Ввели новые санкции, ограничения на покупку российского госдолга... А наличие нерезидентов среди держателей ОФЗ влияет на российский рубль. Сейчас их около 35%.

В случае ограничений нерезиденты начнут массово выходить из рублевых активов, переводить средства в иностранную валюту и выводить их. Это очень большое давление: рублей больше, валюты меньше. Все это мы уже видели. Спрос рождает предложение. Если это случится, то мы отхватим по полной программе.

Взять ту же нефть. Возможно, мы уже никогда в жизни не увидим бочку черного золота дороже $60 за баррель… А все почему? Потому что мы проморгали сланцевую революцию. Технологии развиваются, недаром нефть стоит столько, сколько сейчас! Я помню все заявления о том, что это ерунда. Оказалось, нет. С развитием новых технологий себестоимость добычи сланцевой нефти падает. Соответственно, мы уже не можем игнорировать этот факт и делать вид, что этого нет.

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Последнее время нередко говорят про дефолт и девальвацию. Конечно, в современной истории России мы уже видели их и не раз. Но я считаю, что в данный момент в России риск дефолта крайне невысок: значительные золотовалютные резервы и относительно небольшой госдолг не дают опасений в ближайшей перспективе.

А что касается девальвации... Учитывая тот факт, что бюджет Российской Федерации формируется в рублях, то, конечно, девальвация национальной валюты является самым простым шагом для пополнения бюджета. Чем меньше валютная выручка, тем логичнее этот шаг. Кстати, девальвацию мы наблюдаем с вами прямо сейчас. Кто помнит, сколько стоил доллар США еще в январе этого года? 60 рублей с небольшим. А сегодня?

Так что делать обычному обывателю в такое время? Зачастую он не понимает факторы девальвации, не хочет их отслеживать. Если курс «полетит», то часть людей побежит покупать по 3-4 телевизора, как шесть лет назад.

На мой взгляд, первый шаг, чтобы избежать рисков девальвации, таков: четко определить, в чем вы планируете свои затраты. Держать надо деньги в той валюте, в которой в ближайшие 3-6 месяцев будете тратить. Если в рублях, то должна быть рублевая подушка безопасности. Собираетесь что-то приобретать, автомобиль или бытовую технику, которые подорожают в случае девальвации — есть смысл держать часть денег в валюте, предпочтительно в долларах США. Планируется зарубежная поездка (хотя сейчас все ограничено), к примеру, в Европу — стоит заранее купить евро.

Если вы хотите захеджировать риски девальвации для себя лично, то определите горизонт. Готовы держать доллары два года и не продавать их — вопросов нет.

Неплохой стратегией, на мой взгляд, будет откладывать каждый месяц определенную сумму денег и покупать на нее доллары США. В этом случае чем дольше период, тем сильнее время будет играть вам на пользу. К примеру, выделяете 10 тыс. руб. ежемесячно. В первый месяц покупаете доллар по 70 руб. Во второй месяц он вырос до 80 руб., и вы купите меньше. А если через два месяца он снизился до 60 руб., то купите больше. На долгосрочном горизонте курс усредняется, и математика работает на покупателя валюты. Кстати, это относится не только к валюте, но и к другим классам активов.

Но если вы купили доллары на последнее, а завтра вам нечего есть и приходится продавать валюту, теряя на курсе, комиссиях и обратной конвертации — это не цель, а глупость.

В любом случае, предугадать что цену нефти, что курс доллара очень сложно, практически нереально. Во время роста и падения валютного курса люди у нас стоят в очередях и скупают доллары. Паника порождает страх, что рубль обесценится еще больше.

Лично я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще, но имею стратегии как на случай роста курса рубля, так и на случай его падения. В этом случае есть ясность, как поступать. А в панике никогда не получается ничего хорошего.