25 новых маршрутов из Екатеринбурга в города России. Red Wings создает хаб в Кольцово

Генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев рассказал на пресс-конференции, почему именно Екатеринбург был выбран в качестве хаба для авиакомпании. Главный аргумент «за» — удобное географическое расположение аэропорта Кольцово.

В 2021 г. Red Wings планирует довести количество направлений из Екатеринбурга до 25. Наш проект с Кольцово и с правительством Свердловской области нацелен на решение двух государственных задач. Во-первых, на повышение доли прямых рейсов между городами в обход Москвы — довести долю таких рейсов до 50% поручил в 2018 году Владимир Путин. Во-вторых, проект должен поддержать отечественный авиапром за счет использования российских самолетов SSJ100. Red Wings призвана стать эталонным эксплуатантом этого типа, доказать, что он может летать эффективно. Именно для региональных рейсов за счет меньшей вместимости идеально подходят SSJ100, — рассказал Ключарев.

Как писал DK.RU, впервые о намерении стать второй домашней авиакомпанией Кольцово Евгений Ключарев заявил в начале сентября. В середине месяца самолеты Red Wings начали выполнять рейсы в Волгоград, Нижний Новгород и Саратов. Сейчас направлений уже девять: добавились Ноябрьск, Воронеж, Оренбург, Кемерово, Махачкала и Новосибирск. По словам Ключарева, выход авиаперевозчика на указанные направления позволяет экономить драгоценное время пассажиров, которые смогут попадать в эти города, минуя Москву. В 2021 г. Red Wings планирует довести количество направлений из Екатеринбурга до 25.

Сейчас в парке авиакомпании 16 среднемагистральных самолетов Airbus 320/321, они летают из Домодедово в крупнейшие региональные города. Что касается «Суперджетов», то руководство Red Wings собирается довести авиапарк самолетов SSJ 100 в Екатеринбурге до десяти в течение 2021 г.

Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский подчеркнул, что аэропорт Кольцово поддерживает авиакомпании, способствующие повышению доступности авиатранспорта.

Кольцово сегодня является лидером аэропортовой отрасли России, он развивается как уральский хаб и обладает всей необходимой для этого инфраструктурой. В Екатеринбурге создана обширная маршрутная сеть, сильно развиты магистральные российские и международные направления. Мы рассчитываем, что авиакомпания Red Wings сможет не только усилить региональный сегмент перевозок в Кольцово, но и связать многочисленные маршруты между собой, обеспечив удобный трансфер для пассажиров из разных регионов России, — сказал он.

До этого момента в Кольцово была одна базовая авиакомпания — «Уральские авиалинии». Ее генеральный директор Сергей Скуратов назвал открытие транзитного хаба от авиакомпании Red Wings в Екатеринбурге «иллюзией успеха». Свое мнение он пояснил РБК тем, что самолеты Superjet рассчитаны на 100 пассажиров, а на маршрутах, на которых их собирается использовать Red Wings, «должны эксплуатироваться 50-местные самолеты, и только тогда будет эффективный налет с какой-то прибылью».