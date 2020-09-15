Кольцово стал домашним аэропортом для еще одной авиакомпании

Первый рейс Red Wings из Кольцово уже вылетел. Sukhoi Superjet 100 с 70 пассажирами на борту отправился в Саратов. В сентябре самолеты Red Wings также будут летать из Кольцово в Волгоград и Нижний Новгород, с октября количество маршрутов увеличится до девяти. Все перелеты будут прямыми, без дополнительных посадок в Москве или других городах. Цены на билет начинаются от 999 руб. в одну сторону, сообщал DK.RU.

Уже в 2021 г. авиакомпания рассчитывает перевезти не менее 600 тыс. человек. Летать пассажирам предлагается на авиалайнерах Sukhoi Superjet 100. До конца года в Кольцово будут базироваться семь таких судов. Всего же в екатеринбургском хабе перевозчик планирует разместить 30 суперджетов. Обслуживаться они будут также в Кольцово — для этого в аэропорту возведут специальный ангар и передадут в аренду Red Wings.

Как рассказал при запуске первого рейса генеральный директор Red Wings Евгений Ключарев, Екатеринбург стал первым городом, где авиаперевозчик разместил региональную базу.

В 2020-21 гг. мы получим в лизинг 59 лайнеров Sukhoi Superjet 100. Это подразумевает большой объем региональных перевозок. Для первого хаба мы рассматривали разные города, в том числе соседний с Екатеринбургом Челябинск. Однако сделали выбор в пользу Кольцово — быстро организовать полноценный хаб можно только в развитом порту. К плюсам также можно отнести то, что здесь есть возможность трансфера с внутренних на международные линии и оптимальное географическое положение города, — прокомментировал топ-менеджер Red Wings.

Отметим, до сих пор Кольцово был базовым аэропортом для одной компании — «Уральских авиалиний». Из-за пандемии полетная программа перевозчика резко сократилась. Глава авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прогнозировал, что по итогам года потери могут составить 30 млрд руб. Компания даже отказалась от выплаты дивидендов акционерам. Сейчас «Уральские авиалинии» договариваются с банками о льготных кредитах и реструктуризации текущей задолженности. В частности, компания уже получила от Сбербанка 3 млрд руб. на льготных условиях.

Между тем, Евгений Ключарев заявил сегодня журналистам, что Red Wings намерен выстроить сотрудничество с «Уральскими авиалиниями», чтобы развивать международные перелеты: первая компания сосредоточится на региональных перевозках, уральцы же будут за счет этого наполнять магистральные и зарубежные рейсы.