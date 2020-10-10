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«За вклад в металлургию». Губернатор отметил знаками отличия топ-менеджеров РМК

«За вклад в металлургию». Губернатор отметил знаками отличия топ-менеджеров РМК
Иллюстрация: све.рф

Сразу три топ-менеджера Русской медной компании (РМК) отмечены знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Указ о награждении подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

#РМК#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Как сообщили DK.RU в департаменте информполитики, Алексей Бакин, вице-президент по металлургическому производству предприятия, и Максим Щибрик, вице-президент по финансам, награждены знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Наталия Гончар, вице-президент по экологической и промышленной безопасности, награждена знаком отличия III степени. Все трое отмечены «за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития области», говорится в документе.

Алексей Бакин представлен к награде заличный вклад в развитие цветной металлургии, добавили в пресс-службе РМК. Он начал трудовую деятельность обжигальщиком медеплавильного цеха на Среднеуральском медеплавильном заводе. На предприятии проработал 20 лет: прошел путь до начальника технического отдела до главного металлурга завода. В РМК работает с 2005 г., на посту вице-президента — с 2012 г. Имеет звание «Почетный металлург».

Максима Щибрика компания выдвинула к награде за большой вклад в развитие уральской экономики, создание новых рабочих мест и развитие предприятий, являющихся крупнейшими налогоплательщиками на Среднем Урале. В 1995-2003 гг. он служил в Управлении Федеральной службы налоговой полиции по Свердловской области. С 2004 г. занимает руководящие посты в РМК.

Наталия Гончар рекомендована к награждению за успехи в трудовой деятельности, высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие и повышение экологической безопасности предприятий горнодобывающей и металлургической отраслей в Уральском федеральном округе. В 2005-12 гг. она работала в УГМК-Холдинге, где прошла путь от главного специалиста до заместителя начальника управления экологической безопасности. В РМК — с 2017 г., пришла на пост руководителя управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности.

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Ранее знаками отличия были отмечены топ-менеджеры уральского завода «Росатома», а звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» присуждено уже тринадцатому представителю регионального бизнеса — Александру Чупину, генеральному директору НПО «Техноком», сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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